Cơn ác mộng của thiếu nữ chỉ sau vài giờ được mời làm đẹp cấp tốc đón Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường dịch vụ làm đẹp trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ các spa chăm sóc da, salon tóc, nail cho đến dịch vụ trang điểm, phun xăm thẩm mỹ… đều hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu "làm mới mình" của người dân trước thềm năm mới.

Bên cạnh đó, không ít trường hợp đã gặp phải các biến chứng đáng tiếc do sử dụng dịch vụ làm đẹp kém chất lượng, thực hiện tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn hoặc chạy theo xu hướng làm đẹp cấp tốc dịp cận Tết.

Những biến chứng như nhiễm trùng, sưng viêm, hoại tử, thậm chí để lại di chứng lâu dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây áp lực tâm lý nặng nề cho người gặp phải trong những ngày Tết.

Cơn ác mộng chỉ sau vài giờ làm đẹp

Điển hình như trường hợp của một cô gái trẻ N.T.H không ngờ lại phải nhập viện chỉ trong một buổi tối đi gội đầu thư giãn.

Ths.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, nữ bệnh nhân đến thăm khám trong tình trạng làn da bỏng rát, đỏ rực, bong tróc như bị cháy nắng nặng.

BS.Tiến Thành cho biết đây là một trong nhiều ca tổn thương da nghiêm trọng do các dịch vụ làm đẹp "tiện tay" xuất hiện dày đặc vào dịp cận Tết.

Theo lời kể của bệnh nhân, tối hôm đó cô đến một tiệm gội đầu để thư giãn. Trong lúc massage, nhân viên gợi ý thêm gói "làm đẹp cấp tốc" với lời cam kết giúp da sáng mịn, căng bóng để kịp đón Tết.

Nhiều trường hợp phải cầu cứu bác sĩ vì "làm đẹp cấp tốc" đón Tết (Ảnh: BSCC).

Tin tưởng vì nghĩ chỉ là dịch vụ chăm sóc da thông thường, cô đồng ý thực hiện liệu trình peel da ngay tại tiệm.

Theo lời kể, buổi tối vừa làm xong, H. thấy mặt nóng ran, đỏ rực và căng rát. Nhân viên trấn an rằng đây là phản ứng bình thường, bảo em đợi sáng hôm sau da sẽ dịu lại.

Nhưng trái với lời hứa, cảm giác bỏng rát không hề giảm. Đêm đó, da bắt đầu bong tróc, khô căng, đau như bị bỏng nắng nặng. Sáng hôm sau, vùng má và cằm đỏ bừng, sần sùi, từng mảng da bong vảy rõ rệt. Lo sợ nên H. đã ngừng toàn bộ mỹ phẩm đang dùng và đi khám ngay.

Thăm khám cho thấy vùng da má và cằm của bệnh nhân có biểu hiện đỏ da lan tỏa (ban đỏ), khô, bong vảy dày và tăng cảm giác đau rát khi chạm vào.

Bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng viêm da kích ứng cấp tính do tổn thương hàng rào bảo vệ da (skin barrier) sau khi sử dụng hoạt chất peel không phù hợp hoặc nồng độ quá cao, vượt mức chịu đựng của da.

"Đây là phản ứng viêm cấp tính do da bị tổn thương quá mức, không phải là quá trình 'đào thải độc tố' hay 'đẩy mụn' như một số cơ sở không chuyên quảng cáo để trấn an khách hàng.", bác sĩ nhấn mạnh.

Theo ông, thời điểm cận Tết, trong quá trình khám bệnh, bác sĩ tiếp nhận rất nhiều trường hợp tương tự. Không ít người chỉ đi gội đầu, làm tóc, massage, rồi được gợi ý thêm các dịch vụ peel, lăn kim, bôi acid mà không hề được đánh giá tình trạng da.

Nguyên tắc "đẹp an toàn" trước Tết

Theo bác sĩ Thành, peel da hóa học là một thủ thuật y khoa có tác động trực tiếp lên cấu trúc biểu bì da. Nếu thực hiện sai quy trình – bao gồm việc chọn sai loại hoạt chất, sai nồng độ, thời gian lưu trên da không chính xác, hoặc chăm sóc da sau peel không đảm bảo – da có thể phải chịu tổn thương nặng nề..

"Chỉ cần một khâu làm sai, da có thể đỏ rát kéo dài, bong tróc, nhạy cảm đúng ngay thời điểm người ta muốn đẹp nhất", bác sĩ cảnh báo.

Khi dung dịch peel tác động quá mức, lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên của da bị phá vỡ, dẫn đến các hệ quả lâm sàng như: Bỏng rát, cảm giác đau, châm chích dai dẳng, đỏ da.

Mất nước qua da, bong tróc mạnh, da khô căng, nhạy cảm quá mức với ánh sáng (photo-sensitivity).

Nguy cơ lâu dài có thể dẫn đến viêm da tiếp xúc kích ứng, hoặc nặng hơn là nguy cơ tăng sắc tố sau viêm (Post-Inflammatory Hyperpigmentation - PIH) nếu không được xử trí đúng cách.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Điều đáng lo ngại là nhiều cơ sở không chuyên nghiệp thường trấn an khách hàng sai cách, thậm chí khuyên họ tiếp tục sử dụng các sản phẩm được cho là "đẩy da" hoặc "thải độc," làm tình trạng viêm da trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo BS.Tiến Thành, giai đoạn cận Tết là thời điểm làn da dễ "lên tiếng" nhất vì chịu nhiều áp lực từ stress, thức khuya, ăn uống thất thường và tâm lý muốn đẹp nhanh.

Cuối năm, nhiều cơ sở dịch vụ làm đẹp hoạt động từ sáng đến đêm

Đây cũng là lúc các dịch vụ làm đẹp cấp tốc nở rộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dân lựa chọn thiếu thận trọng.

Các thủ thuật có tính xâm lấn như peel hóa học, laser, lăn kim, phi kim, tiêm thẩm mỹ cần được thực hiện tại cơ sở y khoa uy tín, có bác sĩ trực tiếp thăm khám, chỉ định và theo dõi.

Người dân không nên thử dịch vụ mới trong vòng 10 –14 ngày trước các sự kiện quan trọng để tránh nguy cơ da chưa kịp phục hồi.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đỏ rát tăng dần, đau như bỏng, sưng, bong tróc mạnh hoặc rỉ dịch, nên dừng ngay các sản phẩm đang dùng và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.