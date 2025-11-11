Tình trạng “đáng báo động” của khách Tây khi thử đặc sản Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam luôn chiếm trọn cảm tình của nhiều du khách quốc tế nhờ những hương vị độc đáo và cách ăn phong phú. Bên cạnh việc ấn tượng với hương vị của những món đặc sản như phở, cơm tấm, bún bò thì nhiều du khách còn đặc biệt có phản ứng mạnh với một món đó chính là cà phê.

Cà phê của Việt Nam được nhiều người đánh giá là mạnh hơn nhiều nơi trên thế giới nhờ hạt robusta Việt Nam có hàm lượng caffeine cao gấp đôi một số loại hạt khác như arabica. Một điểm đặc biệt khiến nhiều khách quốc tế ấn tượng là cách pha phin, nhỏ giọt chậm rãi cho ra một loại nước cà phê có vị đậm đà và đắng mạnh.

Cũng chính vì hương vị đặc trưng khó quên mà rất nhiều du khách quốc tế, khi đặt chân đến Việt Nam, đều muốn thử ngay món cà phê “đặc sản” này và quay video ghi lại phản ứng lần đầu thưởng thức. Những đoạn clip này thường khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả: người thì giật mình như đang nhảy theo nhạc Vinahouse, người lại như sắp cần "gọi xe cấp cứu", thậm chí có người còn mô tả cảm giác như vừa “lên tiên”.

Một ví dụ điển hình là video của một du khách lần đầu thử cà phê muối Việt Nam. Anh chàng đã hài hước lột tả cảm xúc của mình bằng loạt hình ảnh ghép minh họa như: hoa nở rộ, ngựa tung vó, thác nước đổ ào ạt và pháo hoa nổ tưng bừng, khiến người xem dễ dàng cảm nhận được mức độ sảng khoái mà anh trải qua sau một ngụm cà phê.

Gần đây, một du khách nước ngoài khác cũng gây chú ý khi thử cà phê Việt. Chỉ sau một ngụm nhỏ, anh lập tức nhăn mặt, phản ứng dữ dội đến mức đứng ngồi không yên, liên tục đập tay vào ghế và bật ngửa ra sau. Dân mạng hài hước bình luận rằng họ cũng từng có phản ứng “mạnh” tương tự trong lần đầu nếm thử cà phê Việt Nam, thậm chí có người còn đùa rằng, chỉ cần một ly là đủ để họ thức trắng cả đêm.

Bên cạnh những phản ứng trên, cũng có một anh chàng người nước ngoài thưởng thức cà phê Việt Nam ngay trước chợ Bến Thành khiến ai xem xong cũng phải bật cười. Nam khách Tây này khi uống một ngụm cà phê sau đó đã giật theo nhịp nhạc Vinahouse và chú thích rằng “Ai đó gọi xe cấp cứu dùm với”.

Biểu cảm của 3 vị khách Tây trên cũng là biểu hiện chung của người lần đầu uống cà phê Việt Nam. Không khó để bắt gặp những bình luận của các du khách quốc tế mô tả cảm giác khi được trải nghiệm món nước độc đáo này như:

- Hồi tôi du lịch Việt Nam, ngày tôi quất hai ly, và khi ấy ngày nào tôi cũng có cảm giác thấy được cả những vì sao.

- Mới uống nó vào sáng hôm qua, bây giờ đã 1 giờ đêm và tôi vẫn lăn qua lăn lại trong căn phòng của mình.

- Tôi uống 500ml buổi sáng, tới đêm vẫn nằm trằn trọc.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hương vị mạnh mẽ, cà phê Việt còn nổi tiếng với khả năng “đánh thức” cơ thể một cách nhanh chóng. Nhiều du khách sau khi trải nghiệm đều cho biết, chỉ cần một ly nhỏ cũng đủ khiến họ tỉnh táo suốt cả ngày. Một số người ví von rằng cảm giác sau khi uống cà phê Việt giống như “bật công tắc năng lượng”, đầu óc trở nên minh mẫn, tinh thần hưng phấn và không hề buồn ngủ dù đã về khuya.

Chủ đề uống cà phê của khách Tây đã trở thành một đề tài bàn luận trên mạng xã hội, thu hút đông đảo cư dân mạng Việt chia sẻ và bình luận sôi nổi. Nhiều người cho biết họ hoàn toàn đồng cảm với phản ứng của các du khách, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, với những ai đã quen uống cà phê Việt thì hương vị này hoàn toàn bình thường. Ngược lại, khi ra nước ngoài, nhiều người Việt lại thấy cà phê ở đó quá nhạt, “uống như nước lọc”.

Có thể từ những phản ứng trên khiến nhiều khách quốc tế không thể uống đến ly thứ hai nhưng có một du khách một ngày có thể uống được 5 ly cà phê Việt, khiến nhiều người phải nể phục. Điều đó cho thấy cà phê Việt thực sự để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách quốc tế.

Tuy nhiên, cũng chính vì hàm lượng caffeine cao mà cà phê Việt trở thành “thử thách” với những ai chưa quen. Với người Việt, đây là thức uống quen thuộc giúp khởi đầu ngày mới, tăng sự tập trung trong công việc. Còn với du khách quốc tế, đó lại là một trải nghiệm vừa “choáng” vừa thú vị, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho văn hóa cà phê Việt Nam.