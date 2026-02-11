Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24 tháng Chạp vượt mọi dự báo

Trước đó, đơn vị này dự báo đợt cao điểm Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 26-27 tháng Chạp và mùng 6-7 tháng Giêng âm lịch, thời điểm nhiều người dân đi lại để về quê hoặc trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.

Đông đúc hành khách xếp hàng check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ lên máy bay về quê ăn Tết.

Theo kế hoạch vận hành của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ ngày 14-22/2, sân bay sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn với khoảng 940 chuyến bay/ngày, tăng 25% so với lịch bay hiện tại và phục vụ trung bình khoảng 145.000 hành khách mỗi ngày, tương đương tăng 20% so với ngày thường. Ở những ngày được dự báo cao điểm sau Tết, con số hành khách có thể vượt 165.000 lượt/ngày.

Năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ trên 42,4 triệu lượt khách, tăng hơn 6% so với năm trước đó và đà tăng trưởng này tiếp tục kéo dài vào mùa cao điểm Tết 2026.

Ông Đào Xuân Hoạch - Giám đốc Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận chuyển hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam - cho biết, nếu như năm 2025 sân bay Tân Sơn Nhất từng lập kỷ lục khai thác 1.003 chuyến bay mỗi ngày, thì dịp Tết Bính Ngọ 2026 này, ngày cao điểm trước Tết dự kiến đạt 1.015 chuyến bay/ngày. Sau Tết, hai ngày cao điểm 22 và 23/2 (mùng 6 và 7 tháng Giêng) lượng chuyến bay có thể lên tới 1.027 chuyến/ngày.

Theo ông Hoạch, tham số điều phối số chuyến cất - hạ cánh do Cục Hàng không Việt Nam quy định là 48 chuyến/giờ, tương đương trung bình hơn một phút có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh tại Tân Sơn Nhất những ngày cao điểm.

Năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất vận hành thêm nhà ga T3, với 6 hãng hàng không khai thác tại đây, vì vậy ông Hoạch đề nghị người dân chủ động tìm hiểu thông tin chuyến bay để bố trí thời gian đến sân bay hợp lý, tránh chậm chuyến.

Ông Hoạch khuyến cáo hành khách cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, lựa chọn hình thức làm thủ tục phù hợp và chuẩn bị kỹ hành lý đúng quy định của các hãng hàng không.

Trước tình hình lượng hành khách gia tăng nhanh hơn dự kiến, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa của nhiều hãng như Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga T3, đồng thời duy trì hoạt động của VietJet Air tại Nhà ga T1 nhằm tối ưu năng lực phục vụ.

Cảng cũng liên tục cập nhật hệ thống bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) tại các nhà ga nhằm hỗ trợ hành khách theo dõi và tránh nhầm lẫn khi di chuyển.

Tại khu vực boarding Nhà ga T3, sân bay triển khai ứng dụng định danh sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và góp phần giảm bớt tình trạng tập trung đông hành khách; phương án điều hành bay được phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và Trung tâm khí tượng hàng không để xử lý kịp thời các tình huống do thời tiết hoặc quá tải cục bộ.