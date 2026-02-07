Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, đường huyết thấp và tuyến tụy vừa trải qua “ca làm đêm” khá yên ả. Vì vậy, bữa sáng chính là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần chọn sai món, tuyến tụy có thể bị ép tiết insulin và enzyme tiêu hóa đột ngột, tạo áp lực kéo dài lên cơ quan vốn rất dễ tổn thương này.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng những cú sốc đường huyết, chất béo lặp lại mỗi sáng không chỉ làm tăng nguy cơ tiểu đường mà còn liên quan đến viêm tụy và ung thư tụy. Nếu không muốn tự đẩy cơ thể vào thế nguy hiểm, hãy hạn chế 5 món dưới đây:

1. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, giăm bông, thịt nguội thường được kẹp cùng bánh mì hoặc nhiều người ăn sáng cho tiện lợi. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này chứa nitrite, chất có thể chuyển thành hợp chất làm tăng nguy cơ ung thư khi tích lũy lâu dài. Hàm lượng muối và chất béo cao cũng khiến tuyến tụy phải làm việc vất vả hơn ngay từ sáng sớm.

Lời khuyên là bạn chỉ nên ăn tối đa 1 đến 2 bữa mỗi tuần, mỗi lần dưới 50g. Bữa sáng tốt hơn nên có trứng luộc, cá hoặc thịt gà để vừa no lâu vừa giảm áp lực chuyển hóa thay thế cho thịt chế biến sẵn, nhất là thịt nhiều mỡ hoặc thịt đỏ.

2. Bánh mì trắng hoặc bánh mì ngọt

Bánh mì là món “quốc dân” của nhiều bữa sáng. Nhưng bánh mì từ bột tinh chế có chỉ số đường huyết cao, dễ khiến đường máu tăng nhanh khi ăn lúc bụng rỗng. Tuyến tụy vì thế phải tiết nhiều insulin trong thời gian ngắn. Nếu lặp lại thường xuyên, cơ thể dễ kháng insulin, một yếu tố nguy hiểm với sức khỏe chuyển hóa.

Cách ăn hợp lý là chỉ nên ăn khoảng 1 lát và kết hợp với protein như trứng hoặc sữa chua không đường. Lựa chọn tốt hơn là bánh mì nguyên cám để giúp đường huyết ổn định hơn.

Ảnh minh họa

3. Ngũ cốc ăn liền nhiều đường

Ngũ cốc tiện lợi nhưng nhiều loại đã bị tinh chế và thêm đường. Khi ăn vào buổi sáng, chúng làm đường huyết tăng nhanh rồi giảm mạnh, khiến tuyến tụy phải hoạt động liên tục. Bạn cũng sẽ nhanh đói trở lại và dễ ăn nhiều hơn vào giữa buổi.

Gợi ý thay thế: Chọn yến mạch nguyên chất khoảng 40 - 50g, nấu cùng sữa ít đường và thêm hạt hoặc trứng. Bữa sáng kiểu này giúp no lâu và tránh tạo “cú sốc” cho tuyến tụy.

4. Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Bánh rán, khoai tây chiên hay gà rán... có thể rất hấp dẫn khi đang đói, nhưng lượng chất béo cao buộc tuyến tụy phải tiết nhiều enzyme để tiêu hóa. Sự quá tải lặp lại dễ làm tăng nguy cơ viêm tụy và tích mỡ nội tạng. Ăn quá nhiều món chiên rán đã được WHO cảnh báo làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, gồm cả ung thư tuyến tụy.

Tốt nhất là hãy giới hạn ở mức 1 lần mỗi tuần. Một bữa sáng cân bằng nên có tinh bột tốt, protein và chút chất béo lành mạnh thay vì dầu mỡ, đồ bị chiên rán ở nhiệt độ cao.

5. Nước ép đóng hộp hoặc thực phẩm giàu đường tinh luyện

Ảnh minh họa

Một ly nước trái cây đóng hộp sẵn hay chiếc bánh ngọt tưởng là nhẹ bụng, nhưng thực tế chứa lượng đường lớn. Khi nạp vào lúc đói, đường hấp thụ cực nhanh, khiến insulin tăng vọt và tạo áp lực trực tiếp lên tuyến tụy. Nếu muốn ăn trái cây, hãy dùng khoảng 100 - 150g trái cây tươi và ăn cùng bữa sáng thay vì uống nước ép. Ưu tiên loại ít ngọt như táo hoặc bưởi.

Ngoài ra, cần nhớ, ung thư tuyến tụy được gọi là "vua trong các loại ung thư" vì thường phát hiện ở giai đoạn muộn, tỷ lệ tử vong cao. Thời gian từ khi phát hiện đến tử vong có thể chỉ tính bằng tháng. Phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh, nên hãy ăn sáng đúng cách nhé!

Nguồn và ảnh: 360 Doc, Eat This Not That