Trận rap khiêu khích của 30 Anh Trai

Sau 12 giờ phát sóng, tập mở màn Anh Trai Say Hi mùa 2 cán mốc gần 1,7 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận. Những con số này chứng tỏ sức hút của chương trình vẫn lớn dù thời lượng dài tới hơn 4 tiếng rưỡi.

Mùa 2 mang đến nhiều thay đổi trong cấu trúc, dàn nghệ sĩ mới mẻ xen lẫn gương mặt quen thuộc, cùng những khoảnh khắc rap no beat đầy kịch tính.

Tập mở màn mùa 2 Anh trai say hi.

Cơ hội đổi đời

Nếu ở mùa 1, tiết mục liên quân được xếp đầu tiên, sau đó mới quay lại vòng gặp mặt, thì mùa 2 thay đổi trình tự. Khởi đầu bằng màn gặp gỡ, bốc thăm chia đội, rồi mới đến phần trình diễn và trò chơi. Cách sắp xếp này giúp khán giả dễ theo dõi, ít bị rối, đồng thời có thêm thời gian làm quen với nhiều gương mặt mới.

Chương trình vẫn duy trì thời lượng dài, song mỗi nghệ sĩ đều có “đất diễn” khá đồng đều. Mùa 2 quy tụ 30 nghệ sĩ, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Karik, B Ray, BigDaddy, Ngô Kiến Huy, Phúc Du… còn có nhiều nhân tố mới. Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường khiến các anh trai bất ngờ.

Căn phòng Say Hi của 30 nghệ sĩ mùa 2

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ chân thành về hành trình tìm cơ hội đổi đời. Sơn.K kể từ nhỏ đã mơ trở thành ca sĩ để thoát khỏi cảnh nghèo, từng mưu sinh bằng nhiều công việc tay chân, thậm chí rửa bát thuê. Otis tiết lộ từng làm shipper, có lần còn giao cơm tận tay Tóc Tiên, Hương Giang nhưng không ai nhận ra.

Phúc Du chia sẻ: “Tôi đến với Anh trai say hi để mọi người thấy định nghĩa thần tượng mới đàn ông, mạnh mẽ sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tôi muốn hòa vào không khí ở đây, là anh trai không nghĩ ngợi và chơi không nghĩ ngại, không dừng ở bất kỳ giới hạn nào trong chương trình này”.

Ngô Kiến Huy cũng khẳng định anh muốn hướng tới hình ảnh nghệ sĩ toàn năng và mở rộng tệp khán giả mới. Với MC Trấn Thành, đây là dịp hiếm hoi quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng ở cùng một chương trình.

Lê Dương Bảo Lâm (bìa trái) tiếp tục xuất hiện ở mùa 2 bên cạnh Trấn Thành (bìa phải) để khuấy động không khí, kết nối dàn Anh Trai

MC Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm giữ vai trò nâng đỡ, tạo cơ hội cho các gương mặt mới. Ryn Lee, em trai của Quang Hùng MasterD, được đàn anh Lê Dương Bảo Lâm liên tục gợi chuyện, giúp thoải mái hơn trước khán giả. Những nhân tố như Ngô Kiến Huy, Negav, Robber, buitruonglinh, Cody Nam Võ, Sơn.K cũng phần nào xóa bỏ lo ngại rằng chương trình thiếu yếu tố giải trí.

Ở mùa 2, ê-kíp đầu tư hơn cho phần dàn dựng. Concept sân khấu đa dạng, phần edit cũng "mảng miếng" hơn. Visual của dàn nghệ sĩ được chăm chút, stylist “chịu chơi” với những diện mạo bắt mắt, đúng chất thần tượng. Các nghệ sĩ cũng thoải mái thể hiện cá tính, tài năng và khiếu hài hước trong suốt quá trình ghi hình.

Rap battle no beat, dàn Anh Trai như được "thả hổ về rừng"



Ngoài hai tiết mục chính của các liên quân, điểm nhấn tập 1 là trận rap battle no beat - màn đấu freestyle không nhạc nền giữa hai đội. Sự xuất hiện của loạt rapper đình đám khiến không khí bùng nổ chẳng khác gì một phiên bản “Rap Việt mở rộng”.

Dàn rapper gồm “quái vật rap battle” Phúc Du, quán quân Rap Việt mùa 4 Robber, Tez, Gill, Mason… cùng B Ray, Karik liên tục tung chiêu, tạo nên màn đấu khẩu kịch tính.

B Ray mở màn đầy khiêu khích: “Bên đó còn ai dám ý kiến. Chỉ có mỗi Gill mà gặp anh là một hit, một hit, một hit. Này không phải em kêu anh đâu nha, anh Ngô Kiến Huy". Bị nhắc tên, Ngô Kiến Huy cũng không chịu lép vế: “Đang yên đang lành tự nhiên bị diss. Anh nói cho em biết, một hit của anh bằng mười hit của em".

Màn đối đầu giữa Liên quân 1 và Liên quân 2

Phúc Du nhắm tới Tez với câu rap châm chọc chuyện tình cũ cùng Pháo: “ Ở đây main event, các fen đừng có chen vào như là quảng cáo. Ở đây có một, hai… à mười ông Tez thì tất cả đều không có khả năng phản pháo". Tez liền đáp trả: “Cả một combo sắp xếp mãi, anh chỉ trả lại một câu không để các em khinh. Bên này nhắc đến Pháo chứ gì. Mời tất cả về với Em Xinh".

Không khí tiếp tục nóng lên khi B Ray và Phúc Du tung thêm những cú diss sắc bén. B Ray ra chiêu: “Mọi người có biết anh sợ cái gì bên đó khi nhìn mấy em múa mép khua môi. Anh sợ hè về thật rồi, nguyên đám nhóm đòi đấu Liên quân mà toàn thua thôi”, Phúc Du dội thêm: “Anh sợ anh Bảo (tên thật của Bray) phũ thế, anh Rik (Karik) lại tan hết cả tành. Bên kia đổi tên thành điện thoại cũ, tất cả vừa bị ‘bảo hành’”.

Giám đốc âm nhạc JustaTee còn phấn khích đến mức đề xuất có hẳn một chương trình riêng về “battle no beat Say Hi”.

Sau phần giao lưu, hai liên quân bước vào vòng chọn bài với sáu ca khúc demo: Hermosa, Chạm, So Good, Người Yêu Chưa Sinh Ra, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Thiêu Thân. Qua ba trò chơi thử thách, liên quân của Karik toàn thắng, chọn được Hermosa, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn và Chạm.

Trước khi lên sân khấu chính, Liên quân BigDaddy chiến thắng, nhận thêm 20 điểm thưởng.

Ở vòng thi đầu, Liên quân Chill Guys Ngon Zai trình diễn với màu sắc hip hop/tech-house sôi động. Trong khi đó, Liên quân Độc Nhất Vô Nhị lại gây ấn tượng bằng phong cách deep-house sexy, ma mị trên sân khấu đỏ - đen, kết hợp vũ đạo mạnh, điểm nhấn là màn nhào lộn của Sơn.K và phần nhảy của Vũ Cát Tường. Chung cuộc, Liên quân Độc Nhất Vô Nhị do Karik dẫn dắt thắng với 278 điểm, mỗi thành viên được cộng thêm 50 điểm cá nhân.