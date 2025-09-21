Đối với lớp trẻ, Quang Hà có lẽ không phải một cái tên quá phổ biến nhưng anh lại là một phần ký ức thanh xuân của thế hệ 8x-9x. Nổi tiếng với tuyển tập ca khúc “bi sầu bi luỵ”, tiếng hát của Quang Hà đã góp phần tạo nên một giai đoạn âm nhạc hoàng kim của nước nhà trong thập niên 2000 - đầu 2010.

Tối 19/9, Quang Hà, không kèn trống, thả xích MV Mảnh Tình Sai Đôi - đánh dấu sự trở lại của mình trên đường đua Vpop. Với sở trường ballad làm nên thương hiệu, sản phẩm âm nhạc lần này được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giúp nam ca sĩ tiếp cận tới tệp khán - thính giả trải rộng hơn. Sau hơn nửa ngày ra mắt, MV đã “bỏ túi” hơn 20 nghìn view - một con số khá khiêm tốn, nhưng hứa hẹn sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới.



MẢNH TÌNH SAI ĐÔI - QUANG HÀ - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Mảnh Tình Sai Đôi theo chân Quang Hà - một thầy giáo mỹ thuật kiêm hoạ sĩ, có sự cảm mến dành cho cô học trò và ngược lại. Tình yêu giữa 2 người được khắc hoạ nhẹ nhàng, có sự đồng điệu về tâm hồn nghệ thuật. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người thứ 3 đã gây ra vết nứt sâu bên trong câu chuyện tình này. Cô học trò đem lòng si mê cậu sinh viên “trap boy” để rồi bị hắn và nhóm bạn hãm hại.

ình yêu giữa 2 người được khắc hoạ nhẹ nhàng, có sự đồng điệu về tâm hồn nghệ thuật

Quang Hà tới ứng cứu kịp thời nhưng hậu quả khó tránh - cô học trò mang bầu khi còn đang học tập. Tên “trap boy” thì không nhận trách nhiệm, thậm chí còn đùa cợt. Lết từng bước chân nặng nề với chiếc bụng bầu, cô học trò lướt ngang qua Quang Hà nhưng cả 2 vẫn không một lần quay lại - chứng minh mối quan hệ đã nứt vỡ đầy tiếc nuối.



Quang Hà tới ứng cứu kịp thời nhưng hậu quả khó tránh - cô học trò mang bầu khi còn đang học tập

Phần âm nhạc nhẹ nhàng, du dương, ca từ mộc mạc - rất phù hợp với chất giọng tình cảm đặc trưng của Quang Hà. Chính sự gần gũi này giúp ca khúc dễ dàng đi vào lòng người nghe. MV không chỉ là một bản tình ca buồn, mà còn chứa đựng thông điệp: tuổi trẻ dễ bị cuốn vào những rung động thoáng qua, những cám dỗ ẩn mình để rồi phải trả giá đắt khi tự thật được phơi bày. Qua đây, Quang Hà nhấn mạnh rằng tình yêu chỉ thật sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự chân thành. Khi con người biết trân trọng cảm xúc thật và giữ cho mình sự tỉnh táo, họ sẽ tránh được những ngộ nhận khiến tình cảm trở nên sai lệch.

Quang Hà nhấn mạnh rằng tình yêu chỉ thật sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự chân thành

Người hâm mộ đều phản ứng vô cùng tích cực đến ca khúc Mảnh Tình Sai Đôi. Không ít người cảm thán trước giọng hát, cách nhấn nhả của Quang Hà, khen ngợi nam ca sĩ vẫn giữ phong độ qua nhiều năm hoạt động. Có ý kiến cho rằng, khi Quang Hà cất giọng là bầu trời tuổi thơ ùa về, chất giọng đặc trưng mang đến sự hoài niệm, bồi hồi về một thời kỳ âm nhạc của anh gắn liền với đời sống khán giả.



So với nhiều giọng ca thế hệ 8X cùng thời, Quang Hà cho thấy nội lực của một người nghệ sĩ, ca sĩ có sức bền trong việc liên tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi, rời xa người hâm mộ của mình quá lâu. Nam ca sĩ cũng đang nỗ lực “trẻ hoá” và tiến đến thực hiện một liveshow cá nhân tiếp theo trong sự nghiệp âm nhạc của mình đánh dấu 25 năm ca hát. Ở tuổi ngoài 44, giọng ca 8X vẫn miệt mài với đam mê ca hát. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong vai trò giám khảo ở nhiều cuộc thi, dìu dắt thế hệ trẻ.

Quang Hà cho thấy nội lực của một người nghệ sĩ, ca sĩ có sức bền trong việc liên tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Quang Hà từng chia sẻ cát-xê của mình khi lần đầu Nam tiến chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng cho một buổi biểu diễn. Trong khi đó, nếu hát tại Hà Nội, anh có thể nhận được cát-xê tới 5 triệu đồng. Thời điểm liên tục sở hữu ca khúc hit, cát-xê của Quang Hà tăng gấp 20 lần, lên tới con số hàng triệu. Đây là mức cát-xê lớn vào thời điểm bấy giờ. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Quang Hà sở hữu một khối tài sản lớn về bất động sản, trải khắp từ Hà Nội vào TP. HCM.



Quang Hà từng chia sẻ cát-xê của mình khi lần đầu Nam tiến chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng cho một buổi biểu diễn

Ngôi nhà đầu tiên mà Quang Hà mua là căn chung cư với giá 140 cây vàng vào năm 2005. Anh cho biết khi đó chỉ có 40 cây vàng, còn lại phải đi vay. Sau này giá vàng tăng "phi mã" khiến anh nợ nần chồng chất, cày cuốc mãi mới trả hết nợ.

Nam ca sĩ cho biết: "Mỗi lần có cát-xê, tôi đều vứt vào két sắt đến khi nào tiền đầy đến mức vừa mở cửa là tiền đổ ào xuống chân thì mới đếm và cầm đi mua nhà. Nếu thiếu thì tôi đi vay rồi 'cày' trả nợ dần. Sau căn nhà thứ hai, tôi liên tiếp mua được những căn tiếp theo và cứ có tiền là tôi lại mua nhà".

