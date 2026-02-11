Khi người trẻ giữ vị truyền thống cho mâm cơm Tết theo cách hiện đại hơn

Tết từ lâu đã gắn liền với hình ảnh căn bếp đỏ lửa, nồi thịt kho sôi liu riu hay đĩa cá trắm kho riềng đậm đà đặt giữa mâm cơm sum họp. Tuy nhiên trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi nhiều gia đình ưu tiên khoảng thời gian ngày Tết để nghỉ ngơi, tận hưởng, họ đã chọn ăn Tết, chơi Tết thảnh thơi hơn, nhiều gia đình trẻ đã chọn ăn Tết ngon, Tết đủ vị mà không quá đặt nặng chuyện nấu nướng. Hay nói khác hơn, mâm cơm ngày Tết vẫn những món truyền thống, đậm vị "nhà làm" nhưng cách chuẩn bị lại hoàn toàn mới với các sản phẩm chế biến sẵn chất lượng cao như bộ TH true FOOD "Bữa ăn tiện lợi, Chuẩn vị nhà làm".

Xưa, Tết là đi chợ mua sắm vài ngày liền để mua 7749 loại nguyên liệu, thực phẩm chật kín trong tủ lạnh nhưng đôi khi chẳng dùng tới. Còn ngày nay, nhiều gia đình trẻ đã ưu tiên trữ TH true FOOD với thực đơn 5 món đa dạng, gồm: Cá trắm kho riềng, Cá lóc kho tiêu, Thịt kho tàu, Thịt ba chỉ kho tiêu và Sườn xào chua ngọt, sẵn sàng đổi vị cho mâm cơm Tết cả tuần.

Các món ăn TH true FOOD được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, chọn lọc kỹ lưỡng, sau đó nấu chín hoàn toàn theo công thức truyền thống phù hợp khẩu vị gia đình Việt. Nhờ đó bữa cơm ngày đầu năm vẫn giữ được hương vị thân quen như mùi riềng trong nồi cá trắm, cái mềm tan thấm vị của nồi thịt kho,... nhưng các bà, các mẹ đã chẳng còn phải lo toan đến mất ngủ chuyện chợ búa.

Ngày xưa, chuyện sơ chế, nấu nướng luôn tốn hàng giờ liền, kho nồi thịt muốn thơm mềm thấm vị cũng đã mất gần 2 tiếng. Nay, với TH true FOOD, chẳng cần rã đông hay sơ chế kỳ công, chỉ cần 5 phút hâm nóng là đã có ngay đĩa thịt kho, cá kho, sườn xào chua ngọt,... nóng hổi cho mâm cơm Tết mà hương vị vẫn đậm nét truyền thống, chuẩn vị nhà làm.

Đặc biệt, bộ sản phẩm này còn áp dụng công nghệ cấp đông nhanh QF (Quick Freezing) để làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp (lên đến – 40°C). Nhờ đó món ăn giữ được trọn vị ngon và màu sắc tự nhiên như vừa nấu, hạn chế thất thoát nước khi rã đông và duy trì hàm lượng dinh dưỡng ở mức tối ưu.

Với những món Tết truyền thống như thịt kho, cá trắm kho,... nhiều gia đình ngày trước thường nấu cả nồi to rồi hâm đi hâm lại nhiều lần. Điều này không chỉ tốn công bảo quản, hương vị không còn như ban đầu mà cả nhà dù ngán cũng phải ăn đi ăn lại một món để tránh lãng phí. Còn nay, TH true FOOD đã được đóng gói thành những khẩu phần vừa đủ dùng hết cho mỗi bữa ăn, vừa không lo dư thừa lại dễ dàng đổi món.

Để đảm bảo sức khỏe người dùng, bộ sản phẩm "Bữa ăn tiện lợi, Chuẩn vị nhà làm" TH true FOOD hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản. Đồng thời, sản phẩm còn có quy trình chế biến khép kín và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Xưa, các bà, các mẹ luôn là người ngồi vào mâm cơm sau cùng. Khi cả nhà đã quây quần đủ đầy, họ vẫn còn vương mệt mỏi sau cả buổi tất bật nấu nướng, tay chân rã rời mà lòng chưa kịp thảnh thơi. Nay, với TH true FOOD, chuyện bếp núc bỗng chốc nhẹ nhàng hơn để người nội trợ được nghỉ ngơi, trò chuyện, mâm cơm đoàn viên cũng vì thế mà đông đủ, tròn đầy.

Với trợ thủ "Bữa ăn tiện lợi, Chuẩn vị nhà làm" TH true FOOD, bữa cơm Tết vẫn đủ đầy với hương vị quen thuộc, chỉ khác ở chỗ, mọi thứ đã được chuẩn bị nhanh gọn, nhẹ nhàng và phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại. Chính sự tiện lợi ấy đã giúp người dùng đón Tết một cách trọn vẹn khi được ăn ngon mà vẫn có thời gian để bên cạnh người mình yêu thương.

