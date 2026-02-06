Nhiều người chuẩn bị kỹ không gian, cảm xúc nhưng lại quên rằng bữa ăn trước đó cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng "chuyện ấy". Ăn quá no dễ ì ạch, ăn sai lại khiến cơ thể mệt mỏi. Ngược lại, chọn đúng thực phẩm có thể giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện hormone và khiến bạn nhập cuộc "chuyện ấy" với nguồn năng lượng tốt hơn.

Dưới đây là 7 thực phẩm vừa quen vừa dễ áp dụng nếu muốn chuyện ấy diễn ra mượt mà hơn.

1. Trứng: Nhỏ nhưng giúp tăng sức bền

Ăn 1 đến 2 quả trứng luộc hoặc áp chảo ít dầu trước “chuyện ấy” khoảng 60 đến 90 phút giúp cơ thể có nguồn protein ổn định, hạn chế nhanh mệt. Trứng còn chứa choline, dưỡng chất hỗ trợ giãn mạch và tăng lưu thông máu đến các vùng nhạy cảm.

Ảnh minh họa

Nên tránh trứng chiên ngập dầu hoặc ăn kèm quá nhiều tinh bột vì dễ gây đầy bụng, làm giảm hứng thú khi bước vào “chuyện ấy”.

2. Chocolate đen: Món tráng miệng cho cảm xúc

Ăn 2 - 3 miếng nhỏ chocolate đen chứa ít nhất 70% cacao trước “chuyện ấy” khoảng 30 phút có thể giúp tinh thần thư giãn. Các hợp chất trong cacao liên quan đến cảm giác hạnh phúc, giảm căng thẳng và giúp bạn dễ hòa nhịp cảm xúc hơn. Tránh ăn quá nhiều để không nạp dư calo hoặc bị tỉnh táo quá mức vào buổi tối.

3. Hàu: Thực phẩm giàu kẽm quen thuộc

Ăn khoảng 2 đến 3 con hàu trong bữa tối, hoặc trước “chuyện ấy” 1 - 2 giờ, giúp bổ sung kẽm, khoáng chất quan trọng đối với testosterone và sức bền. Hãy đảm bảo hàu tươi và được chế biến sạch. Một chiếc bụng khó chịu chắc chắn không phải điều bạn muốn trước “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa

4. Ớt: Gia vị đánh thức cảm giác

Một chút cay có thể làm tim đập nhanh hơn và kích thích cơ thể giải phóng endorphin, hormone tạo cảm giác phấn khích. Bạn chỉ cần ăn cay nhẹ trong bữa tối, trước “chuyện ấy” khoảng 45 - 60 phút là đủ để cơ thể nóng lên tự nhiên.

Tuy nhiên, đừng thử thách bản thân với món quá cay. Khó chịu ở dạ dày hoặc đổ mồ hôi nhiều có thể khiến “chuyện ấy” mất đi sự thoải mái.

5. Hạnh nhân và óc chó: Hỗ trợ hormone giới tính

Một nắm nhỏ khoảng 20 - 30g các loại hạt trước “chuyện ấy” tầm 1 giờ là lựa chọn lý tưởng. Chất béo tốt và vitamin E giúp cơ thể duy trì cân bằng hormone, yếu tố quan trọng với ham muốn. Ăn vừa phải là chìa khóa. Tiêu thụ quá nhiều hạt có thể khiến bạn no lâu và chậm chạp khi nhập cuộc “chuyện ấy”.

6. Rau bina: Nhẹ bụng, dễ nhập cuộc

Một bát salad hoặc rau bina xào nhanh trong bữa tối, cách “chuyện ấy” khoảng 60 phút, giúp cơ thể bổ sung magie và kẽm, các khoáng chất liên quan đến sức khỏe sinh sản và tuần hoàn.

Ưu tiên chế biến đơn giản, ít dầu mỡ để hệ tiêu hóa không phải làm việc quá tải khi cơ thể đang cần năng lượng cho “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa

7. Mật ong: Ngọt vừa đủ để nâng cảm xúc

Pha 1 thìa mật ong với nước ấm và uống trước “chuyện ấy” 30 đến 45 phút có thể giúp cơ thể thư giãn hơn. Một số khoáng chất trong mật ong góp phần hỗ trợ cân bằng hormone, đồng thời vị ngọt nhẹ cũng dễ tạo cảm giác dễ chịu. Không nên uống quá nhiều vì lượng đường cao có thể khiến năng lượng tăng nhanh rồi giảm nhanh.

Lưu ý quan trọng: Dù chọn thực phẩm nào trước “chuyện ấy”, hãy giữ nguyên tắc chỉ ăn no khoảng 70%. Một cơ thể nhẹ nhàng, tỉnh táo luôn giúp bạn tận hưởng “chuyện ấy” trọn vẹn hơn so với trạng thái quá no.

Nguồn và ảnh: Family Doctor, 360 Doc