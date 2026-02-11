WeChoice Awards “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” từ nhịp sống người trẻ và lời nhắc từ La Vie về các khoảng nghỉ ngắn cần thiết để đi xa hơn

Trải qua một thập kỷ, WeChoice Awards đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ vinh danh thường niên, trở thành không gian phản chiếu đời sống văn hóa – xã hội Việt Nam. Mỗi mùa WeChoice không chỉ ghi nhận những cá nhân, tập thể và xu hướng tiêu biểu, mà còn phác họa bức tranh tinh thần của người Việt trong từng giai đoạn phát triển.

Năm 2025, với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice tiếp tục đặt con người ở vị trí trung tâm, đặc biệt là thế hệ trẻ – những người đang trực tiếp tạo nên chuyển động của hiện tại và tương lai. “Viết tiếp” vừa là để nhìn lại thành tựu, vừa nhằm nhấn mạnh hành trình đang diễn ra, nơi mỗi cá nhân đều là “tác giả” đang viết tiếp câu chuyện chung bằng chính cách sống và lựa chọn của mình.

Trong hệ thống hạng mục của WeChoice, WeYoung được xem là lát cắt rõ nét nhất về đời sống người trẻ Việt Nam hôm nay: năng động, dấn thân, chủ động tìm kiếm cơ hội và không ngại thử nghiệm những con đường mới. “Trẻ” vì thế không chỉ gói gọn trong độ tuổi, mà còn là thái độ sống dám thử, dám chịu trách nhiệm và không ngừng làm mới bản thân.

Tuy nhiên, song hành với tinh thần bứt phá là những áp lực ngày càng rõ rệt. Nhịp sống nhanh, cường độ làm việc cao và kỳ vọng thành công đặt người trẻ vào trạng thái phải liên tục thích nghi. Những câu chuyện được kể tại WeYoung và WeChoice vì vậy không chỉ xoay quanh kết quả, mà dần mở rộng sang quá trình. Người trẻ bắt đầu nói nhiều hơn về việc giữ cân bằng, duy trì năng lượng tích cực, sự tỉnh táo và xây dựng sức bền cho hành trình dài phía trước.

Diễn ra trong khuôn khổ dự án WeYoung, “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session ngày 02.02 mở ra không gian để người trẻ có thêm khoảng nghỉ tái tạo thân - tâm - trí

Đặt trong mạch câu chuyện của WeChoice Awards 2025, xuất hiện với vai trò đồng hành, La Vie đi cùng WeChoice bằng một câu chuyện xuyên suốt mà họ đã kiên trì theo đuổi nhiều năm qua: đồng hành cùng hành trình sống khỏe và bền vững của người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, La Vie hiểu rằng “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” không chỉ là câu chuyện của những khoảnh khắc bứt phá, mà còn là tổng hòa của rất nhiều nhịp sống: lúc tiến lên mạnh mẽ, lúc cần chậm lại và Yên Một Chút để tái tạo tâm trí và cơ thể. Tinh thần ấy cũng được La Vie cụ thể hóa bằng cam kết “Chút Yên cho Việt Nam” - tầm nhìn dài hạn đã được triển khai từ năm 2023 và tiếp tục mở rộng qua từng năm.

Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, đại diện La Vie cho biết: “Là thương hiệu nước khoáng thiên nhiên số một thị trường Việt Nam, đồng hành cùng người Việt hơn 34 năm, La Vie luôn nỗ lực mang đến những giá trị tốt đẹp cho hành trình sống khỏe và bền vững của cộng đồng nói chung và thế hệ người trẻ nói riêng.”

Theo đó, cam kết “Chút Yên cho Việt Nam” được xây dựng trên ba trụ cột chính, phản ánh cách tiếp cận toàn diện đối với cá nhân, cộng đồng và môi trường sống. Thứ nhất là “Chút Yên cho mỗi người” khuyến khích thực hành biến những khoảng nghỉ uống nước hằng ngày thành giây phút tái tạo năng lượng tích cực gắn với thiên nhiên. Mỗi năm, thông điệp này tiếp cận khoảng 16 triệu người. Thứ hai là “Chút Yên cho cộng đồng” gắn với các hoạt động trồng cây, đưa mảng xanh vào đô thị và cam kết mang đến lượng nước sạch tương đương với lượng nước sử dụng trong sản xuất. Thứ ba là “Chút Yên cho hành tinh” phản ánh định hướng kinh tế tuần hoàn, với 100% bao bì có khả năng tái chế và sử dụng nhựa tái sinh trong sản xuất bao bì.

Một điểm nhấn trong năm 2025 là việc La Vie chính thức ra mắt Cộng đồng Yên Một Chút, bước tiến mới trong tầm nhìn dài hạn “La Vie - Chút Yên cho Việt Nam”. La Vie đang trên hành trình xây dựng một cộng đồng 150.000 người trẻ cùng nhau khám phá, luyện tập biến những giây phút nghỉ uống nước trở thành khoảng nghỉ tái tạo tâm trí và cơ thể với thiên nhiên trong nhịp sống hàng ngày, lan tỏa tinh thần sống tích cực, bền vững.

Tham gia cộng đồng , các thành viên có cơ hội kết nối, chia sẻ trải nghiệm và khám phá những cách “yên” khác nhau thông qua các hoạt động tương tác, gặp gỡ những gương mặt đồng điệu như Khoai Lang Thang, Khánh Vy hay Bùi Công Nam. Các công cụ trải nghiệm như trắc nghiệm tìm kiểu “Yên”, tự tạo giai điệu thư giãn chút Yên với A.I, hay khám phá Góc Yên Quanh Mình cũng được giới thiệu như một phần của hành trình này.

Trong dòng chảy WeChoice Awards 2025, những câu chuyện như của La Vie - Chút Yên cho Việt Nam góp phần mở rộng ý nghĩa cho thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”: viết tiếp bằng khát vọng tiến lên, nhưng cũng bằng sự thấu hiểu bản thân, để mỗi hành trình đủ dài, đủ sâu và đủ bền.

