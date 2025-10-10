JBL “chào hàng” loa giải trí mới có AI

JBL vừa giới thiệu mẫu loa mới Boombox 4 tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ và sinh động hơn so với thế hệ trước.

Boombox 4 được phát triển với mục tiêu tạo nên không khí sôi động trong mọi buổi tụ họp. Sản phẩm nổi bật với công nghệ AI Sound Boost giúp tối ưu hiệu suất hoạt động của các driver, cho âm lượng lớn hơn mà vẫn giữ được độ trong trẻo. Âm thanh đặc trưng của JBL được thể hiện rõ qua dải cao sáng, dải trầm sâu và năng lượng ổn định ở mọi mức âm lượng.

JBL Boombox 4 hỗ trợ kháng nước và bụi theo chuẩn IP68.

Boombox 4 nhẹ hơn gần 1 kg so với thế hệ trước.

So với phiên bản trước, Boombox 4 nhẹ hơn gần 1 kg nhưng lại có công suất pin cao hơn 50%, giúp người dùng dễ dàng mang theo và sử dụng ở nhiều không gian khác nhau. Loa có logo JBL phát sáng khi bật chế độ Bass Boost và hỗ trợ hai chế độ âm trầm: Deep Bass và Punchy Bass, có thể tự động điều chỉnh tùy vào nhu cầu nghe.

Thiết kế của Boombox 4 vẫn giữ phong cách quen thuộc với thân loa chắc chắn, đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi IP68. Sản phẩm cũng hỗ trợ tính năng Auracast, cho phép kết nối với nhiều loa JBL khác để mở rộng không gian âm thanh.

Tại Việt Nam, Boombox 4 được bán với giá 13,9 triệu đồng, phân phối thông qua Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) và các đại lý ủy quyền.