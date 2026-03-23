Thời gian qua, thông tin về đại diện Việt Nam sẽ góp mặt tại chương trình truyền hình thực tế ăn khách Đạp Gió (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng ) mùa 7 tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Mọi đồn đoán hiện tại trên các diễn đàn mạng xã hội đều đang đổ dồn về cái tên Trang Pháp.

Mọi đồn đoán về đại diện Việt Nam tham gia Đạp Gió mùa 7 đều đang đổ dồn về cái tên Trang Pháp (Ảnh: FBNV)

Dữ kiện ban đầu râm ran trong cộng đồng mạng cho biết một quán quân của phiên bản Việt sẽ tham dự. Tuy nhiên, trong khi Tóc Tiên đã lên tiếng phủ nhận, Trang Pháp vẫn chọn cách giữ im lặng hoàn toàn. Việc nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện trong một danh sách rò rỉ về dàn thí sinh, cộng hưởng cùng động thái khóa toàn bộ trang cá nhân giữa tâm bão đồn đoán, càng khiến dư luận có thêm cơ sở để nghi ngờ cô chính là người sẽ tham gia.

Poster không chính thức tiếp tục có tên của Trang Pháp (Ảnh: Weibo)

Mới đây, một blogger giải trí xứ Trung tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ khi đăng tải bài viết tiết lộ thể lệ luật chơi mới của Đạp Gió mùa 7, đính kèm một poster có danh sách các tỷ tỷ tham gia. Đáng chú ý, cái tên Trang Pháp một lần nữa lại xuất hiện. Dù đây chưa phải là hình ảnh chính thức do chính ban tổ chức đăng tải, nhưng việc cái tên Trang Pháp liên tục xuất hiện trong các bảng danh sách tin đồn trên mạng xã hội xứ Trung khiến người hâm mộ càng thêm tin tưởng vào khả năng cô sẽ thực sự xuất ngoại.

Cũng trong bài đăng này, blogger đã cung cấp những thông tin quan trọng về format của chương trình năm nay. Theo đó, thay đổi lớn nhất và cốt lõi nhất của Đạp Gió 2026 chính là việc toàn bộ các công diễn sẽ được phát sóng trực tiếp.

Cụ thể, đài truyền hình sẽ không chỉnh sửa âm thanh, không cắt ghép và không có độ trễ trong tổng cộng 7 buổi phát sóng trực tiếp, bao gồm sân khấu solo đầu tiên, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Lịch trình lên sóng cũng được phân bổ rõ ràng: các tập truyền hình thực tế ghi hình trước sẽ chiếu vào thứ Sáu, và các vòng công diễn trực tiếp sẽ bùng nổ vào thứ Bảy hàng tuần. Khán giả sẽ bình chọn trực tiếp trong công diễn để quyết định thứ hạng.

Lịch trình các vòng thi đấu cũng đã được công bố cụ thể. Sân khấu solo đầu tiên dự kiến sẽ được phát sóng trực tiếp vào ngày 3 tháng 4. Các công diễn sẽ được phát trực tiếp trong các tháng tiếp theo. Đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6.

Trang Pháp đã chứng minh được nền tảng kỹ năng vững chắc tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phiên bản Việt (Ảnh: FBNV)

Việc áp dụng 100% hát live không qua chỉnh sửa rõ ràng là một thử thách lớn, nhưng đây lại chính là yếu tố khiến khán giả càng thêm mong chờ sự xuất hiện của Trang Pháp. Bởi cô đã chứng minh được nền tảng kỹ năng vững chắc tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phiên bản Việt. Nhìn lại năm 2023, nữ ca sĩ đã tạo nên một dấu ấn rực rỡ tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên. Xuyên suốt chương trình, cô chứng minh bản thân là một nghệ sĩ toàn năng với kỹ năng thanh nhạc tốt, vũ đạo điêu luyện, cùng tư duy âm nhạc nhạy bén và khả năng sản xuất nổi trội.

Không chỉ gây xôn xao tại thị trường quốc nội, ngay từ khi tin đồn nổ ra, thông tin về đại diện đến từ Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên các diễn đàn giải trí Trung Quốc. Mới đây, một bài viết bóc tách chi tiết về gia thế của Trang Pháp trên một diễn đàn nước này đã khiến netizen xứ Trung không khỏi ngỡ ngàng. Đa số các phản ứng để lại đều bày tỏ sự "há hốc", cảm thán trước nền tảng xuất thân tri thức ấn tượng của nữ nghệ sĩ.

Gia thế của Trang Pháp khiến netizen xứ Trung không khỏi ngỡ ngàng (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, khán giả Việt Nam đang đếm ngược từng ngày và hết sức nóng lòng chờ xem liệu Trang Pháp có thực sự là đại diện Việt Nam tham gia đấu trường này hay không. Danh sách dàn tỷ tỷ chính thức từ nhà sản xuất được dự đoán sẽ công bố vào cuối tháng này.