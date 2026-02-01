Bác sĩ xác định nam sinh bị viêm xoang đã lan thẳng vào não, lượng mủ tích tụ quá nhiều đến mức đẩy lệch cả đường giữa của não. Dù được phẫu thuật mở sọ cấp cứu, bệnh nhân vẫn không thể cứu sống.

Vụ việc xảy ra tại một trung tâm y học lớn ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Bác sĩ khoa cấp cứu cho biết bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng, ngoài viêm mũi dị ứng. Trước khi nhập viện, nam sinh không sốt cao liên tục mà chỉ sốt nhẹ từng đợt, kèm theo mệt mỏi, đau nhức toàn thân, chóng mặt, buồn nôn và nôn ói. Sau đó mới xuất hiện đau đầu. Đáng chú ý, em không ho, không có triệu chứng đường hô hấp điển hình và cũng không chảy dịch mũi mủ vàng, vốn là dấu hiệu thường gặp của viêm xoang. Tuy nhiên, điều khiến ekip y tế đặc biệt lo ngại là tình trạng tinh thần của bệnh nhân rất kém.

Theo bác sĩ, khi đến bệnh viện, nam sinh đã sốt đi sốt lại suốt 5 ngày, suy nhược rõ rệt, phải ngồi xe lăn vào phòng cấp cứu và thậm chí còn không thể ngồi vững. Dù vẫn trả lời được câu hỏi, em không tập trung được, liên tục trong trạng thái buồn ngủ. Đây là biểu hiện rất khác so với các ca sốt thông thường ở trẻ em và thanh thiếu niên, được xem là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Ngay trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng khu trú một bên cơ thể, bao gồm đau đầu bên phải, đau vùng hốc mắt phải và mí mắt sưng. Cơn đau đầu không thuyên giảm ngay cả khi đã hạ sốt. Những biểu hiện này khiến bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng đầu. Kết quả cho thấy nhiều xoang bên phải bị viêm nặng, trong khoang mũi có lượng lớn mủ. Nhiễm trùng đã lan lên nội sọ, hình thành ổ mủ dưới màng cứng, làm lệch đường giữa của não. Cơn đau đầu một bên được xác định có liên quan trực tiếp đến tình trạng tăng áp lực nội sọ.

Bệnh nhân được chuyển khẩn cấp vào khoa hồi sức tích cực, điều trị bằng thuốc hạ áp lực não và kháng sinh, đồng thời lên kế hoạch phẫu thuật xử lý ổ nhiễm trùng xoang. Tuy nhiên, trước khi phẫu thuật, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện các cơn co giật kéo dài, tình trạng xấu đi nhanh chóng. Dù đã tiến hành mổ mở sọ cấp cứu và được hồi sức tích cực trong gần một tháng, em vẫn không qua khỏi.

Bình luận về trường hợp này, bác sĩ nhi khoa Lâm Ứng Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Cơ sở Đài Loan (Trung Quốc), cho biết viêm xoang điển hình thường có các triệu chứng như chảy mũi mủ vàng, dịch mũi chảy ngược xuống họng hoặc đau vùng quanh mũi. Trong ca bệnh này, bệnh nhân chủ yếu chỉ sốt kéo dài, đến khi xuất hiện đau đầu một bên mới phát hiện nhiễm trùng đã lan tới não. Đây là dạng biểu hiện hiếm gặp, khiến việc chẩn đoán sớm trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ Lâm nhấn mạnh, với trẻ em và thanh thiếu niên, dấu hiệu nguy hiểm nhất khi sốt không nằm ở việc “có hạ sốt hay không”, mà là “sau khi hạ sốt, tinh thần có hồi phục hay không”. Nếu trẻ sốt liên tục 2 đến 3 ngày, uống thuốc thì có hạ nhiệt nhưng vẫn lừ đừ, mệt mỏi, phản ứng chậm, phụ huynh cần hết sức cảnh giác và đưa trẻ đến bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ lưỡng. Trong những trường hợp này, tuyệt đối không nên xem đó chỉ là nhiễm trùng thông thường.

Nguồn và ảnh: ETToday