Tối 21/3, BTS đã tổ chức concert miễn phí BTS The Comeback Live | ARIRANG tại Quảng trường Gwanghwamun (Seoul), đánh dấu lần đầu tiên đầy đủ 7 thành viên RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V và Jung Kook cùng đứng chung một sân khấu sau gần 4 năm. Đêm diễn diễn ra chỉ một ngày sau khi nhóm phát hành album phòng thu thứ 5 ARIRANG, thu hút hơn 40.000 khán giả đổ về tham dự. Trong đó, khoảng 22.000 người sở hữu vé vào khu vực khán đài chính, theo ghi nhận từ truyền thông Hàn Quốc.

Đêm concert trở lại của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun đã gây sốt MXH toàn cầu (Ảnh: PBS)

Mới đây, hành động của công ty quản lý đã khiến cộng đồng người hâm mộ thế giới phẫn nộ. Cụ thể, tài khoản chính thức Big Hit Music đã chia sẻ một bài báo về sự trở lại của BTS. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bài báo này không hề đề cập đến anh cả Jin.

Bài báo được Big Hit Music chia sẻ không hề nhắc đến Jin

Cụ thể, lời chia sẻ của 6 thành viên còn lại đều được trích dẫn nhưng chỉ mình Jin lại “bay màu” hoàn toàn:

Jimin chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động. Không ngờ hôm nay mọi người lại lấp đầy cả quảng trường Gwanghwamun. Tôi vô cùng biết ơn.” V cũng bày tỏ: “Được comeback tại một nơi đặc biệt như thế này khiến tôi rất cảm động. Dù bạn ở đâu, tôi hy vọng cảm xúc của chúng tôi có thể chạm đến bạn.” j-hope cũng xúc động nói: “Tôi không thể tin rằng cả bảy chúng tôi lại cùng đứng trên sân khấu này. Tôi từng lo rằng chúng tôi có thể bị lãng quên, rằng không biết mọi người còn nhớ đến mình không.” Jung Kook cho biết: “Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đêm nay. Thành thật mà nói, tôi từng cảm thấy áp lực và lo lắng về màn comeback, nhưng khi đứng trước mọi người, tôi chỉ thấy hạnh phúc.” RM nói về định hướng album: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào. Câu trả lời không nằm ở bên ngoài, mà ở bên trong chính mình. Lắng nghe bản thân nhiều hơn và thẳng thắn ghi lại những lo lắng, bất an - đó là điều tôi muốn truyền tải trong album này.” V giới thiệu ca khúc chủ đề SWIM: “Tôi tin rằng nếu chúng ta không dừng lại, từng bước tiến về phía trước qua âm nhạc và sân khấu, chúng ta sẽ tiếp tục đi xa. Tôi hy vọng bài hát này có thể mang lại một chút an ủi và sức mạnh cho các bạn.”

Trên các nền tảng mạng xã hội, từ X (Twitter) đến Instagram, loạt hashtag liên quan đến Jin nhanh chóng leo top trending. Người hâm mộ đồng loạt yêu cầu Big Hit Music cũng như trang báo phải có lời giải thích rõ ràng, thậm chí chỉnh sửa nội dung bài viết để đảm bảo sự công bằng cho anh chàng và tất cả thành viên.

Việc Big Hit đăng lại bài viết hoàn toàn thiếu phần phát biểu của Jin bị cho là không công bằng, phớt lờ sự cống hiến của anh cả trong hoạt động chung của nhóm. Tranh cãi không chỉ bủa vây riêng bài viết mà còn chỉ trích công ty quản lý. Không ít ý kiến cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở một bài báo “thiếu tên”, mà phản ánh cách công ty quản lý sắp xếp hoạt động cho nghệ sĩ. Một số fan nhận định Jin vốn có lịch trình cá nhân dày đặc từ sau khi xuất ngũ hồi tháng 6 năm 2024, bao gồm album solo, tour diễn kéo dài, nên anh chàng có thể không theo sát toàn bộ quá trình chuẩn bị album nhóm.

Song, điều này cũng không thể là cái cớ để loại trừ Jin khỏi hoạt động truyền thông cho BTS. Không ít fan cho rằng công ty đang ưu tiên tối đa hiệu ứng comeback của cả nhóm hơn là đảm bảo sự đồng đều cho từng cá nhân. Vì thế, dù là cố tình bỏ sót hay hành động vô ý thì việc làm này cũng bị cho là thiếu chuyên nghiệp và dễ tạo cảm giác bất công trong nội bộ fandom.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng tình trạng Jin bị “lép vế” không phải chuyện mới. Theo góc nhìn của fan lâu năm, việc anh ít xuất hiện trên các nền tảng chính thức của công ty hay không được đẩy mạnh truyền thông đã diễn ra từ trước, và lần này chỉ là “giọt nước tràn ly”. Thậm chí, có người còn đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Jin và công ty, cho rằng đã tồn tại những khúc mắc âm ỉ từ lâu.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả vẫn giữ quan điểm trung lập hơn, cho rằng công ty không hoàn toàn “bỏ bê” Jin, bởi trên thực tế anh vẫn có các hoạt động cá nhân được quảng bá. Tuy nhiên, ngay cả những ý kiến này cũng thừa nhận rằng cách phân bổ spotlight giữa các thành viên đôi khi chưa thực sự cân bằng

Jin vẫn đang duy trì được phong độ tốt, từ vocal ổn định, nhan sắc tỷ lệ vàng đến sức hút sân khấu, thậm chí được xem là một trong những thành viên tỏa sáng rõ rệt trong lần trở lại này. Chính vì vậy, việc anh không được nhắc đến trong một bài báo lớn càng khiến fan cảm thấy khó chấp nhận.