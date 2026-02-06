Sau chuỗi ngày liên hoan, dọn nhà đón Tết, người phụ nữ phải cấp cứu khẩn

Mới đây, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 58 tuổi, trú tại Lạng Sơn, nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người, chóng mặt, đi lại khó khăn.

Theo lời kể của bệnh nhân, các triệu chứng xuất hiện sau khoảng một tuần liên tục liên hoan, ăn uống thất thường và dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Nghĩ rằng đây chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường, bệnh nhân không đi khám mà cố gắng chịu đựng.

Đáng chú ý, khi cảm thấy cơ thể ngày càng uể oải, bệnh nhân còn tìm đến một phòng khám tư để truyền “thuốc bổ” – phương pháp từng được áp dụng nhiều lần trước đó mỗi khi cảm thấy mệt.

Tuy nhiên, sau khi truyền dịch, tình trạng không những không cải thiện mà còn diễn tiến nặng hơn. Đến sáng hôm sau, bệnh nhân gần như yếu hẳn nửa người, không thể đi lại bình thường. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Phương Đông cấp cứu.

Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp, một dạng đột quỵ nguy hiểm, cần can thiệp khẩn cấp.

Ảnh minh họa.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cho biết, đây không phải là ca hiếm gặp trong dịp cận Tết và Tết Nguyên đán. Rất nhiều bệnh nhân nghĩ rằng mình mệt do ăn Tết, thức khuya, uống rượu bia hoặc làm việc quá sức nên chủ quan, không đi khám sớm. Khi nhập viện thì đã qua ‘giờ vàng’, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

Theo vị chuyên gia, thời điểm cuối năm và trong dịp Tết là giai đoạn nguy cơ đột quỵ gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở người cao tuổi và những người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…

Việc ăn uống thất thường, sử dụng rượu bia quá mức, thức khuya liên tục, căng thẳng kéo dài, quên hoặc tự ý bỏ thuốc điều trị… đều có thể trở thành “giọt nước tràn ly”, kích hoạt các biến cố tim mạch và đột quỵ.

Từ thực tế điều trị, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh đưa ra lời cảnh báo: “Đừng vì tâm lý ‘Tết cả năm có một lần’ mà buông thả sức khỏe. Ăn quá một chút, uống quá một chút, thức quá một chút hay quên thuốc một chút… đều có thể phải trả giá bằng cả tính mạng”.

Bác sĩ nhấn mạnh, đã có không ít gia đình phải đón Tết trong bệnh viện, thậm chí mất đi người thân chỉ vì sự chủ quan ban đầu.

Cảnh giác dấu hiệu đột quỵ

Ngoài chế độ sinh hoạt, bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ từ thời tiết trong những ngày cuối năm. Đêm giao thừa và những ngày Tết, nhiều người thức khuya, ra ngoài trời lạnh để thắp hương, cúng lễ. Nhiệt độ thấp, sương lạnh dễ gây co mạch, làm tăng huyết áp đột ngột – yếu tố thuận lợi dẫn đến tai biến mạch máu não.

Vì vậy, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần giữ ấm cơ thể, uống nước ấm và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, nói ngọng; yếu hoặc tê liệt tay chân một bên; chóng mặt, mất thăng bằng; đau đầu dữ dội bất thường; mờ mắt, nhìn đôi…, người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức.