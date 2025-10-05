VinFast ra mắt xe dài 12 mét, nặng hơn 9 tấn, chở được 90 người

VinFast vừa ra thông báo chính thức ra mắt mẫu xe buýt điện hoàn toàn mới EB 12 tại Triển lãm Busworld Europe 2025 - sự kiện thường niên lớn nhất thế giới dành cho ngành công nghiệp xe buýt. Đây là một bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm xe điện và thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu của hãng xe Việt Nam.

VinFast EB 12 được phát triển để có thể tiêu chuẩn cao về an toàn, hiệu quả năng lượng và khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng người dùng. Mẫu xe này được giới thiệu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế UNECE và CE.

Xe cũng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại châu Âu . Theo kế hoạch, xe sẽ được sản xuất tại Việt Nam với công suất 1.500 – 2.000 xe/năm và bàn giao từ năm 2026 .

VinFast EB 12 tại triển lãm Busworld Europe 2025.

VinFast EB 12 có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 12.110 x 2.550 x 3.330 mm , chiều dài cơ sở 5.900 mm , và trọng lượng toàn tải 19.200 kg . Xe có thiết kế ba cửa lên xuống với sàn đặt thấp giúp hành khách dễ dàng lên xuống và tối ưu hóa thời gian dừng đỗ.

Xe có thể phục vụ tối đa 90 hành khách (35 chỗ ngồi, 54 chỗ đứng và 1 vị trí cho xe lăn), với không gian rộng rãi và khu vực chuyên dụng cho người khuyết tật. Cấu hình xe hoàn toàn có thể tùy biến theo nhu cầu của đơn vị vận hành.

VinFast EB 12 sử dụng hai mô-tơ điện tích hợp vào trục bánh xe , mỗi mô-tơ cho công suất 125 kW - tức tổng cộng 250 kW , giới hạn tốc độ ở mức 80 km/h . Hệ thống pin dung lượng 422 kWh cho tầm hoạt động hơn 400 km mỗi lần sạc đi kèm chuẩn sạc CCS2 công suất 140 kW.

Ảnh dựng đồ họa mẫu VinFast EB 12.

VinFast EB 12 được trang bị điều hòa không khí tự động 2 vùng độc lập , có tính năng sưởi ấm bằng bơm nhiệt, cùng 26 cổng sạc USB cho hành khách. Xe còn có hệ thống treo khí nén cả trước và sau , đảm bảo di chuyển êm ái. Nội thất hiện đại, kết hợp đèn LED trang trí và dốc lên xuống xe lăn điều khiển điện , thể hiện định hướng thiết kế lấy hành khách làm trung tâm.

Hệ thống an toàn gồm các tính năng tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA, TCS, HSA , cùng gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với Cảnh báo mệt mỏi, Phát hiện điểm mù, Cảnh báo va chạm, Giám sát chú ý của tài xế , và hệ thống chữa cháy tự động . Mẫu xe cũng tích hợp camera giám sát toàn diện , hướng đến tiêu chuẩn an toàn châu Âu.

VinFast giới thiệu 2 mẫu xe buýt điện tại thị trường châu Âu thông qua triển lãm lớn bậc nhất ngành xe buýt,

Ngoài EB 12, VinFast cũng giới thiệu mẫu EB 8 tại châu Âu.

Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ được mở bán sau EB 12. Theo VinFast, cả hai mẫu xe này đều được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn quãng đường di chuyển; riêng pin và lớp chống ăn mòn thân xe được bảo hành tới 8 năm, cũng không tính quãng đường di chuyển.

"Chiêu" mới tiến đánh thị trường ngoại

Dựa trên bản đăng ký sở hữu trí tuệ thiết kế công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố, VinFast EB 12 do 3 tác giả người nước ngoài thiết kế, trong đó có Roberto Piatti - nhà sáng lập và CEO của studio thiết kế Ý Torino Design. Được biết, Torino Design cũng là đơn vị thiết kế VF 6 và VF 7.

Theo các thông tin đã được công bố, VinFast hiện có mẫu EB 6, EB 8, EB 10, EB 12, và một mẫu xe buýt 15 mét (có thể sẽ mang tên EB 15). Trong các mẫu này, EB 8 và EB 10 đã lăn bánh tại Việt Nam; mẫu EB 10 chính là mẫu xe buýt điện đầu tiên và vẫn đang được VinBus vận hành.

VinFast EB 8 đã có mặt trong nhiều tuyến xe buýt ở Việt Nam.

Sự kiện ra mắt EB 12 được cho là nằm trong chiến lược dài hạn của VinFast trong việc thâm nhập sâu vào thị trường châu Âu và mở rộng hệ sinh thái xe điện toàn cầu . Hãng đã công bố kế hoạch thiết lập mạng lưới phân phối xe buýt điện tại Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển và các quốc gia khu vực Trung – Đông Âu và Baltic .

VinFast cũng đã bổ nhiệm Giám đốc Bán hàng eBus tại Hà Lan, ông Patrick Oosterveld. Trước đó, ông Patrick Oosterveld từng làm Giám đốc Bán hàng tại Ebusco (một nhà sản xuất xe buýt nổi bật ở châu Âu).

VinFast EB 10 đã vận hành tại Việt Nam từ lâu.

Không chỉ châu Âu, VinFast cũng đang có những bước tiến mạnh mẽ tại thị trường nước ngoài; bên cạnh việc khánh thành và chính thức bán ra hai mẫu VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ, hãng dường như đang bắt đầu cho chạy thử nghiệm VinFast Limo Green ở Indonesia - thị trường trọng điểm khu vực Đông Nam Á.

Những động thái này cho thấy VinFast đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm điện hóa , không chỉ trong lĩnh vực xe du lịch mà còn ở mảng giao thông công cộng , nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng và phát triển đô thị bền vững tại nhiều quốc gia.