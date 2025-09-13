Đời tư của tỷ phú giàu nhất thế giới: Có vợ trẻ kém 47 tuổi, 81 tuổi 4 lần ly hôn

Khi nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, chính thức vươn lên ngôi vị người giàu nhất hành tinh, mọi khía cạnh trong cuộc sống của ông đều được công chúng quan tâm. Nhưng đằng sau hình ảnh một "ông trùm công nghệ" quyết đoán và khối tài sản khổng lồ là một đời tư phức tạp, được định hình bởi sáu người phụ nữ, mỗi người lại gắn với một chương khác nhau trong hành trình từ chàng trai trẻ chật vật đến vị tỷ phú số một thế giới.

Người giàu nhất thế giới hiện nay, tỷ phú Larry Ellison

Hiện tại, Larry Ellison đang sở hữu khối tài sản ròng 393 tỷ USD, chính thức soán ngôi Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới.

Adda Quinn: Người vợ thuở hàn vi

Người phụ nữ đầu tiên bước vào cuộc đời Larry Ellison là bà Adda Quinn. Họ kết hôn vào năm 1967, khi Ellison mới 23 tuổi và sự nghiệp vẫn còn là một con đường mờ mịt. Bà Quinn chính là người đồng hành cùng ông trong suốt bảy năm gian khó ban đầu, chứng kiến một Ellison chưa có gì trong tay ngoài hoài bão. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 1974, ngay trước khi Ellison bắt đầu hành trình chinh phục Thung lũng Silicon. Dù kín tiếng, giai đoạn này được xem là nền tảng hun đúc nên một Larry Ellison táo bạo và đầy tham vọng sau này.

Bà Adda Quinn là vợ đầu tiên của tỷ phú Larry Ellison

Nancy Wheeler Jenkins: Cuộc hôn nhân chớp nhoáng

Chỉ ba năm sau khi ly hôn người vợ đầu, Ellison kết hôn với Nancy Wheeler Jenkins vào năm 1977. Đây là cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất của ông, chỉ kéo dài chưa đầy một năm. Thời điểm này, Ellison đang nỗ lực khẳng định mình trong ngành công nghệ và vừa cùng các cộng sự sáng lập nên Oracle. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Jenkins phản ánh một giai đoạn mà sự nghiệp dường như là ưu tiên duy nhất của Ellison.

Barbara Boothe: Người mẹ của các con ông

Mối quan hệ với Barbara Boothe, người vợ thứ ba, đã để lại một di sản bền vững cho Ellison. Bà từng là nhân viên tại Oracle và kết hôn với ông trong giai đoạn công ty phát triển mạnh mẽ nhất (1983-1986). Chính trong cuộc hôn nhân này, hai người con của họ, David và Megan Ellison, đã chào đời. Về sau, cả hai đều trở thành những nhà sản xuất phim quyền lực và thành công tại Hollywood. Dù họ ly hôn vào năm 1986, bà Boothe vẫn là người phụ nữ quan trọng, người đã mang đến cho vị tỷ phú những người thừa kế tài năng.

Bà Barbara Boothe (ngoài cùng bên phải)

Melanie Craft: Nữ tiểu thuyết gia cá tính

Năm 2003, khi đã ở đỉnh cao danh vọng, Larry Ellison kết hôn với nữ tiểu thuyết gia Melanie Craft. Đám cưới của họ diễn ra xa hoa tại biệt thự ở California, với sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng, và đặc biệt, chính Steve Jobs là người cầm máy chụp ảnh cho buổi lễ. Bà Craft được biết đến là một người phụ nữ thông minh, độc lập với sự nghiệp riêng, không hề bị lu mờ bởi danh tiếng của chồng. Cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm và kết thúc vào năm 2010, nhưng Melanie Craft vẫn được xem là một trong những người vợ để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời vị tỷ phú.

Melanie Craft bên cạnh Larry Ellison

Nikita Kahn: Người tình năng động và quyến rũ

Sau khi ly hôn lần thứ tư, Ellison bắt đầu mối quan hệ với Nikita Kahn, một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Ukraine, kém ông 33 tuổi. Cô thường xuyên xuất hiện cùng vị tỷ phú tại các sự kiện xã hội xa hoa và các giải đua thuyền buồm mà ông đam mê. Với vẻ đẹp nổi bật và sự nghiệp riêng trong ngành giải trí, Kahn đại diện cho một chương mới trong cuộc sống của Ellison, sôi động và cởi mở hơn. Mối quan hệ của họ kéo dài trong nhiều năm trước khi kết thúc.

Người tình kém 33 tuổi Nikita Kahn

Jolin Zhu: Bạn gái hiện tại kém 47 tuổi

Người phụ nữ mới nhất trong cuộc đời Larry Ellison là Jolin Zhu, một cô gái có học vấn ấn tượng và kém ông tới 47 tuổi. Tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Michigan, Zhu xuất thân từ một gia đình khá giả tại Đông Bắc Trung Quốc và được mô tả là người kín tiếng.

Hiện cô đang sống cùng Ellison tại dinh thự sang trọng ở Florida. Dù chưa có xác nhận chính thức về việc kết hôn, mối quan hệ này tiếp tục thu hút sự tò mò lớn từ công chúng, viết tiếp câu chuyện tình ái đầy màu sắc của vị tỷ phú giàu nhất thế giới.