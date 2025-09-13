Mua iPhone 17 ở đâu rẻ nhất thế giới, ở đâu đắt nhất?

Mỗi khi Apple ra mắt một thế hệ iPhone mới, câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra: Mua iPhone ở đâu sẽ có giá tốt nhất? Dựa trên dữ liệu giá bán của dòng iPhone 17 series vừa được công bố và trang Nukenki tổng hợp, câu trả lời vẫn không thay đổi: Mỹ tiếp tục là nơi có giá khởi điểm rẻ nhất, trong khi các quốc gia có thuế cao như Thổ Nhĩ Kỳ lại là nơi người dùng phải trả giá đắt nhất cho một chiếc iPhone.

Không có gì ngạc nhiên khi quê nhà của Apple, Hoa Kỳ, luôn là nơi có mức giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) thấp nhất thế giới. Đây là mức giá gốc mà Apple đưa ra trước khi cộng thêm các loại thuế địa phương.

Theo dữ liệu so sánh cho phiên bản 256GB, giá khởi điểm tại Mỹ cho các dòng máy như sau:

iPhone 17: 829 USD; iPhone Air: 999 USD; iPhone 17 Pro: 1.099 USD; iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là giá chưa bao gồm thuế bán hàng (sales tax), loại thuế này sẽ thay đổi tùy theo từng tiểu bang.

iPhone 17 có mức giá thấp nhất

Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giữ vững "ngôi vương" là thị trường bán iPhone đắt nhất toàn cầu. Mức chênh lệch giá so với Mỹ là cực kỳ lớn, chủ yếu do các chính sách thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao của nước này.

Sự khác biệt được thể hiện rõ qua các con số:

Để sở hữu một chiếc iPhone 17 256GB, người dùng Thổ Nhĩ Kỳ phải trả 1.889 USD, cao hơn gấp 2,2 lần so với giá tại Mỹ. Mức chênh lệch còn lớn hơn với dòng Pro Max. Một chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB có giá lên tới 2.906 USD tại Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn gấp 2,4 lần so với mức giá 1.199 USD tại Mỹ.

iPhone 17 Pro Max 256GB có giá lên đến 2.906 USD tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong những năm gần đây, giá iPhone chính hãng tại Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh. Mặc dù không thể rẻ bằng mức giá gốc tại Mỹ, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có giá bán tốt trên thế giới.

So sánh với hai thái cực trên, giá iPhone 17 (bản 256GB) tại Việt Nam như sau:

iPhone 17: 947 USD; iPhone 17 Pro Max: 1.439 USD

Mức giá này đắt hơn Mỹ khoảng 15-20% nhưng lại rẻ hơn rất nhiều so với các thị trường đắt đỏ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil. Đặc biệt, với việc Việt Nam lần đầu tiên được mở bán iPhone đợt đầu cùng ngày với thế giới, việc mua hàng chính hãng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm sớm với mức giá tốt và chế độ bảo hành đảm bảo.