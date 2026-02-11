Sống sướng như vua: Ở Việt Nam chưa đầy một tuần, nhà văn Mỹ rời đi trong nuối tiếc

Nhà văn Mỹ Kara Williams chia sẻ trên Travel Awaits rằng, ngay từ khi đặt chân xuống sân bay Thành phố Hồ Chí Minh, cô đã bị cuốn hút bởi nhịp sống sôi động của đô thị lớn: Những quán ăn đêm, các quán bar ngoài trời nhộn nhịp và dòng xe máy ken đặc dừng lại ở mỗi đèn đỏ tạo nên một nguồn năng lượng rất riêng của thành phố.

Hành trình tiếp tục đưa cô đến Hội An, nơi cô ấn tượng với khu phố cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn, với những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Trong những ngày ở đây, hai vợ chồng cô trải nghiệm ẩm thực đường phố tại chợ đêm, đạp xe qua vùng nông thôn để tìm hiểu về những cánh đồng lúa và nghề làm bánh tráng, rồi ghé những bãi biển cát trắng để tắm biển.

Tuy nhiên, chuyến đi kéo dài chưa đầy một tuần khiến cô cảm thấy mọi thứ trôi qua quá nhanh.

"Than ôi, với chưa đầy một tuần ở đất nước đầy màu sắc này, chuyến đi của chúng tôi quá ngắn ngủi. Trước khi rời Việt Nam, tôi đã thề sẽ quay lại vào một ngày nào đó, và nhớ mình đã nói với chồng: “Em có thể dành rất nhiều thời gian ở đây.”", bà thốt lên.

Theo cô, chắc chắn cô không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Bởi với nền văn hóa phong phú, khí hậu nhiệt đới, chi phí sinh hoạt thấp và vô số cơ hội tham quan, du lịch trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một điểm đến phổ biến đối với người nước ngoài muốn định cư. Nơi đây cũng thu hút sự chú ý của những người về hưu. Trên thực tế, Việt Nam xếp thứ 10 trong danh sách những nơi tốt nhất thế giới để nghỉ hưu năm 2021 của International Living.

Nhà văn Mỹ đã đưa ra những lý do cụ thể hơn giải thích vì sao nhiều người cân nhắc dành những năm tháng nghỉ hưu của mình tại Việt Nam.

Cuộc sống ở Việt Nam được du khách nước ngoài mô tả "sướng như vua". Ảnh minh họa

Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp

Tạp chí International Living cho rằng “chi phí sinh hoạt cực kỳ thấp” ở Việt Nam là một điểm thu hút lớn. Trong cuốn sách Một cuộc sống tốt hơn với giá chỉ bằng một nửa, tác giả Tim Leffel nhận xét Việt Nam là “một trong những điểm đến có giá trị tốt nhất trên thế giới dành cho du khách, đặc biệt là về chỗ ở và ăn uống”, vì thế nơi đây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho người sinh sống lâu dài.

Thực tế, Neil Varden, CEO của CabinZero, người đã chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh từ Vương quốc Anh, cho biết: “Chi phí sinh hoạt ở đây rất tuyệt. Thành thật mà nói, tôi có thể sống sướng như vua mà không cần tiêu quá nhiều tiền.”

Giá cả phải chăng chắc chắn đã khiến việc tham quan, mua sắm và ăn uống ở Việt Nam trở nên vô cùng hấp dẫn trong chuyến đi. Việc ghé vào một nhà hàng bình dân đông đúc và chỉ trả 1 đô la cho một lon bia lạnh và 2 đô la cho bánh mì — món bánh mì kẹp thịt heo ngon tuyệt, phổ biến khắp cả nước — là một trong những bữa ăn yêu thích nhất của tôi. Và điều đó dẫn tôi đến…

Cơ hội du lịch

Khi Việt Nam là điểm xuất phát, việc đi lại khắp Đông Nam Á trở nên dễ dàng hơn. Với nhiều chuyến bay giá rẻ, bạn có thể thường xuyên đến Thái Lan, Campuchia, Lào hoặc Malaysia.

Việc di chuyển trong nước cũng khá thuận tiện, với các chuyến bay giữa những thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, cùng hệ thống xe buýt, tàu hỏa và cả phà đến các điểm đến đảo nổi tiếng như Phú Quốc.

Việt Nam có nền ẩm thực phong phú. Ảnh: CNN

Ẩm thực hấp dẫn

Không chỉ rẻ, đồ ăn Việt Nam còn rất ngon, dù bạn mua ở quán vỉa hè, ăn tại nhà hàng hay mua ở siêu thị địa phương.

Trong chuyến đi, gia đình nhà văn Mỹ đã thưởng thức nhiều món đặc trưng của Hội An, từ bánh mì, há cảo đến bún. Chúng tôi cũng nếm thử những món quen thuộc khác như phở, nem cuốn và “pizza Việt Nam” — thịt, trứng và rau kẹp trong bánh tráng, gấp lại để ăn khi đang di chuyển.

Cà phê Việt Nam đậm đà và thơm ngon, chiếc bánh mì baguette giòn rụm được phục vụ trong các bữa buffet sáng — một di sản ẩm thực từ thời Pháp thuộc.

Tóm lại, nếu là người sành ăn, muốn thử những món mới lạ với giá cả phải chăng, Việt Nam sẽ không làm du khách thất vọng.

Con người thân thiện

Nhà văn Mỹ đồng ý với nhận xét của Neil Varden rằng người Việt Nam “rất thân thiện”. Ở bất cứ đâu, du khách cũng gặp những khuôn mặt tươi cười và sẵn lòng giúp đỡ.

Điều đó đặc biệt rõ tại khách sạn ở Hội An, nơi sự nhẹ nhàng và hiếu khách là điều bình thường ở nhân viên lễ tân và nhà hàng. Hướng dẫn viên đạp xe nói tiếng Anh của bà rất am hiểu và dễ gần, thẳng thắn và vui vẻ trả lời các câu hỏi về cuộc sống tại Việt Nam.

Câu chuyện của Phil Minett, một người Úc, cũng cho thấy điều này. Anh đến Việt Nam vào tháng 3/2020 trong một chuyến đi “ngắn ngày” để xem liệu đây có phải nơi anh muốn định cư lâu dài hay không, sau nhiều lần du lịch trước đó. Khi biên giới đóng cửa do đại dịch, anh ở lại Việt Nam hơn một năm.

Trong thời gian sống tại một tòa nhà 10 tầng rất địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh — nơi anh cho biết chỉ gặp một người phương Tây khác trong ba tháng — Minett nhiều lần nhận được sự hào phóng và thân thiện từ hàng xóm.

Khi một vết thương cũ tái phát khiến anh đi khập khiễng, một nhóm phụ nữ trong tòa nhà đã mang đến cho anh một chiếc xe lăn “mà họ tìm thấy ở đâu đó trong tòa nhà”, gọi xe đưa anh đi khám, thậm chí có người đi cùng đến bệnh viện và mang thức ăn cho anh.

Tối hôm đó, khi Minett trở về muộn, những người hàng xóm đã đợi sẵn và sắp xếp để thang máy hoạt động đến nửa đêm, trong khi bình thường nó dừng lúc 11 giờ đêm. Minett nói: “Có lẽ điều này giúp giải thích tại sao tôi lại yêu thích nơi này đến vậy.”

Nhiều nơi để sinh sống

Đà Nẵng hiện dường như là điểm đến “hot” đối với người nước ngoài và những người làm việc từ xa, với nhiều quán cà phê có internet ổn định, những bãi biển vàng óng, các tòa chung cư cao tầng và cảnh quan đẹp khi thành phố được bao quanh ba phía bởi núi.

Phía nam Đà Nẵng có hai sân golf đẳng cấp thế giới, và xa hơn nữa là Hội An đầy màu sắc, dù có thể hơi đông khách du lịch đối với một số người về hưu. Tuy vậy, nơi đây rất sôi động, có nhiều nhà hàng, quán cà phê, gần các bãi biển và rất nhiều cửa hàng may đo.

Thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn nhưng hấp dẫn với những ai thích một trung tâm đô thị giàu lịch sử thuộc địa Pháp. Hà Nội, thủ đô ở phía bắc, có nhiệt độ ôn hòa hơn. Theo International Living, những địa phương khác mà người nước ngoài thường cân nhắc còn có Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu và đảo Phú Quốc.

Việt Nam có nền văn hóa lịch sử đa dạng. Ảnh: CNN

Thời tiết đặc trưng

Khí hậu gió mùa nhiệt đới của Việt Nam thu hút nhiều người, đặc biệt là những ai muốn tránh mùa đông lạnh giá ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thời tiết này không phù hợp với tất cả mọi người. Nhiệt độ ở một số khu vực có thể dễ dàng đạt 38°C hoặc cao hơn trong những tháng nóng nhất, và độ ẩm cao xuất hiện trên khắp cả nước.

Khí hậu theo mùa cũng khác nhau tùy thuộc vào việc bạn ở vùng nội địa hay ven biển, phía Bắc hay phía Nam.

Lịch sử và văn hóa đặc sắc

Từ những ngôi chùa cổ kính đến lịch sử chiến tranh thế kỷ 20, Việt Nam mang đến nhiều điều thú vị cho những người muốn tìm hiểu lịch sử và văn hóa của đất nước cũng như khu vực Đông Nam Á.

Có rất nhiều cơ hội tham gia các tour văn hóa và các lớp học, chẳng hạn học cách dệt chiếu từ lau sậy khô hoặc tìm hiểu hoạt động thương mại tại các chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long. Các bảo tàng kể lại chi tiết lịch sử Việt Nam, và du khách thậm chí có thể khám phá hệ thống địa đạo Củ Chi.

Dĩ nhiên, văn hóa của một quốc gia thường được cảm nhận trọn vẹn nhất khi dạo bước qua khu phố, thưởng thức ẩm thực địa phương, ngắm các gia đình vui chơi trong công viên hoặc xem một buổi biểu diễn địa phương — và Việt Nam mang đến rất nhiều cơ hội như vậy.

Việt Nam đang ngày càng đổi mới và hiện đại. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Một tương lai đang phát triển

Jefferson Saunders chuyển đến Việt Nam sinh sống sau khi nghỉ hưu vào năm 2016, sau một thời gian từng sống tại đây trước đó. Cũng như nhiều người khác, ông bị thu hút bởi người dân thân thiện và chi phí sinh hoạt hợp lý, nhưng ngày càng quan tâm hơn đến quá trình chuyển đổi giữa cái cũ và cái mới của đất nước. Ông nhận thấy Việt Nam đang trở thành một thị trường mới nổi với “giáo dục đại học, thu nhập tốt hơn, internet, du lịch nhiều hơn, cùng với dòng vốn đầu tư lớn đổ vào đất nước”.

Hiện đã hơn 70 tuổi và lập gia đình, ông Saunders dành thời gian làm việc trong khu vườn nhiệt đới rộng lớn với những cây chuối và hoa nhài, và cho biết mình đã giảm được 9 kg và tăng cơ bắp. Ông cũng nhận thấy các thành phố lớn của Việt Nam có phòng khám và bệnh viện theo tiêu chuẩn phương Tây, cùng các khách sạn cao cấp thường được đầu tư bởi nhà đầu tư Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo nhà văn Mỹ, người nước ngoài sẽ gặp một số thách thức khi ở Việt Nam. Không giống như một số quốc gia khác, Việt Nam không có loại hình “visa hưu trí”, vì vậy việc những người đã nghỉ hưu và không còn làm việc nước ngoài muốn ở lại lâu dài không hề dễ dàng.

Về giao tiếp, Minett nhận xét: “Ngôn ngữ chắc chắn là một thách thức. Đây là một trong những ngôn ngữ khó học nhất, và việc sử dụng thanh điệu càng khiến người bản ngữ tiếng Anh gặp khó khăn hơn.”

Varden cho rằng việc có một người bạn hoặc người quen địa phương hỗ trợ các công việc thường ngày có thể rất quý giá, ít nhất là trong giai đoạn đầu của cuộc sống mới tại Việt Nam.

Ô nhiễm cũng là một vấn đề tại các thành phố, một phần do lưu lượng ô tô, xe máy và các chính sách hạn chế về môi trường.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều vùng nông thôn hoặc ven biển mang lại môi trường thiên nhiên hấp dẫn hơn cho người nghỉ hưu, nếu họ không muốn sống tại các đô thị lớn.