Top những lý do không thể bỏ qua khi chọn đặt hàng trước iPhone 17 và iPhone Air tại TopZone

Một trong những điểm hấp dẫn nhất khi đặt trước iPhone tại TopZone chính là tốc độ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy. Bằng kinh nghiệm vận hành bài bản và chuyên nghiệp được xây dựng qua nhiều đợt mở bán iPhone thành công, TopZone đảm bảo giao máy đến tay người dùng trong thời gian ngắn cùng cam kết giao trễ tặng ngay 1 triệu.

Đặc biệt trong đợt mở bán iPhone năm nay khi Việt Nam có tên trong danh sách mở bán sớm nhất cùng các thị trường trọng điểm, khách hàng khi đặt trước tại TopZone không chỉ có thể trở thành 1 trong những người dùng đầu tiên sở hữu iPhone 17 và iPhone Air tại Việt Nam, mà là trên toàn thế giới.

Thế hệ iPhone mới nhất mang đến nhiều cải tiến đột phá, trong đó phiên bản iPhone 17 Air là chiếc điện thoại mỏng nhất của Apple

TopZone cũng biến mỗi sự kiện nhận máy sớm trở thành một "lễ hội" công nghệ hoành tráng và đầy cảm xúc dành cho các Apple Fan đặt hàng sớm. Tại đây khách hàng không chỉ được tận tay trải nghiệm chiếc iPhone mơ ước lần đầu tiên, mà còn nhận được hàng loạt quà tặng bất ngờ và hấp dẫn như phụ kiện Apple, phiếu mua hàng… Đặc biệt trước tin vui thị trường Việt được thăng hạng, sự kiện năm nay dự kiến sẽ còn có nhiều điều thú vị chờ đón khách tham dự.

Khách hàng đặt mua sớm tại TopZone có cơ hội nhận được loạt quà tặng khủng trong sự kiện mở bán chính thức

Bên cạnh cam kết giao hàng sớm, TopZone còn giúp sản phẩm Apple cao cấp đến gần hơn với người dùng khi luôn đảm bảo mức giá tốt cùng nhiều giải pháp tài chính linh hoạt. Khi đặt trước iPhone 17 và iPhone Air tại TopZone, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp đến 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví liên kết thuộc danh sách được nhận ưu đãi. Chính sách mua trả chậm 0% lãi suất trong năm nay cũng vô cùng hấp dẫn khi khách hàng chỉ cần trả trước chỉ từ 10% hoặc 1 triệu đồng khi trả chậm qua thẻ từ 6 đến 12 tháng - đây là đặc quyền lần đầu tiên xuất hiện trong mùa iPhone mới năm nay. Ngoài ra TopZone còn trợ giá đến 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, giúp người dùng có thể dễ dàng sắm iPhone mới mà chỉ cần thanh toán một khoản tiền nhỏ mỗi tháng.

Chuỗi bán lẻ cũng giảm giá loạt sản phẩm Apple: giảm 3 triệu mua Mac, giảm 2 triệu mua iPad, giảm 600.000đ mua Apple Watch, giảm 500.000đ mua AirPods. Chuỗi cũng áp dụng mức giảm giá hấp dẫn lên đến 46% cho loa và tai nghe từ các thương hiệu JBL, Harman Kardon, Marshall. Đặc biệt, khách hàng còn nhận được phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng cho đơn hàng phụ kiện từ 500.000 đồng, và phiếu mua hàng 500.000 đồng cho đơn hàng loa, tai nghe trên 3 triệu. Ngoài ra còn có một số phần quà hấp dẫn khác như bình giữ nhiệt MagSafe độc quyền cho 17.000 khách đầu tiên, phiếu mua sim Mobifone kèm gói data 8GB/ngày sử dụng trong 6 tháng và hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí cho cả ba nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone.

Con số hơn 30.000 người đăng ký nhận thông tin sớm về iPhone 17 và iPhone Air tại TopZone hứa hẹn mùa iPhone mới năm nay sẽ tiếp tục bùng nổ

TopZone còn tạo dựng niềm tin vững chắc cho người dùng nhờ dịch vụ hậu mãi hàng đầu thị trường. Đầu tiên có thể kể đến chính sách "bảo hành cam kết" - đảm bảo thời gian bảo hành thiết bị không vượt quá quá 15 ngày. Nếu trễ hẹn khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu đổi trả sản phẩm theo chính sách "hư gì đổi nấy". Bên cạnh đó, TopZone còn mang đến gói bảo hành mở rộng thêm 12 tháng chỉ từ 990.000 đồng gồm nhiều dịch vụ như sửa chữa miễn phí, thay thế linh kiện chính hãng tại hệ thống bảo hành ủy quyền Apple tại Việt Nam là TopCare, cùng với gói bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000 đồng.

TopZone hứa hẹn tiếp tục là điểm đến hàng đầu dành cho Apple Fan trong năm nay với các ưu đãi khủng như giảm đến 2,5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng; thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu; tặng ly giữ nhiệt MagSafe độc quyền; mua trả chậm 0% lãi suất trả trước chỉ từ 10% hoặc 1 triệu khi thanh toán qua thẻ và ví điện tử; giảm đến 3 triệu khi mua kèm thiết bị Apple và phiếu mua hàng 500.000đ để mua sắm phụ kiện từ các thương hiệu khác; cùng với các gói bảo hành mở rộng và bảo hiểm rơi vỡ siêu tiết kiệm.

Đặt hàng trước tại TopZone ngay hôm nay để trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu thế hệ iPhone mới nhất.