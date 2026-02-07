Người đàn ông hoại tử toàn bộ ruột, tử vong 1 ngày sau cấp cứu, bác sĩ thở dài: 1 dấu hiệu tưởng vô hại nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ!

Mới đây, một bác sĩ khoa Cấp cứu tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ trường hợp khiến nhiều người ám ảnh. Một bệnh nhân nhập viện vì đau bụng dữ dội, đau đến mức vã mồ hôi lạnh. Các xét nghiệm ban đầu chưa cho thấy bất thường quá rõ ràng, nhưng do cơn đau không thuyên giảm, ê kíp quyết định chụp cắt lớp vi tính. Kết quả khiến tất cả lo ngại: nghi ngờ tình trạng thiếu máu ruột cấp, còn gọi dân gian là “đột quỵ ruột”.



Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn ngoại khoa và chuẩn bị mổ thám sát ổ bụng. Khi huyết áp tụt, bác sĩ phải dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn. Thế nhưng, vừa vào phòng mổ, tim bệnh nhân ngừng đập.

Sau hồi sức tích cực, tim đập trở lại. Nhưng khi mở ổ bụng, các bác sĩ đối mặt với thực tế nghiệt ngã: toàn bộ ruột đã hoại tử. Không còn phần nào có thể bảo tồn hay cắt bỏ để cứu sống. Cuộc mổ buộc phải dừng lại. Bệnh nhân qua đời vào ngày hôm sau.

Theo bác sĩ cấp cứu, nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm cơ tim, huyết khối tĩnh mạch não hay thiếu máu ruột cấp ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện điển hình. Xét nghiệm máu có thể chưa thay đổi rõ rệt. Hình ảnh học đôi khi cũng chưa cho thấy tổn thương toàn diện. Phải đến khi bệnh tiến triển, “bức tranh đầy đủ” mới lộ diện, nhưng khi đó có thể đã quá muộn.

Thiếu máu ruột cấp là tình trạng mạch máu nuôi ruột bị tắc hoặc co thắt nghiêm trọng, làm mô ruột không được cung cấp oxy. Tốc độ tiến triển có thể rất nhanh, dẫn đến hoại tử, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu đôi khi chỉ là đau bụng dữ dội không tương xứng với kết quả khám lâm sàng, dễ gây nhầm lẫn.

Từ trường hợp này, bác sĩ nhắc nhở đau bụng đôi khi là dấu hiệu cảnh báo của các căn bệnh nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, đau tăng nhanh, kèm vã mồ hôi, tụt huyết áp, nôn ói hoặc mệt lả, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: ETToday