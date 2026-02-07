Du xuân xa: Chuẩn bị thuốc cho người bệnh mạn tính

Ảnh minh họa: Getty Images

Tuy nhiên, với người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, hen phế quản…, việc gián đoạn thuốc hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt có thể khiến bệnh diễn biến xấu. Chuẩn bị thuốc đầy đủ và đúng cách trước chuyến đi là yếu tố quan trọng để bảo đảm sức khỏe.

Không để gián đoạn thuốc điều trị: Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần mang theo đủ thuốc dùng trong suốt thời gian đi lại và dự phòng thêm vài ngày trong trường hợp phát sinh. Nhiều trường hợp nhập viện sau Tết do quên mang thuốc hoặc tự ý ngưng thuốc khi đi xa. Việc bỏ thuốc đột ngột có thể làm tăng huyết áp, tăng đường huyết hoặc tái phát cơn hen, gây nguy hiểm.

Mang theo đơn thuốc và hồ sơ bệnh: Người bệnh nên chuẩn bị đơn thuốc đang sử dụng, sổ khám bệnh hoặc bản chụp hồ sơ y tế, kết quả xét nghiệm gần nhất. Đây là cơ sở để cơ sở y tế nơi đến có thể tiếp tục theo dõi và xử trí khi cần. Với người có tiền sử dị ứng thuốc, cần ghi chú rõ để tránh dùng nhầm.

Sắp xếp thuốc khoa học khi di chuyển: Thuốc nên được chia theo ngày, theo buổi để dễ sử dụng. Với thuốc cần bảo quản đặc biệt như insulin, cần mang theo túi giữ nhiệt phù hợp. Thuốc nên để trong hành lý xách tay để tránh thất lạc và thuận tiện khi cần dùng ngay.

Chuẩn bị thiết bị theo dõi tại nhà: Người bệnh tăng huyết áp nên mang theo máy đo huyết áp cá nhân; người đái tháo đường mang theo máy đo đường huyết và que thử; người hen phế quản mang theo thuốc xịt dự phòng. Việc tự theo dõi giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trong những ngày thay đổi lịch sinh hoạt.

Lưu ý chế độ ăn uống và sinh hoạt: Trong những chuyến du xuân, người bệnh mạn tính cần hạn chế rượu bia, đồ ăn nhiều muối, nhiều đường hoặc chất béo. Cố gắng duy trì giờ uống thuốc và giờ ăn tương đối ổn định. Ngủ đủ giấc và tránh di chuyển quá sức cũng giúp hạn chế nguy cơ biến chứng.

Biết khi nào cần đi khám: Nếu xuất hiện các dấu hiệu như tăng huyết áp cao liên tục, khó thở, đau ngực, đường huyết tăng hoặc hạ bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra. Không nên tự ý tăng, giảm liều thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Du xuân đầu năm sẽ trọn vẹn hơn khi người mắc bệnh mạn tính chủ động chuẩn bị thuốc và kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Sự chủ động này giúp hạn chế rủi ro và bảo đảm hành trình an toàn trong những ngày Tết.