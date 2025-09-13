Xe máy điện gây sốt khi giảm giá còn 25 triệu: Ngoại hình đẹp, pin chạy 112km thách thức xe xăng

Một trong những mẫu xe điện tiên phong của VinFast là Klara NEO đang tạo ra một cơn sốt mới trên thị trường khi nhiều đại lý điều chỉnh giá bán xuống chỉ còn khoảng 25,3 triệu đồng.

Điều làm nên sức hút của Klara NEO ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là diện mạo thanh lịch, lấy cảm hứng từ những chiếc scooter Ý sang trọng. Cụm đèn pha hình lục giác viền crom, hệ thống xi-nhan tinh giản cùng đuôi xe gọn gàng tạo nên một tổng thể hài hòa, thời thượng. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, vừa đảm bảo hiệu quả vừa tăng tính thẩm mỹ.

Xe được thiết kế tối ưu cho vóc dáng người Việt với chiều cao yên 760 mm, sàn để chân phẳng rộng và trọng lượng chỉ 99 kg, giúp phái nữ cũng có thể điều khiển và dắt xe một cách nhẹ nhàng. Các tiện ích thực dụng như cốp xe 22 lít, móc treo đồ và màn hình kỹ thuật số toàn phần cũng được trang bị đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Không chỉ đẹp, Klara NEO còn sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ. Động cơ in-hub có công suất cực đại 2.450W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 60 km/h, tương đương với các mẫu xe tay ga 110-125cc. Xe có hai chế độ lái ECO (tiết kiệm) và SPORT (thể thao) để người dùng linh hoạt tùy chỉnh theo nhu-cầu.

Điểm mạnh lớn nhất của Klara NEO nằm ở viên pin LFP dung lượng 2 kWh. Công nghệ pin này nổi tiếng về độ bền, an toàn và khả năng chịu nhiệt tốt. Quan trọng nhất, nó cung cấp cho xe quãng đường di chuyển tối đa lên tới 112 km cho mỗi lần sạc đầy. Con số này đủ để người dùng thoải mái đi lại trong thành phố từ 3 đến 5 ngày mới cần sạc lại, xóa tan nỗi lo về quãng đường của xe điện.

Ở mức giá chỉ hơn 25 triệu đồng, VinFast Klara NEO còn mang đến một lợi thế cạnh tranh mà không đối thủ nào có được: chính sách bảo hành dài hạn vượt trội. Cụ thể:

Bảo hành 8 năm (không giới hạn km) cho pin LFP. Bảo hành 6 năm cho toàn bộ xe.

Chính sách này mang lại sự an tâm gần như tuyệt đối cho người dùng về chi phí sửa chữa và độ bền của xe trong một thời gian rất dài. Dù không có các công nghệ cao cấp như khóa thông minh, Klara NEO vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết như phanh đĩa trước, giảm xóc êm ái và khóa cơ tích hợp mở cốp.

Với sự kết hợp giữa thiết kế thanh lịch, phạm vi di chuyển ấn tượng và một chính sách hậu mãi không đối thủ, VinFast Klara NEO ở mức giá mới đang là một "món hời" thực sự, một lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc cho những ai muốn chuyển sang xe điện mà không phải hy sinh về hiệu năng hay sự yên tâm.