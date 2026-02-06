Vì sao phụ nữ sau 40 dễ tăng cân nhưng khó giảm cân?

Nhiều phụ nữ bước sang tuổi 40 thừa nhận rằng chỉ cần ăn “sương sương” cũng thấy cân nặng nhích lên. Dù đã cố gắng ăn ít hơn, tập nhiều hơn nhưng vòng eo vẫn âm thầm tăng. Đây không phải do bạn thiếu kỷ luật, mà phần lớn đến từ những thay đổi sinh học khi cơ thể tiến gần giai đoạn tiền mãn kinh.

Khi estrogen bắt đầu suy giảm, cơ thể có xu hướng tích mỡ nhiều hơn ở vùng bụng thay vì hông và đùi. Cùng lúc đó, khối lượng cơ bắp giảm dần theo tuổi tác khiến tốc độ trao đổi chất chậm lại. Điều này đồng nghĩa với việc bạn ăn như trước nhưng lượng calo tiêu hao lại ít hơn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, tình trạng kháng insulin nhẹ khiến đường dễ chuyển thành mỡ, trong khi căng thẳng và thiếu ngủ làm hormone cortisol tăng cao, kích thích thèm đồ ngọt. Hệ tiêu hóa cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến cơ thể dễ đầy bụng và tích tụ năng lượng dư thừa.

Đáng nói là nhiều người rất cẩn thận tránh đồ chiên rán nhưng lại “vô tư” ăn những món tưởng lành mạnh dưới đây, khiến nỗ lực giảm cân gần như đổ sông đổ biển:

1. Trái cây nhiều đường: Ăn càng nhiều càng dễ vượt ngưỡng calo

Trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng không có nghĩa là ăn bao nhiêu cũng được. Chuối, vải, nhãn, xoài chín hay sầu riêng đều chứa lượng đường khá cao.

Chỉ nên ăn khoảng 150 - 200g mỗi lần, tốt nhất vào ban ngày hoặc trước 16h để cơ thể kịp chuyển hóa năng lượng. Tránh ăn trái cây ngay sau bữa tối vì phần đường dư thừa rất dễ tích thành mỡ, đặc biệt ở phụ nữ sau 40 khi trao đổi chất đã chậm hơn. Mẹo nhỏ là ưu tiên trái cây ít ngọt như táo, bưởi hoặc berries để kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Ảnh minh họa

2. Sữa chua có hương vị: “Bẫy đường” nhiều người không nhận ra

Sữa chua nguyên chất khá thân thiện với cân nặng, nhưng các loại sữa chua vị trái cây hoặc sữa chua uống thường chứa lượng đường cao bất ngờ.

Mỗi ngày chỉ nên ăn 1 hũ khoảng 100g và chọn loại không đường hoặc ít đường. Thời điểm phù hợp là sau bữa trưa để hỗ trợ tiêu hóa. Uống nhiều chai sữa chua ngọt vào buổi tối dễ khiến lượng đường vượt mức khuyến nghị và làm quá trình giảm cân thêm khó khăn. Nếu thấy khó ăn, bạn có thể thêm vài lát trái cây tươi thay vì chọn loại đã tẩm đường.

3. Trái cây sấy: Nhỏ gọn nhưng calo “cô đặc”

Một túi trái cây sấy có thể tương đương lượng đường của vài phần trái cây tươi vì nước đã bị loại bỏ. Chưa kể nhiều sản phẩm còn được thêm đường để tăng vị ngon.

Chỉ nên ăn khoảng 20 đến 30g mỗi lần, xem như bữa phụ trước khi vận động nhẹ. Tuyệt đối không ăn trong lúc xem phim hoặc làm việc vì rất dễ ăn quá tay. Nếu đang muốn giữ dáng, trái cây tươi vẫn là lựa chọn an toàn hơn nhiều.

4. Bánh quy và bánh mì ngọt: Càng “khô ráo” càng dễ chủ quan

Những chiếc bánh không hề bóng dầu thường tạo cảm giác ít calo, nhưng thực tế lại chứa nhiều tinh bột tinh chế và đường.

Ảnh minh họa

Hãy giới hạn ở 1 đến 2 chiếc nhỏ, ăn vào buổi sáng hoặc trước khi cần nhiều năng lượng. Tránh ăn vặt bằng bánh sau 19h vì lúc này cơ thể đốt cháy calo kém hiệu quả hơn. Một lựa chọn thông minh hơn là bánh mì nguyên cám hoặc yến mạch, vừa no lâu vừa ít gây tăng đường huyết.

Điều quan trọng cần nhớ là sau tuổi 40, giảm cân không còn là chuyện ăn càng ít càng tốt mà là ăn đúng. Kiểm soát đường, tăng protein, ngủ đủ và duy trì vận động sẽ giúp cơ thể thích nghi với những thay đổi nội tiết.

Nguồn và ảnh: Health People, Top Beauty