Tin vui cho cả nước: Hành khách chỉ tốn 10 phút để làm thủ tục bay thần tốc tại ga T3 dịp cao điểm Tết

Sân bay dịp cận Tết là khoảng thời gian đông đúc và nhộn nhịp nhất khi người người nhà nhà đều hối hả chuẩn bị về quê sum họp cùng gia đình. Đây cũng chính là lúc các khu vực làm thủ tục ghi nhận tình trạng xếp hàng dài dằng dặc, thậm chí nhiều hành khách dù bay nội địa cũng phải ra sân bay trước 3 tiếng mới kịp giờ khởi hành. Tuy nhiên, thay vì phải mệt mỏi chờ đợi, hành khách hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức làm thủ tục tại kiosk tự động để tiết kiệm tối đa thời gian.

Ảnh: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Để sử dụng, hành khách cần di chuyển đến khu vực Terminal 3, cổng D6 hoặc D7 và rẽ phải để thấy hàng dài các máy làm thủ tục tự động của các hãng hàng không. Tại đây, quy trình diễn ra vô cùng đơn giản và hiện đại:

- Xác nhận thông tin: Chọn hãng hàng không tương ứng trên màn hình, sau đó nhập mã đặt chỗ gồm 6 ký tự hoặc quét hộ chiếu/mã vạch vé điện tử.

Hành khách chọn hãng hàng không và nhập mã đặt chỗ. Ảnh: Đình Văn Healing

- Kiểm tra hành khách: Máy sẽ hiển thị danh sách người đi cùng, hành khách chỉ cần chọn đúng tên mình và xác nhận tình trạng sức khỏe cũng như các quy định về hàng hóa nguy hiểm.

- In thẻ lên máy bay và tag hành lý: Sau khi xác nhận số lượng kiện ký gửi, máy sẽ tự động in thẻ lên máy bay và thẻ hành lý (tag). Hành khách cần lưu ý dán tag nhỏ vào vé và dán tag lớn chắc chắn lên vali để tránh thất lạc.

Hành khách chọn số kiện hành lý ký gửi nếu có và in vé máy bay, tag hành lý. Ảnh: @pigtrangg

- Ký gửi tại băng chuyền: Cuối cùng, hành khách cần mang hành lý đến quầy ký gửi tự động (thường từ quầy 99 đến 109), dùng máy quét mã vạch trên tag và đặt vali lên băng chuyền để hệ thống tự động vận chuyển.

Hành khách ký gửi hành lý tự động tại quầy. Ảnh: @pigtrangg

Đặc biệt, nếu hành khách đã thực hiện quét khuôn mặt qua ứng dụng VNeID trước tại nhà, việc di chuyển qua các cổng an ninh sẽ còn nhanh chóng hơn nữa nhờ lối đi riêng dành cho hành khách xác thực sinh trắc học.

Thực hiện check-in online trên ứng dụng VNeID thủ tục có thể sẽ còn nhanh hơn. Ảnh: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Dù dịch vụ làm thủ tục tại kiosk vô cùng tiện lợi nhưng hành khách cần lưu ý một số trường hợp ngoại lệ bắt buộc phải làm thủ tục trực tiếp tại quầy. Các nhóm đối tượng này bao gồm hành khách đi cùng trẻ em dưới 2 tuổi, khách đoàn trên 4 người đối với chuyến bay nội địa hoặc những trường hợp yêu cầu dịch vụ đặc biệt như hỗ trợ y tế. Ngoài ra, nếu hành khách cần kiểm tra lại các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ tùy thân đặc thù, nhân viên hãng sẽ trực tiếp hỗ trợ tại quầy để đảm bảo an toàn vận hành.

Hiện nay, Vietnam Airlines Group đã triển khai dịch vụ kiosk này tại hầu hết các sân bay lớn trong nước như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và cả các sân bay quốc tế lớn như Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc) hay Narita (Nhật Bản). Việc lựa chọn hình thức làm thủ tục phù hợp với nhu cầu cá nhân sẽ giúp bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn giữ được tâm thế thoải mái, sẵn sàng cho một mùa Tết trọn vẹn bên người thân.



