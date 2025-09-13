Sau khi nhận một cuộc gọi Zalo, người đàn ông liền tới ngân hàng rút sổ tiết kiệm 70 triệu, chuẩn bị chuyển vào tài khoản: Công an yêu cầu ngừng giao dịch gấp

Theo thông tin từ Bộ Công an, sáng ngày 10/9/2025, ông Hoàng Văn Thuần (sinh năm 1952, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) nhận được cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ đang công tác tại Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng thông báo hiện tại ông Thuần đang nằm trong diện điều tra của Bộ Công an do có liên quan đến hành vi kêu gọi và chiếm đoạt tiền từ thiện với tổng số tiền là 68 triệu đồng, xảy ra tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).Đối tượng giới thiệu sẽ có cán bộ Công an phường Lào Cai gọi điện cho ông để phối hợp làm rõ.

Sau đó, ông Thuần nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ tự xưng là Trung uý Nguyễn Thị Hiền, cán bộ Công an phường Lào Cai yêu cầu ông viết đơn với nội dung: “Tôi là Hoàng Văn Thuần bị mạo danh giấy tờ, đăng ký số điện thoại 0912.483.xxx (không phải là số điện thoại của ông Thuần), đăng ký ngày 16/3/2025 tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội mục đích kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tài sản của dân là 68 triệu đồng, xin nhờ Công an Hà Nội giải quyết giúp tôi”.

Sau khi viết đơn theo hướng dẫn, ông Thuần được hướng dẫn kết nối máy với một người tên Nguyễn Trung (qua cuộc gọi Zalo) tự xưng là đại diện ban chuyên án thuộc Bộ Công an.

Đối tượng Nguyễn Trung bắt ông Thuần kê khai tài sản đang có và yêu cầu ông chuyển hết toàn bộ số tiền đang có vào một số tài khoản duy nhất, đồng thời yêu cầu ông cung cấp số tài khoản kèm mã OTP cho các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng còn yêu cầu ông Thuần tuyệt đối không được để cho ai biết kể cả người thân trong gia đình. Để gây áp lực và tạo lòng tin, Trung gọi điện qua zalo nhiều lần cho ông Thuần và gửi cho ông xem các văn bản (giả mạo) của Viện kiểm sát thông báo về việc phạm tội và quy định về điều tra.

Với tâm lý hoang mang, ông Thuần đã đến ngân hàng để làm thủ tục rút 70 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm của mình để chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, băn khoăn lo sợ sẽ bị lừa, ông Thuần đã đến trụ sở Công an phường Lào Cai để đề nghị cơ quan Công an phường giúp đỡ.

Rất may, lực lượng Công an phường phát hiện kịp thời đây là hoạt động lừa đảo, đồng thời tuyên truyền, giải thích để ông Thuần nhận diện được hành vi, thủ đoạn của các đối tượng xấu, không chuyển tiền, đồng thời nâng cao cảnh giác phòng ngừa có các trường hợp khác tương tự xảy ra.

Cơ quan Công an lưu ý:

- Người dân cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ, mọi hoạt động làm việc với công dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập, thông qua Công an xã, phường hoặc tổ trưởng an ninh trật tự.

- Tuyệt đối không tin vào luận điệu “gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra”.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin Căn cước công dân, thông tin ngân hàng, mã OTP,….

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Theo Bộ Công an