Top 3 món chống ung thư giá "rẻ như cho vịt ăn": Bí quyết sống khỏe đơn giản của người dân quê

Hạng 1: Các loại đậu (đậu nành/đậu tổng hợp/đậu lăng/đậu gà/đậu Hà Lan...)

Lý do cho vị trí dẫn đầu này rất đơn giản. Các loại đậu là một trong những nguồn cung cấp protein thực vật và chất xơ cốt lõi. Chúng giúp bạn chuyển đổi cấu trúc bữa ăn, từ thịt và tinh bột tinh chế sang một chế độ lành mạnh hơn. Các khuyến nghị phòng ngừa ung thư uy tín cũng rõ ràng xếp các loại đậu, hay cây họ đậu, là thành phần chủ đạo hàng ngày.

Cách ăn các loại đậu tiết kiệm nhất cũng rất dễ thực hiện. Đậu phụ, đậu hũ khô hoặc sữa đậu nành ít đường là những lựa chọn dễ dàng nhất cho mọi người. Nếu có thời gian, bạn có thể nấu một nồi đậu tổng hợp để làm một phần của món ăn chính trong bữa ăn của mình.

Hạng 2: Ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch/gạo lứt/ngô/lúa mạch/kiều mạch)

Điểm đáng giá nhất của ngũ cốc nguyên hạt là chúng dễ dàng giúp bạn nạp đủ chất xơ khi được sử dụng làm thực phẩm chính. Đồng thời, ngũ cốc nguyên hạt cũng rất có lợi cho việc quản lý cân nặng và chuyển hóa của cơ thể. Trong khi đó, việc duy trì cân nặng không vượt quá mức cho phép bản thân nó đã là một phần quan trọng trong quản lý rủi ro ung thư. Đây cũng là hướng khuyến nghị được các chuyên gia y tế nhấn mạnh nhiều lần.

Cách ăn ngũ cốc nguyên hạt không hề khó. Bạn có thể trộn khoảng 1/3 gạo lứt hoặc ngô vỡ vào cơm trắng để làm bữa chính. Đối với bữa sáng, hãy chuyển sang ăn cháo yến mạch hoặc yến mạch ngâm qua đêm, nhưng nhớ giảm lượng đường.

Hạng 3: Rau lá sẫm màu (lá khoai lang/rau bina/cải dầu/cải thìa/rau dền)

Việc rau lá chống ung thư không phải là điều huyền bí hay khó hiểu. Thực tế, chúng dễ dàng giúp bạn hoàn thành 2 chỉ số quan trọng trong chế độ ăn uống: Lượng rau tổng thể và tỷ lệ rau sẫm màu.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, mỗi ngày mọi người nên ăn 300 - 500g rau. Trong đó, rau sẫm màu cần chiếm ít nhất một nửa tổng lượng rau.

Cách làm rau lá sẫm màu nhanh nhất bao gồm xào tỏi nhanh, thêm một nắm vào canh hoặc chần qua nước rồi trộn gia vị. Điều quan trọng nhất là phải có chúng xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của bạn.

Vì sao chúng chống ung thư hoàn hảo?

Chúng hiện thực hóa lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Chế độ ăn uống hàng ngày nên lấy ngũ cốc nguyên hạt, rau củ quả và các loại đậu làm chủ đạo. Những loại thực phẩm dâ dã, nhiều loại "rẻ như cho vịt ăn" này chính là cách cụ thể để thực hiện lời khuyên đó.

Chúng đồng thời đẩy lùi những gì nên ăn ít hơn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo: Tổng hợp từ nhiều nghiên cứu cho thấy, việc ăn 50g thịt chế biến mỗi ngày có liên quan đến việc tăng khoảng 18% nguy cơ ung thư đại trực tràng. Trong thực tế, chiến lược hiệu quả nhất thường không phải là cấm tuyệt đối một loại thực phẩm nào đó. Thay vào đó, chúng ta nên dùng các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và rau lá để chiếm chỗ trong đĩa ăn, từ đó làm giảm lượng thịt chế biến một cách tự nhiên.

Nếu bạn ăn theo mô hình này, về cơ bản bạn đã đi đúng hướng trong việc phòng ngừa ung thư

Bữa sáng: Bạn có thể ăn yến mạch hoặc cháo ngũ cốc. Kèm theo đó là sữa đậu nành không đường hoặc trứng.

Bữa trưa: Hãy dùng cơm trộn ngũ cốc, có thể trộn thêm gạo lứt hoặc ngô. Thêm một đĩa rau lá sẫm màu và đậu phụ hoặc đậu hũ khô.

Bữa tối: Bạn có thể chuẩn bị một bát canh có rau lá. Kèm theo một phần đậu, hoặc cá, gia cầm hay trứng. Điều quan trọng là không ăn quá nhiều tinh bột.

2 lưu ý quan trọng, tránh mắc sai lầm

Đây là chiến lược lâu dài để giảm thiểu rủi ro, không phải đơn thuốc điều trị ung thư

Đối với người đã được chẩn đoán mắc khối u, trong giai đoạn điều trị, điều quan trọng hơn cả là phải đảm bảo đủ năng lượng và protein cho cơ thể. Đồng thời cần tránh để cân nặng giảm quá nhanh và quản lý vệ sinh cùng nguy cơ nhiễm trùng. Tuyệt đối không nên thực hiện chế độ ăn chỉ ăn rau hoặc chỉ uống nước ép trong giai đoạn này.

Giai đoạn suy giảm miễn dịch/hóa trị

Nên ăn rau lá đã nấu chín, cần thận trọng với món ăn sống lạnh trộn gỏi. Trong giai đoạn suy giảm miễn dịch hoặc đang hóa trị, cơ thể thường yếu hơn và dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy, nên ưu tiên ăn rau lá đã được nấu chín kỹ. Cần hết sức thận trọng với các món ăn sống lạnh trộn gỏi để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe.

(Nguồn: QQ)