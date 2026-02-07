1 "bí quyết bổ thận" rẻ bèo nhưng cực đỉnh: Phụ nữ ăn 2 lần/tuần tóc dày đen thấy rõ, đàn ông dùng đúng dễ lấy lại phong độ

"Dạo này tóc rụng quá, chải đầu xong nhìn lược mà muốn khóc…" - Câu than thở này ngày càng quen thuộc với phụ nữ sau tuổi 30. Không ít người chăm skincare kỹ lưỡng, dùng đủ loại serum, dầu gội đắt tiền nhưng tóc vẫn yếu, da vẫn xỉn, cơ thể lại thường xuyên mệt mỏi khó lý giải.

Trong khi đó, nhiều đàn ông bước vào giai đoạn "đỉnh cao áp lực" lại chọn cách im lặng chịu đựng. Ban ngày căng mình vì công việc, tối muộn vẫn phải giao tiếp, cuối tuần quay cuồng với gia đình. Đến khi nhận ra cơ thể xuống sức, năng lượng không còn như trước thì đã muộn.

Theo quan niệm dưỡng sinh phương Đông, những dấu hiệu này thường liên quan đến sự suy giảm "thận khí" - yếu tố được xem là nền tảng năng lượng của cơ thể. Và điều thú vị là, có một món ăn rất quen thuộc, giá không hề đắt đỏ, lại được xem như "món bổ thầm lặng" mà nhiều người bỏ qua: chim bồ câu.

Vì sao người xưa ví bồ câu như "món bổ giấu mặt"?

Trong Đông y, thận không chỉ là cơ quan bài tiết mà còn được xem là "gốc của sinh lực", liên quan đến tóc, da, sức bền và khả năng duy trì năng lượng của cơ thể.

Thịt bồ câu có vị ngọt, tính ấm, thường được dùng trong các món ăn bồi bổ cơ thể. Dân gian còn truyền miệng câu nói khá nổi tiếng: "Một con bồ câu bằng chín con gà". Dù mang tính ví von, nhưng điều này cho thấy loại thực phẩm này từng được đánh giá rất cao trong các bữa ăn dưỡng sức.

Xét dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, thịt bồ câu chứa lượng protein khá dồi dào, cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm và vitamin nhóm B - những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì thể lực và hỗ trợ nuôi dưỡng tóc, da.

Phụ nữ nếu ăn đúng cách: Không chỉ khỏe mà còn "đẹp từ gốc"

Nhiều chị em chỉ tập trung chăm sóc bên ngoài mà quên mất rằng tóc và da thực chất phản ánh sức khỏe bên trong cơ thể.

Khi cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, nang tóc dễ suy yếu, khiến tóc mỏng, dễ gãy rụng. Việc bổ sung thực phẩm giàu đạm và vi chất như thịt bồ câu có thể hỗ trợ nuôi dưỡng tóc chắc khỏe hơn, giúp mái tóc nhìn dày và bóng mượt hơn theo thời gian.

Ngoài ra, khi cơ thể được cung cấp đủ năng lượng, làn da cũng có xu hướng sáng khỏe và rạng rỡ hơn. Đây cũng là lý do nhiều người truyền tai nhau rằng phụ nữ nên ăn bồ câu khoảng 1-2 lần mỗi tuần để duy trì sức sống từ bên trong.

Nam giới ăn hợp lý: Giúp duy trì phong độ và sức bền

Với nam giới, tình trạng mệt mỏi kéo dài thường xuất phát từ áp lực công việc và thói quen sinh hoạt thiếu cân bằng. Không ít người nhận ra cơ thể dễ kiệt sức, giảm sức bền hoặc tinh thần thiếu tập trung.

Thịt bồ câu cung cấp nguồn protein chất lượng cao giúp hỗ trợ duy trì khối cơ và phục hồi thể lực. Các khoáng chất như sắt và kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo năng lượng và hỗ trợ sức đề kháng.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất trong chế độ ăn uống khoa học có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái năng lượng ổn định hơn.

3 cách chế biến vừa ngon vừa "bổ hết nấc"

1. Bồ câu hầm táo đỏ, kỷ tử - món dưỡng sức kinh điển

Chỉ cần hầm bồ câu cùng táo đỏ, kỷ tử, gừng hoặc các vị thuốc nhẹ là đã có món canh thanh ngọt, dễ ăn. Đây là món thường được lựa chọn khi cơ thể mệt mỏi hoặc cần phục hồi sức khỏe.

2. Bồ câu luộc - đơn giản nhưng giữ trọn dinh dưỡng

Luộc bồ câu cùng gừng và hành giúp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của thịt. Món này phù hợp với người thích ăn thanh nhẹ, dễ tiêu.

3. Bồ câu nướng hoặc kho - lựa chọn cho người thích đậm vị

Lớp da vàng giòn, phần thịt mềm mọng giúp món ăn hấp dẫn hơn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Ăn sao để vừa bổ vừa không phản tác dụng?

Dù là thực phẩm bổ dưỡng, thịt bồ câu cũng nên được dùng với tần suất hợp lý, khoảng 1-2 lần mỗi tuần. Quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, kết hợp rau xanh, trái cây và sinh hoạt điều độ.

Những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị sức khỏe nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi thay đổi chế độ dinh dưỡng.

Trong thời đại mà nhiều người sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hay tăng cường sức khỏe, đôi khi những thực phẩm quen thuộc lại mang giá trị bền vững hơn. Một chế độ ăn uống cân bằng, sinh hoạt hợp lý và lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể duy trì năng lượng từ bên trong - yếu tố quan trọng để giữ gìn vẻ ngoài khỏe mạnh và tinh thần tràn đầy sức sống.