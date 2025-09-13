Hàng loạt ngân hàng sắp đóng tài khoản không hoạt động, người dùng cần làm gì ngay?

Nếu bạn có một tài khoản ngân hàng đã lâu không sử dụng với số dư bằng 0, hãy kiểm tra ngay lập tức. Nhiều ngân hàng, trong đó có Sacombank và VIB, đang tiến hành rà soát và đóng các "tài khoản ngủ đông" để làm sạch hệ thống. Người dùng cần hành động sớm để tránh bị gián đoạn giao dịch hoặc phát sinh các chi phí không đáng có.

Tại Sacombank: Ngân hàng này thông báo sẽ đóng các tài khoản đủ điều kiện (số dư bằng 0, không giao dịch trong 6 tháng) kể từ ngày 24/9/2025. Khách hàng muốn giữ lại tài khoản cần thực hiện giao dịch nộp/chuyển tiền vào trước thời hạn này. Tại VIB: Ngân hàng sẽ gửi thông báo đến các chủ tài khoản không hoạt động. Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng hoặc không phản hồi sau 10 ngày làm việc, VIB sẽ chủ động đóng tài khoản.

Tại sao tài khoản của bạn có thể bị đóng?

Theo quy định chung và điều khoản sử dụng của các ngân hàng, những tài khoản thanh toán cá nhân đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau sẽ thuộc diện bị đóng:

Số dư tài khoản bằng 0. Không phát sinh bất kỳ giao dịch nào (nộp tiền, chuyển khoản, thanh toán...) trong một khoảng thời gian nhất định (thường là từ 6 tháng trở lên).

Đây là một hoạt động định kỳ của các ngân hàng nhằm quản lý dữ liệu, giảm thiểu rủi ro vận hành và đảm bảo tuân thủ quy định.

Cần làm gì để không bị ảnh hưởng?

Khi nhận được thông báo hoặc biết tài khoản của mình nằm trong diện này, bạn có hai lựa chọn rõ ràng:

1. Nếu muốn tiếp tục sử dụng: Cách đơn giản nhất để "đánh thức" tài khoản là hãy phát sinh một giao dịch. Bạn chỉ cần thực hiện một lệnh nộp tiền hoặc chuyển khoản (dù với số tiền nhỏ) vào tài khoản đó. Giao dịch này sẽ chứng minh tài khoản vẫn đang hoạt động và ngân hàng sẽ không tiến hành đóng nó nữa.

2. Nếu không còn nhu cầu sử dụng: Các chuyên gia khuyến cáo, đây là phương án tốt nhất. Việc bỏ không một tài khoản không dùng đến có thể khiến bạn vô tình bị trừ các loại phí thường niên, phí quản lý... dẫn đến nợ phí. Do đó, bạn nên chủ động mang CMND/CCCD đến chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản vĩnh viễn.

Đừng chủ quan với những tài khoản ngân hàng cũ. Hãy dành vài phút để kiểm tra và xử lý dứt điểm ngay hôm nay để bảo vệ quyền lợi của chính mình.