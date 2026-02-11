Chung cư 66 năm tuổi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ từng lên báo Mỹ: Diện mạo sau chỉnh trang lạ lẫm, nhìn ảo như A.I

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố, tòa chung cư số 42 từ lâu đã trở thành một biểu tượng không thể thay thế trong lòng du khách quốc tế và giới trẻ địa phương. Những ngày sát Tết Bính Ngọ này, tòa nhà vốn mang vẻ đẹp hoài cổ và nhuốm màu thời gian bỗng trở nên rạng rỡ lạ thường nhờ chiến dịch chỉnh trang đồng bộ. Thậm chí, nhiều người nhìn hình ảnh trên mạng xã hội còn tưởng do AI tạo ra.

Hình ảnh mới nhất của chung cư 42 Nguyễn Huệ khiến nhiều du khách thích thú

Được xây dựng từ năm 1960, chung cư 42 Nguyễn Huệ đã trải qua hơn nửa thế kỷ để trở thành khu phức hợp ăn uống và mua sắm hội tụ đủ mọi phong cách từ vintage, retro đến hiện đại. Dù mang vẻ ngoài có phần cũ kỹ, thậm chí từng có lúc tưởng chừng lép vế so với những tòa cao ốc chọc trời xung quanh, nhưng chính sự hoài cổ ấy lại biến nơi đây thành địa điểm được săn đón nhất Sài Thành. Nhiều du khách quốc tế còn truyền tai nhau rằng nếu đến TP.HCM mà bỏ lỡ việc tham quan khu chung cư thú vị này thì sẽ tiếc nuối lắm.

Diện mạo trước khi chỉnh trang của chung cư 42 Nguyễn Huệ

Thực tế ghi nhận sau khi chỉnh trang, mặt tiền của toàn bộ tòa nhà đã lột xác hoàn toàn với lớp sơn trắng nổi bật, mang lại vẻ ngoài sạch sẽ và hiện đại hơn. Lớp áo mới này giúp làm nổi bật cấu trúc hình khối độc đáo như những ô rubik khổng lồ, nơi mỗi ban công là một sắc màu riêng biệt của các quán cà phê như Sài Gòn Ơi, Oops! hay % Arabica. Đặc biệt vào ban đêm, khi các quán lên đèn rực rỡ, chung cư 42 Nguyễn Huệ thực sự trở thành một biểu trưng của TP.HCM.

Toàn bộ toà chung cư được sơn trắng khiến cho các hàng quán càng nổi bật với màu sắc riêng

Trước sự thay đổi đầy tích cực này, nhiều người dân lẫn du khách đã bày tỏ sự thích thú khi được chứng kiến một biểu tượng lâu đời của thành phố trở nên khang trang, rạng rỡ hơn mà không mất đi nét kiến trúc biểu trưng vốn có.

Đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài vừa được tân trang, bên trong lòng tòa nhà vẫn lưu giữ trọn vẹn những kiến trúc đặc trưng. Bước qua cánh cửa dẫn vào toà nhà, du khách sẽ bắt gặp những mảng tường cũ kỹ, chiếc cầu thang bộ nhuốm màu xưa với những vết sờn của gạch đá mài. Nét cổ kính ấy vẫn hiện hữu qua những hàng cửa sổ gỗ và không gian giếng trời đặc trưng, nơi nhịp sống của những cư dân lâu năm vẫn lặng lẽ trôi qua giữa sự nhộn nhịp của quán xá.

Bên trong chung cư vẫn giữ phong cách retro nổi tiếng vốn có

Sự kết hợp giữa diện mạo trắng sáng bên ngoài và nét mang đậm dấu ấn thời gian ở bên trong đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho chung cư 42 Nguyễn Huệ. Du khách có thể chọn đi thang máy hoặc kiên trì leo thang bộ để cảm nhận rõ hơn sự nhộn nhịp của Sài Gòn qua từng tầng lầu. Chính sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa lớp sơn mới rạng rỡ đón Xuân và những hình ảnh đời thường của cư dân đã khiến toà nhà này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.