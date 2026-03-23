Hiện tượng Rap Việt một thời tái xuất nhạt nhòa: Bị chê “out meta”, nhạc 10 bài như 1

Ra mắt vào ngày 16/03/2026, 16 Typh đánh dấu sự trở lại sản phẩm âm nhạc mới mang tên No Time To Waste với sự kết hợp cùng Flava Dawny và nhà sản xuất Triple D. Sau vài ngày ra mắt, sản phẩm nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Trên các nền tảng xã hội, một luồng tranh luận nổ ra xoay quanh phong độ và định hướng âm nhạc của nam rapper.

No Time To Waste truyền tải thông điệp về sự tập trung cho công việc và đam mê. Lời bài hát thể hiện thái độ không quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh, hướng tới một mục tiêu sống bình yên hơn trong tương lai. Phần nội dung nhấn mạnh tính tập thể với tinh thần từng cá nhân phải mạnh thì tập thể mới vững chắc, qua đó tôn vinh những người anh em đã đồng hành cùng mình. Nền tảng âm thanh do Triple D thực hiện mang đậm chất Hip-hop và Trap. Bản phối sở hữu nhịp beat dồn dập, tiếng bass đánh lực và được đánh giá là rất bắt tai.

Dù vậy, phần thể hiện của 16 Typh lại trở thành tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều. Đa số người nghe đều đồng tình rằng No Time To Waste sở hữu một phần beat vô cùng chất lượng và nhà sản xuất Triple D đã hoàn toàn "gánh" bài hát này. Tuy nhiên, phần rap chính lại gây ra sự hụt hẫng không nhỏ.

Rất nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng phần ca từ trong ca khúc đang đi vào một lối mòn cũ kỹ. Những từ khóa quen thuộc từng xuất hiện nhan nhản trước đây như "dự án", "cọc tiền", "làm ăn", "anh em", "hustle" tiếp tục được lặp lại. Việc xào nấu lại ngôn từ khiến người nghe cảm thấy nhàm chán và đánh giá bài nhạc thiếu đi chiều sâu. Có ý kiến thẳng thắn nhận xét nội dung chỉ vay mượn và loanh quanh, hoàn toàn không đọng lại gì cho khán giả sau khi nghe xong.

Yếu tố bị khán giả đánh giá giảm phong độ nhiều nhất là kỹ thuật flow. Nhiều ý kiến nhận định cách nhả chữ của 16 Typh trong sản phẩm này thiếu sự đa dạng, tạo cảm giác rập khuôn bài nào cũng như bài nào. Nhiều người cho rằng 16 Typh đã bị “out meta”, đánh giá phong cách rap của anh không còn bắt kịp bối cảnh âm nhạc hiện tại.

Những phản ứng trái chiều từ dư luận phần nào xuất phát từ thành công trước đây của 16 Typh. Từng là gương mặt nổi bật của Rap Việt mùa 1, anh ghi dấu ấn với kỹ năng được gọi là "million dollars flow". Khán giả hiện tại không khỏi bày tỏ sự nuối tiếc khi đặt No Time To Waste lên bàn cân so sánh với những dấu ấn rực rỡ trước đây của anh, tiêu biểu như nhạc phẩm Don't Waste My Time hay đoạn verse bùng nổ trong Tokyo Cypher .

Nhìn lại sự nghiệp, 16 Typh từng có một bước tiến lớn khi chính thức gia nhập SpaceSpeakers Label vào tháng 8/2022 qua dự án Luật Rừng . Việc trở thành nghệ sĩ độc quyền của bệ phóng này đã nâng tầm vị thế của anh lên một bậc. Dưới trướng công ty quản lý, anh cho ra mắt một vài sản phẩm như Million Dollar Boy hay Đời Thật Rap Thật . Thế nhưng, ngay từ giai đoạn này, các sản phẩm cá nhân của anh đã bị nhiều người đánh giá là một màu và không cho thấy sự phát triển bứt phá.

Đến cuối năm 2024, nam rapper vướng vào hàng loạt lùm xùm liên quan đến đời tư cá nhân khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tháng 1/2025, 16 Typh chính thức thông báo rời khỏi SpaceSpeakers Label.

Hiện nay, thị trường rap Việt đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ thế hệ Gen Z với tư duy âm nhạc mới mẻ. Việc 16 Typh lặp lại các công thức cũ về cả chủ đề lẫn kỹ thuật rap khiến công chúng đặt câu hỏi về khả năng thích nghi của anh. Những phản hồi từ No Time To Waste cho thấy nam rapper đang đứng trước yêu cầu đổi mới về tư duy nghệ thuật để duy trì vị thế trên bản đồ Hip-hop Việt.