Chủ quan với bệnh thủy đậu, cô gái 19 tuổi nguy kịch

Bệnh nhân là nữ, 19 tuổi, có tiền sử mắc lupus ban đỏ hệ thống suốt 7 năm. Trước đó, người bệnh từng mắc thủy đậu khi còn nhỏ và không tiêm vắc xin nhắc lại do gia đình cho rằng đã có miễn dịch bền vững. Tuy nhiên, bệnh nhân bất ngờ tái mắc thủy đậu với diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ sau 7 ngày khởi phát, người bệnh rơi vào tình trạng suy hô hấp, chảy máu toàn thân, suy gan cấp, rối loạn đông máu và sốc nhiễm khuẩn.

Theo người nhà, trong khoảng 4 ngày đầu, bệnh nhân chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ như đau mỏi cơ, sốt nhẹ và nổi vài nốt phỏng nước rải rác. Đến ngày thứ 6, khi tình trạng không thuyên giảm, bệnh nhân được đưa vào viện và được chẩn đoán mắc thủy đậu trên nền lupus ban đỏ hệ thống.

Hướng dẫn người dân tiêm vắc xin phòng thủy đậu.

Đáng lo ngại, chỉ sau 24 giờ nhập viện, tình trạng người bệnh chuyển biến nhanh chóng theo chiều hướng nguy kịch. Bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, xuất hiện chảy máu toàn thân, suy gan cấp, rối loạn đông máu nặng và sốc nhiễm khuẩn. Hiện người bệnh đang được hồi sức tích cực trong tình trạng suy đa tạng, tiên lượng hết sức dè dặt.

Các bác sĩ Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thủy đậu ở người có bệnh nền, đặc biệt là các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, không còn là bệnh lý lành tính như quan niệm phổ biến. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể gây ra hàng loạt biến chứng nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phát hiện sớm và theo dõi chặt chẽ.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều trường hợp biến chứng nặng bắt nguồn từ những quan niệm sai lầm còn tồn tại trong cộng đồng. Không ít người cho rằng đã từng mắc thủy đậu thì sẽ không mắc lại, trong khi thực tế virus Varicella Zoster không bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể mà có thể tồn tại ở trạng thái tiềm ẩn và tái hoạt động khi miễn dịch suy giảm. Bên cạnh đó, thủy đậu không chỉ nguy hiểm với trẻ em mà còn đặc biệt nghiêm trọng ở người lớn, nhất là những người có bệnh nền, phụ nữ mang thai hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, với nguy cơ cao gặp biến chứng phổi, thần kinh và nhiễm khuẩn huyết. Một hiểu lầm khác cũng khá phổ biến là cho rằng người đang điều trị bệnh nền không nên tiêm vắc xin, trong khi chính nhóm đối tượng này lại cần được bảo vệ sớm bằng các phác đồ tiêm chủng phù hợp, có sự tư vấn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên đợi đến khi virus tấn công mới bắt đầu lo lắng. Tiêm vắc xin phòng thủy đậu được chứng minh giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng nặng và giảm tỷ lệ tử vong trong trường hợp không may nhiễm virus.

Đối với người có bệnh nền, việc tiêm chủng cần được đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn thời điểm an toàn, song không nên trì hoãn vì tâm lý lo ngại thiếu căn cứ khoa học. Chủ động phòng bệnh không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người bệnh mà còn góp phần bảo vệ gia đình và cộng đồng.

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế chuyên sâu, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, đã triển khai tư vấn và tiêm chủng vắc xin cho các nhóm nguy cơ cao, giúp người bệnh được đánh giá toàn diện và theo dõi chặt chẽ trước, trong và sau tiêm.