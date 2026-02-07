Người phụ nữ 48 tuổi tử vong vì "bóp mồm bóp miệng" ăn sáng theo kiểu "lạ đời"

Bữa sáng quan trọng nhất, nhưng đã có không ít người ăn sai cách khiến sức khỏe ngày càng tồn tệ. Đã có trường hợp tử vong liên quan đến thói quen ăn sáng theo kiểu "lạ đời" và gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe của không ít gia đình.

Một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây được cư dân mạng chia sẻ đã thu hút sự chú ý.

Bà Lâm 48 tuổi được người thân phát hiện tử vong ở nhà gây xôn xao. Được biết trước khi qua đời, khoảng 3 năm trước, bà Lâm, 48 tuổi được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2. Từ đó, cuộc sống của bà trở nên dè dặt hơn hẳn. Bà tin rằng chỉ cần "ăn thật thanh đạm, vận động đều" là có thể kiểm soát bệnh tật một cách tốt nhất.

Thông thường bữa sáng hằng ngày của người phụ nữ 48 tuổi này là một bát cháo trắng ăn kèm chút dưa muối. Tiếp đó, bữa trưa chỉ ăn nửa bát cơm với rất nhiều rau xào ít dầu. Đặc biệt, buổi tối, bà gần như cắt tinh bột, chỉ ăn một miếng khoai lang nhỏ và dưa chuột trộn lạnh.

Người phụ nữ 48 tuổi tử vong vì ăn uống kiêng khem. Ảnh minh họa.

Cứ nghĩ ăn uống theo kiểu "chẳng giống ai" như trên sẽ có sức khỏe tốt. Nào ngờ vào một ngày đẹp trời, gia đình phát hiện bà bất tỉnh trong phòng ngủ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay, bác sĩ chẩn đoán bà rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton do đái tháo đường kèm hôn mê tăng thẩm thấu, một biến chứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm. Dù đã đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bà Lâm không qua khỏi vì suy đa cơ quan.

Sau khi nghe tin bà Lâm qua đời, người thân không khỏi bàng hoàng. Một bệnh nhân tiểu đường sống rất "kỷ luật", vì sao lại đột ngột đi đến kết cục này? Khi xem lại chế độ ăn uống hằng ngày, bác sĩ cho rằng vấn đề có thể nằm chính ở những thói quen mà bà vẫn tin là lành mạnh.

Theo bác sĩ Vương Khải Lượng ở Trung Quốc, bữa sáng là bữa ăn đầu tiên sau 8-12 giờ nhịn đói qua đêm. Thời điểm này, độ nhạy insulin của cơ thể chưa cao, nếu ăn nhiều tinh bột tinh chế sẽ khiến đường huyết tăng vọt rất nhanh.

Đặc biệt khi đường huyết sau ăn sáng tăng quá nhanh, cơ thể dễ rơi vào hạ đường huyết phản ứng trước bữa trưa, khiến người bệnh ăn nhiều hơn vào các bữa sau. Vì vậy, lựa chọn bữa sáng đóng vai trò then chốt cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia thông thường một bữa sáng phù hợp cho người tiểu đường nên kết hợp protein, chất béo lành mạnh và lượng tinh bột vừa phải, chẳng hạn sữa không đường, trứng, rau xanh và một phần nhỏ ngô hoặc bí đỏ.

Điểm danh những loại thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng

Câu nói "ăn sáng như hoàng đế, ăn trưa như thần dân và ăn tối như hành khất" có lẽ đã đủ minh chứng bữa sáng quan trọng thế nào. Ăn sáng đầy đủ, đúng cách vừa giúp cơ thể chúng ta tràn đầy năng lượng và đảm bảo sức khỏe dài hạn. Bữa sáng không chỉ là bữa ăn đầu tiên mà còn là "nhiên liệu" giúp cơ thể bạn hoạt động hiệu quả. Việc ăn đúng loại thực phẩm sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng, tỉnh táo và duy trì đường huyết ổn định. Ngược lại, một số món ăn phổ biến lại có thể gây ra những tác động tiêu cực không ngờ đến với sức khỏe của bạn.

- Bánh ngọt: Không nên ăn bánh ngọt vào bữa sáng bởi chúng chứa lượng lớn carbohydrate tinh chế và đường, khiến đường huyết tăng vọt đột ngột rồi lại giảm sâu nhanh chóng. Điều này dẫn đến tình trạng mệt mỏi, uể oải, thiếu tập trung chỉ sau một thời gian ngắn.

- Các loại nước ép trái cây đóng hộp: Nhiều người nghĩ rằng một ly nước ép trái cây vào buổi sáng là một lựa chọn lành mạnh. Tuy nhiên, nước ép trái cây đóng hộp thường đã trải qua quá trình chế biến, làm mất đi phần lớn chất xơ quý giá có trong trái cây tươi. Các loại nước này thường chứa một lượng đường đáng kể được thêm vào để tăng hương vị. Uống chúng khi bụng đói sẽ khiến lượng đường trong máu tăng vọt nhanh chóng, tương tự như việc bạn đang uống một loại nước ngọt có đường.

- Không ăn nên ăn đồ cay nóng: Một số người có thói quen ăn đồ cay nóng vào buổi sáng để "đánh thức" vị giác. Tuy nhiên, khi dạ dày còn trống rỗng sau một đêm dài, các gia vị cay nóng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác khó chịu, ợ nóng, thậm chí là các vấn đề tiêu hóa khác.

- Thịt chế biến sẵn: Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông... thường chứa hàm lượng natri (muối) và chất béo bão hòa rất cao. Nếu tiêu thụ chúng thường xuyên, đặc biệt vào buổi sáng khi cơ thể vừa trải qua một đêm dài, có thể gây áp lực lên hệ tim mạch và không tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Những thói quen ''xấu'' bệnh nhân tiểu đường phải bỏ nga y - Một thói quen ăn uống không lành mạnh người bệnh tiểu đường nên tránh là ăn quá nhiều thịt. Thịt rất giàu protein và protein dư thừa làm mất cân bằng đường huyết, đặc biệt nếu là thịt đỏ. - Không nên ăn tối muộn: Ăn tối quá muộn, gần với lúc ngủ có thể cũng gây tăng đường huyết, do vậy làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh. Đây cũng là một thói quen ăn uống không lành mạnh mà các bệnh nhân tiểu đường nên tránh. - Các bác sĩ khuyên rằng nếu bạn bị tiểu đường, bạn nên ăn trứng ít hơn 3 quả mỗi tuần. Nếu bạn chỉ ăn lòng trắng trứng, bạn có thể ăn nhiều hơn. Cách chế biến trứng lành mạnh nhất là luộc. - Thiếu vận động khiến cơ thể giảm độ nhạy insulin. - Hút thuốc và uống rượu làm tổn thương mạch máu và khiến đường huyết khó kiểm soát. - Căng thẳng cảm xúc kéo dài cũng làm hormone rối loạn, kéo theo biến động đường huyết.

