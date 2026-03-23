Sự ảo tưởng của HYBE và con số 260.000 người làm BTS bị chế giễu

Sự kiện concert comeback BTS The Comeback Live | ARIRANG diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun vào ngày 21/3 đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng, đánh dấu màn trở lại của nhóm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Sự kiện ban đầu được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực đến nền kinh tế địa phương.

Sự kiện comeback live của BTS vướng vào tranh cãi xoay quanh công tác tổ chức và chiến lược truyền thông của công ty chủ quản (Ảnh: Nextflix)

Tuy nhiên, sau khi kết thúc, bên cạnh những lời khen ngợi về màn trình diễn của BTS còn có những tranh cãi xoay quanh công tác tổ chức và chiến lược truyền thông của công ty chủ quản. Phía HYBE hiện đang đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích từ công chúng Hàn Quốc, tập trung vào các cáo buộc cho rằng công ty đã lạm dụng truyền thông để thổi phồng quy mô sự kiện và mức độ nổi tiếng của nhóm một cách thiếu thực tế.

Concert miễn phí của BTS “không như tưởng tượng”

Khoảng một tháng trước khi sự kiện diễn ra, các thông tin dự báo về quy mô concert liên tục được truyền thông đăng tải. Dựa trên ước tính lên tới 260.000 người tham dự, cơ quan chức năng đã kích hoạt chiến dịch an ninh tương đương các sự kiện trọng đại cấp quốc gia. Lực lượng chức năng huy động 4.800 cảnh sát, 99 xe cứu hỏa cùng hàng trăm nhân sự y tế, trong khi HYBE bổ sung thêm 4.300 nhân viên an ninh nội bộ. Để phục vụ sự kiện, Cục Di sản Quốc gia đã đóng cửa Cung Gyeongbokgung và Bảo tàng Cung điện Quốc gia, đồng thời Trung tâm Nghệ thuật Sejong cũng hủy toàn bộ lịch trình. Việc huy động nguồn lực công và phong tỏa các địa điểm văn hóa ở quy mô lớn này ngay từ đầu đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều do ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cộng đồng.

Đến ngày diễn ra sự kiện, tình hình thực tế lại bộc lộ sự mâu thuẫn lớn. Phía HYBE công bố tổng số người có mặt là 104.000 người. Số liệu của phía HYBE công bố đã được công ty đo lường dựa trên số người có vé tham dự chính thức và tổng hợp dữ liệu định vị người dùng của ba nhà mạng di động cũng như lượng khách du lịch có mặt tại quảng trường và khu vực lân cận trong thời gian diễn ra sự kiện và cả lực lượng an ninh làm việc. Trong khi đó, số liệu do các cơ quan chức năng và báo chí Hàn Quốc ghi nhận chỉ dừng lại ở khoảng 42.000 người. Mức chênh lệch quá lớn so với con số 260.000 người được cảnh báo trước đó khiến dư luận đặt câu hỏi về tính xác thực của các dự báo.

Khủng cảnh vắng vẻ hơn rất nhiều so với số lượng dự báo - hình ảnh ghi nhận tại hiện trường 10 phút trước khi kết thúc thời gian soát vé

Hình ảnh quảng trường lúc sự kiện đang diễn ra

Thậm chí, hình ảnh ghi nhận trực tiếp tại hiện trường cho thấy không gian quanh khu vực sân khấu lẫn quảng trường không hề đông đúc đến mức báo động như lường trước. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã đem mật độ khán giả tại Gwanghwamun so sánh với các sự kiện trước đây. Không chỉ dừng lại ở đêm nhạc 80.000 người của PSY hay sự kiện World Cup 2002 với 40.000 người, các concert và sự kiện ngoài trời quy mô lớn trong quá khứ của các nhóm nhạc nam đình đám như BIGBANG hay BEAST (Highlight) cũng bị cư dân mạng đồng loạt đào lại.

Những hình ảnh đối chiếu này được đưa ra nhằm củng cố nhận định rằng lượng khán giả thực tế của BTS thưa thớt hơn đáng kể so với hình ảnh một "biển người" mà truyền thông đã xây dựng.

Tranh cãi bùng nổ và làn sóng phản ứng trái chiều từ công chúng

Sự sai lệch nghiêm trọng trong các con số dự báo không chỉ dừng lại ở mặt truyền thông mà đã kéo theo những thiệt hại thực tế. Việc thắt chặt an ninh đến mức cực đoan, yêu cầu cả người đi đường bình thường phải bước qua máy quét kim loại, cùng lệnh cho tàu điện ngầm chạy thẳng không dừng tại các ga lân cận đã làm xáo trộn hoàn toàn giao thông thủ đô. Nghiêm trọng hơn, nhiều tiểu thương xung quanh quảng trường đã dốc vốn nhập lượng lớn hàng hóa dự trữ khi tin vào viễn cảnh hàng trăm ngàn khách hàng tiềm năng.

Người Hàn Quốc phản ánh việc người đi đường bình thường vẫn phải kiểm tra an ninh (Ảnh cap màn hình)

Thế nhưng, do những hạn chế nghiêm ngặt, ngay cả người dân bình thường cũng tránh đến khu vực Gwanghwamun, dẫn đến hiện tượng bất thường là lượng người đi bộ tại khu thương mại gần đó thực sự giảm so với những ngày cuối tuần bình thường. Nhiều ý kiến cho rằng việc ban tổ chức cùng phía cảnh sát phong tỏa hoàn toàn khu vực đại lộ Sejong được cho là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của khu thương mại này.

Mũi dùi dư luận lập tức hướng thẳng vào HYBE với cáo buộc công ty đã cố tình lạm dụng "media play", tung ra các con số dự báo khổng lồ để khuếch đại sự nổi tiếng bất chấp hệ lụy tiêu cực đến đời sống và kinh tế địa phương. Một số quan điểm bày tỏ, nếu lượng khán giả thực tế chỉ dừng ở mức hơn 40.000 người, HYBE hoàn toàn có thể thuê một sân vận động thay vì chiếm dụng không gian công cộng, lãng phí tiền thuế của dân và làm đảo lộn sinh hoạt của cả một khu vực.

Đối mặt với sức ép ngày càng lớn, HYBE đưa ra lời giải thích rằng các biện pháp bất khả kháng như hạn chế giao thông hay kiểm tra hành lý là cần thiết để đảm bảo an toàn cho một buổi biểu diễn mang tầm quốc tế, đồng thời lên tiếng xin lỗi người dân và tiểu thương bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, động thái xoa dịu muộn màng này vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa bức xúc của số đông. Đến nay, các chủ đề xoay quanh buổi biểu diễn tại Gwanghwamun vẫn chễm chệ nằm trong top từ khóa được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội X tại Hàn Quốc.

Phản ứng dữ dội của công chúng Hàn Quốc trước sự thổi phồng của HYBE là hoàn toàn có cơ sở, bởi họ chính là những người đóng thuế và trực tiếp gánh chịu hậu quả từ sự gián đoạn này. Dẫu vậy, lăng kính nhìn nhận sự việc lại có chút sự khác biệt từ phía cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Một số ý kiến khác cho rằng việc nâng mức cảnh báo an ninh lên tối đa là một biện pháp bảo vệ hoàn toàn hợp lý và cần thiết (Ảnh: bts_bighit)

Với những người theo dõi sự kiện từ xa, việc nâng mức cảnh báo an ninh lên tối đa là một biện pháp bảo vệ hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Bởi lẽ, các sự kiện công cộng quy mô lớn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn khó lường, nhất là khi nỗi ám ảnh kinh hoàng từ thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon năm 2022 vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người. Hơn nữa, một số ý kiến cũng bênh vực rằng sức hút của BTS thực sự đã lôi kéo được một lượng không nhỏ khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc để tham gia sự kiện.

Thế nhưng, không phải mọi netizen quốc tế nào cũng có cái nhìn thiện cảm cho sự việc lần này. Khi những bức ảnh chụp quảng trường thưa thớt bắt đầu lan truyền rộng rãi, đối lập hoàn toàn với báo cáo 104.000 người hay viễn cảnh 260.000 người trước đó, một bộ phận không nhỏ dư luận quốc tế đã quay sang mỉa mai sự kiện.

BTS lại trở thành "tấm bia đỡ đạn", bất đắc dĩ phải gánh chịu những lời chế giễu (Ảnh: bts_bighit)

Họ châm biếm cảnh tượng huy động lực lượng hùng hậu nhưng thực chất lại "vườn không nhà trống", biến màn tái xuất lịch sử được mong chờ trở thành một vở kịch lố lăng trên các diễn đàn mạng. Những lời cợt nhả về "sự ảo tưởng sức mạnh" của HYBE nhanh chóng lan rộng. Và thật trớ trêu, chính các thành viên BTS lại trở thành "tấm bia đỡ đạn", bất đắc dĩ phải gánh chịu những lời chế giễu này.

BTS khổ nhất thế giới

Sự kiện ồn ào xoay quanh con số khán giả thực tế tại màn comeback của BTS một lần nữa khiến cõi mạng Việt Nam "đào" lại một vụ việc từng được bàn tán xôn xao vào cuối năm 2024. Cuộc tranh cãi về “78.000 khán giả" của Anh Trai Say Hi .

Cụ thể, sau hai đêm diễn đầu tiên của Anh Trai Say Hi vào năm 2024, đứa ra thông báo cảm ơn 78.000 khán giả trực tiếp theo dõi. Cộng đồng mạng nhanh chóng đặt dấu hỏi về tính thực tế của thống kê này.

Bài đăng từng bị dân mạng Việt Nam đặt nhiều dấu hỏi về con số 78 000 người của BTC Concert Anh Trai Say Hi 2024

Nếu đêm 1 tại Bờ sông Sài Gòn quy tụ khoảng 15.000 đến 20.000 người như công bố, thì đêm 2 tại Vạn Phúc City sẽ phải "nhồi nhét" tới gần 60.000 khán giả. Đây được xem là một con số không tưởng và vô lý đối với một sự kiện nội địa tổ chức tại khu đô thị vào thời điểm đó. Nhất là khi đem ra so sánh với kỷ lục của concert BLACKPINK tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng chỉ thu hút 67.000 khán giả cho trọn vẹn hai ngày biểu diễn.

Lượng tương tác bùng nổ, nhưng phần lớn lại là những bình luận không mấy tin tưởng vào con số được tung ra. Số liệu thống kê này của ban tổ chức Anh Trai Say Hi khiến nhiều netizens liên tưởng đến con số 104.000 người của HYBE công bố cho sự kiện comeback của BTS và con số dự đoán khổng lồ 260.000 người.

Khác với con số 78.000 người từ phía Anh Trai Say Hi đưa ra mà không giải thích gì thêm. Số liệu của phía HYBE công bố đã được công ty đo lường dựa trên số người có vé tham dự chính thức và tổng hợp dữ liệu định vị người dùng của ba nhà mạng di động cũng như lượng khách du lịch có mặt tại quảng trường và khu vực lân cận trong thời gian diễn ra sự kiện. Dẫu vậy, con số này vẫn bị đánh giá là tính toán gượng ép, không phản ánh đúng thực tế so với việc phải phong tỏa cả một khu vực rộng lớn, sầm uất bậc nhất thủ đô Seoul.

Với vị thế toàn cầu và thực lực đã được bảo chứng, BTS hoàn toàn dư sức chinh phục hàng vạn khán giả bằng âm nhạc đẳng cấp và những sân khấu bùng nổ (Ảnh: Netflix)

Trở lại với tâm điểm là màn tái xuất lịch sử của BTS, điều đáng tiếc và xót xa nhất sau tất cả những ồn ào này chính là việc bản thân các thành viên lại vô tình trở thành "tấm bia đỡ đạn" cho nước đi sai lầm của công ty chủ quản. Với vị thế toàn cầu và thực lực đã được bảo chứng, BTS hoàn toàn dư sức chinh phục hàng vạn khán giả bằng âm nhạc đẳng cấp và những sân khấu bùng nổ.

Lẽ ra, việc được trình diễn tại Quảng trường Gwanghwamun, nơi vốn một biểu tượng văn hóa chính trị thiêng liêng mà rất ít nghệ sĩ có cơ hội chạm tới. Đây lẽ ra phải là một cột mốc đầy tự hào, minh chứng cho tầm ảnh hưởng tầm cỡ quốc gia của nhóm. Công chúng đáng lý chỉ nên say sưa bàn tán về những bài hát, những màn vũ đạo thăng hoa đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc sau ngần ấy thời gian nhóm vắng bóng.

Nước đi sai lầm của HYBE đã vô tình tạo ra một “vết nhơ” làm lu mờ hoàn toàn giá trị nghệ thuật trong màn comeback lịch sử của BTS (Ảnh: bts_bighit)

Thế nhưng, chính sự kỳ vọng có phần "hoang tưởng" của HYBE với lời cảnh báo 260.000 người, kéo theo tranh cãi số liệu 104.000 người một cách gượng ép làm lu mờ hoàn toàn giá trị nghệ thuật và niềm kiêu hãnh đó. Thay vì được ngợi khen trọn vẹn bằng chính nỗ lực cống hiến, tên tuổi của BTS lại liên tục bị lôi vào những cuộc tranh cãi, bị dư luận réo gọi đi kèm với những cụm từ mỉa mai như "báo cáo ảo", "PR lố" hay "vườn không nhà trống". Màn comeback bùng nổ và đầy tâm huyết của nhóm giờ đây lại phải đính kèm những lời chỉ trích không đáng có, khiến các chàng trai phải gánh chịu những lời chế giễu, hoài nghi một cách oan uổng chỉ vì tham vọng sai lầm từ phía công ty. Dù vậy, màn trình diễn của BTS vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.