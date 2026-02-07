Đang ăn sữa chua, người phụ nữ nuốt chiếc thìa dài 17cm vào bụng

Reymy Amelinckx, 28 tuổi, cho biết cô đang ngồi trên ghế sofa ăn sữa chua thì chú chó giống Vizsla Hungary năng động tên Marley đột nhiên nhảy lên người cô. "Tôi đưa thìa vào miệng để rảnh tay trả lời tin nhắn", Reymy, đến từ Rumst, Bỉ, kể lại.

"Ngay lúc đó, Marley nhảy bổ vào tôi. Tôi giật mình đến nỗi ngửa đầu ra sau và trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, chiếc thìa đã mắc kẹt trong cổ họng tôi. Tôi đứng dậy và bắt đầu hoảng loạn", Reymy nói.

Chiếc thìa trong cơ thể của người phụ nữ.

Ban đầu, Reymy đã cố gắng lấy chiếc thìa ra bằng tay. "Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoặc là nuốt hoặc là nghẹn", cô nói. Khi bạn trai cô về nhà từ chỗ làm, Reymy nói rằng cảm thấy quá xấu hổ để nói với anh ấy nên cô "giả vờ như không có chuyện gì xảy ra".

"Lúc đó tôi không cảm thấy gì cả nên tôi không nói gì ngay. Mãi đến sau bữa tối tôi mới nhận ra chuyện đó thực sự khá nghiêm trọng. Có một chiếc thìa dài 17cm trong dạ dày tôi. Trên mạng, ai cũng nói giống nhau: hãy đến thẳng phòng cấp cứu. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra nó nguy hiểm đến mức nào", Reymy nói thêm.

Các bác sĩ nói với cô rằng chiếc thìa quá lớn để có thể tự trôi ra ngoài, vì vậy cô phải về nhà và chờ đến khi có thể lên lịch nội soi dạ dày. Reymy nói: "Đêm đó thật khó khăn, tôi cảm thấy chiếc thìa di chuyển, đôi khi thậm chí còn kẹt giữa các xương sườn của tôi. Thật sự rất kinh khủng.

Tôi cảm thấy đầy hơi, buồn nôn và không thể ăn mà không cảm thấy khó chịu. Ngủ cũng khó khăn vì mỗi tư thế đều khiến tôi nhớ đến chiếc thìa trong dạ dày".

Hai ngày sau, dụng cụ đó được lấy ra dưới gây tê cục bộ.

Cô ấy nói thêm: "Tôi rất mừng vì cuối cùng chiếc thìa đã được lấy ra bằng phương pháp nội soi dạ dày và họ không phải phẫu thuật".

Vài giờ sau, Reymy được phép về nhà. "Sau khi phẫu thuật lấy thìa ra, tôi hồi phục rất nhanh", cô nói. "Tôi bị đau họng do tổn thương thực quản, một vài lần chảy máu dạ dày nhẹ và dạ dày nhạy cảm trong một thời gian, nhưng không có tổn thương vĩnh viễn.

(t/h)