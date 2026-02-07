Những ca mất răng và hành trình phục hình đầy ngoạn mục

Tại Platinum Dental Vietnam, những ca phục hồi răng bằng phương pháp trồng răng Implant không đơn thuần là đặt lại vài chiếc răng đã mất, mà là hành trình giúp người bệnh tìm lại khả năng ăn nhai, diện mạo khuôn mặt và cả sự an yên trong đời sống tinh thần.

Nỗi ám ảnh mang tên "hàm giả tháo lắp" suốt 2/3 cuộc đời

Chúng ta thường coi ăn uống là nhu cầu bản năng, nhưng với những người mất răng lâu năm

như cô Thoa (66 tuổi, Vũng Tàu), đó lại là một cuộc chiến kéo dài. Sống chung với tình trạng móm bẩm sinh, biến chứng khớp cắn ngược khiến nhiều răng mất sớm, cô phải sử dụng hàm giả tháo lắp trong nhiều năm qua. Việc "thưởng thức" món ăn của cô chỉ là những thực phẩm mềm, dễ nuốt. "Mấy chục năm rồi tôi không dám đi dự tiệc", cô Thoa nói. Điều cô mong mỏi chỉ đơn giản là có một hàm răng "như người bình thường".

Tin nhắn của cô Thoa tới Platinum Dental



Khi tìm đến phòng khám, ThS.BS Dương Minh Tùng – chuyên gia Implant với nhiều năm kinh nghiệm, người từng điều trị hàng ngàn ca cấy ghép phức tạp nhận định đây là một trường hợp đặc biệt – để phục hồi răng đã mất trước hết phải là "khỏe", tức là tái lập đúng khớp cắn và chức năng ăn nhai, trước khi nói đến yếu tố thẩm mỹ.

Trường hợp của cô Thoa, bác sĩ đã xây dựng một kế hoạch cá nhân hóa nhằm điều chỉnh toàn bộ cấu trúc hàm móm, đặt trụ Implant ở những vị trí mới, tính toán và dự đoán chi tiết vị trí phục hình răng trên Implant để đảm bảo cô có được hàm răng đúng khớp cắn, ăn nhai thoải mái.

Toàn bộ dữ liệu về xương hàm, khớp cắn và khuôn mặt được số hóa bằng các công nghệ chẩn

đoán hiện đại. Quá trình cấy ghép được hỗ trợ bởi hệ thống định vị động trong cấy ghép Implant - giúp bác sĩ thực hiện các thao tác chính xác, an toàn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ và cho bệnh nhân một hàm tạm tức thì đảm bảo ăn nhai nhẹ và thẩm mỹ ngay sau khi cấy ghép Implant.

Kết quả, cô Thoa hồi phục nhanh, ít đau, gương mặt thay đổi rõ rệt và lần đầu tiên sau nhiều năm cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa "có răng" và "không còn móm". Ước mơ về một hàm nhai hoạt động bình thường dần trở thành hiện thực.

Cô Thoa trước và sau khi thực hiện cấy ghép Implant toàn hàm



Theo BS Tùng, trồng Implant cho các ca móm xương mất răng toàn bộ không chỉ là kỹ thuật

đặt trụ, mà là quá trình tái tạo lại điểm tựa khuôn mặt và khôi phục chất lượng sống một cách

toàn diện. Cô Thoa là minh chứng, với đánh giá đúng, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, dự đoán và điều trị chính xác, những thách thức tưởng chừng không thể vẫn có thể được tháo gỡ.

Tại Platinum Dental, không chỉ các ca móm xương mà nhiều trường hợp lớn tuổi

bị hô xương hoặc mất răng toàn bộ với mức độ phức tạp cao cũng đã được điều trị an toàn,

thành công và đạt kết quả vững ổn lâu dài.

Từ "lời từ chối" tại Úc đến hành trình 7 ngày trồng răng Implant tại Việt Nam

Vanessa Poso (đến từ Úc) từng rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ sau một tai nạn ngã ngựa khiến cô mất toàn bộ răng hàm trên bên phải. Một người phụ nữ năng động, yêu cái đẹp và thường xuyên giao tiếp bỗng trở nên khép kín vì "khoảng trống" mỗi khi mở lời. Đáng nói, nhiều bác sĩ tại quê nhà từng từ chối điều trị vì ca phẫu thuật quá phức tạp. Khi đến Việt Nam và gặp BS Dương Minh Tùng, Vanessa lần đầu tiên cảm nhận được sự rõ ràng và thấu hiểu trong tư vấn điều trị. Theo bác sĩ, hàm trên của Vanessa chỉ còn khoảng 4 răng, cung hàm hẹp và tình trạng tiêu xương nghiêm trọng. Bài toán đặt ra là phải giải quyết đồng thời cả yếu tố thẩm mỹ lẫn chức năng trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn đảm bảo độ bền vững lâu dài.

Bác sĩ Tùng đang thực hiện cấy ghép Implant

Bác sĩ đã thực hiện cấy ghép 5 trụ Implant kết hợp ghép xương, sử dụng máng hướng dẫn phẫu thuật in 3D để tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian can thiệp. Chỉ sau 4 tiếng, bao gồm phẫu thuật và thiết kế trên máy tính, Vanessa đã được gắn răng tạm để đảm bảo thẩm mỹ và chức năng ngay lập tức. Sau 5 ngày, trước khi trở về Úc, khuôn mặt Vanessa trở nên trẻ trung hơn rõ rệt nhờ phục hồi cung môi và khớp cắn. Cô xúc động chia sẻ cảm giác thoải mái, hạnh phúc và tự tin khi nhìn thấy diện mạo mới của mình.

Theo BS Tùng, điều khiến nhiều khách hàng quốc tế lựa chọn điều trị tại Việt Nam không chỉ là thời gian hay chi phí, mà là cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu, khả năng chuyên môn với giải pháp tối ưu, sự minh bạch – chuyên nghiệp trong kế hoạch điều trị, kết quả toàn diện cả về thẩm mỹ lẫn sức khỏe răng miệng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa một ca trồng răng Implant thông thường và trồng răng Implant tại Platinum Dental nằm ở yếu tố "đảm bảo chức năng ăn nhai bền vững, đẹp tự nhiên và cá nhân hóa", phù hợp với từng tình trạng mất răng cụ thể.

Trồng răng Implant không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là hành trình trả lại cho mỗi

người khả năng ăn nhai trọn vẹn, diện mạo hài hòa và sự tự tin để sống một cuộc đời không

còn dè dặt trước nụ cười của chính mình.