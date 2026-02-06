Hà Nội đón bác sĩ giỏi: Hỗ trợ tới 5,3 tỷ đồng, lo nhà ở, miễn học phí cho con

HĐND TP Hà Nội Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 92 quy định mới về thu hút, trọng dụng người có tài năng với hàng loạt chính sách ưu đãi vượt trội, hướng trọng tâm vào các lĩnh vực then chốt, trong đó y tế được xác định là lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội.

Theo nghị quyết, người có tài năng được hiểu là các nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm giáo sư, phó giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm; nhà quản lý, nhà quản trị; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng hoặc các cá nhân có năng khiếu đặc biệt, được tiến cử, công nhận theo nhu cầu phát triển của Thủ đô.

Ưu tiên thu hút bác sĩ, chuyên gia y khoa trình độ cao

Trong lĩnh vực y tế, đối tượng thu hút chủ yếu là bác sĩ, chuyên gia y khoa trình độ cao, nhà khoa học có đóng góp nổi bật, đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn mang tính dẫn dắt, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế Thủ đô.

Đáng chú ý, chính sách thu hút nhân tài y tế của Hà Nội không dừng lại ở tuyển dụng, mà gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể và kết quả đầu ra có thể đo lường được. Người được hưởng chính sách phải được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt, đồng thời được ưu tiên bố trí, sử dụng tại các vị trí then chốt, những lĩnh vực quyết định chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Hà Nội "trải thảm đỏ" đón bác sĩ giỏi với những chính sách cạnh tranh.

Việc triển khai chính sách được đặt trên các nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, tuân thủ pháp luật và phù hợp khả năng cân đối ngân sách, song vẫn bảo đảm đủ sức cạnh tranh để thu hút nhân lực y tế chất lượng cao.

Hỗ trợ một lần cao nhất hơn 5,3 tỷ đồng, miễn thuế thu nhập

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ tài chính một lần dành cho người có tài năng trong lĩnh vực y tế khi được tuyển dụng làm công chức, viên chức được quy định cụ thể theo chức danh, trình độ.

Cụ thể, giáo sư được hỗ trợ tương đương 1.000 lần mức lương tối thiểu vùng I, phó giáo sư 800 lần; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương được hỗ trợ 500 lần. Trường hợp có bằng tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc top 200 trường hàng đầu thế giới, mức hỗ trợ được nâng lên 600 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ tốt nghiệp từ nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới cũng được hưởng mức hỗ trợ đáng kể theo quy định.

Với mức lương tối thiểu vùng I hiện nay là 5.310.000 đồng, số tiền hỗ trợ một lần dành cho chức danh giáo sư lên tới 5 tỷ 310 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất là 2 tỷ 655 triệu đồng. Toàn bộ khoản hỗ trợ này được miễn 100% thuế thu nhập cá nhân.

Hỗ trợ nhà ở, miễn học phí cho con, khám sức khỏe miễn phí

Bên cạnh ưu đãi tài chính, Hà Nội còn ban hành chính sách phúc lợi toàn diện nhằm tạo điều kiện làm việc và sinh sống ổn định cho nhân tài y tế.

Theo đó, các bác sĩ, chuyên gia giỏi được bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường; được ưu tiên không gian làm việc, trang thiết bị hiện đại, điều kiện nghiên cứu, thực hành thuận lợi. Thành phố cũng tạo điều kiện để họ tham gia, chủ trì các đề tài, dự án, nhiệm vụ trọng điểm trong lĩnh vực y tế.

Về nhà ở, người có tài năng được bố trí nhà ở công vụ theo chính sách của thành phố. Trường hợp không sử dụng nhà công vụ sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà hằng tháng, đồng thời được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không cần đáp ứng các điều kiện thông thường, kèm hỗ trợ một phần giá trị nhà ở.

Đáng chú ý, con dưới 18 tuổi của người được tuyển dụng được ưu tiên lựa chọn cơ sở giáo dục công lập và được miễn toàn bộ học phí, các chi phí dịch vụ giáo dục liên quan. Bản thân người có tài năng và các thành viên gia đình còn được khám sức khỏe miễn phí tại các cơ sở y tế công lập của thành phố.

Ngoài ra, cả gia đình nhân tài y tế được hỗ trợ 100% chi phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Thu nhập linh hoạt, cạnh tranh cao với chuyên gia ký hợp đồng

Đối với các chuyên gia y tế được thu hút theo hình thức ký hợp đồng, Hà Nội cho phép áp dụng mức thu nhập linh hoạt, cạnh tranh cao so với mặt bằng chung. Tùy theo trình độ, kinh nghiệm và yêu cầu công việc, mức thu nhập có thể lên tới 50 lần mức lương tối thiểu vùng I mỗi tháng, hoặc được thỏa thuận theo sản phẩm, nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả chi phí đi lại, nhà ở và các hỗ trợ cần thiết khác.

Với loạt chính sách đãi ngộ mạnh tay và cách tiếp cận gắn thu hút nhân tài với hiệu quả thực chất, Hà Nội kỳ vọng tạo bước đột phá trong việc quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế trình độ cao, qua đó nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và nâng tầm hệ thống y tế Thủ đô trong giai đoạn mới.