Sau khi uống rượu bia, nếu thấy dấu hiệu này, cẩn thận kẻo ung thư đã "gõ cửa"

Sau khi uống rượu bia, cảm giác mệt mỏi hay đau đầu thường được xem là “chuyện bình thường”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một dạng đau bất thường xuất hiện ngay sau khi uống rượu bia - dù rất hiếm - có thể là dấu hiệu sớm của một số bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có u lympho Hodgkin (ung thư hạch).

Những vị trí đau cần lưu ý

Theo các nghiên cứu y khoa, nếu sau khi uống rượu bia, cơ thể xuất hiện cơn đau không rõ nguyên nhân, đặc biệt là đau vùng cổ, ngực, lưng hoặc dưới cánh tay, đây không nên chỉ được xem là phản ứng thông thường. Trong một số trường hợp hiếm gặp, tình trạng này liên quan đến bệnh u lympho Hodgkin - loại ung thư đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào ác tính xảy ra trong một hoặc nhiều hạch bạch huyết.

Mô phỏng u lympho Hodgkin (Ảnh: Cancer Center for Healing).

Bác sĩ Craig Moskowitz, Trưởng khoa Ung bướu tại Trung tâm Ung thư Sylvester (thuộc Hệ thống Y tế của Đại học Miami, Mỹ), cho biết: “Thông thường, những bệnh nhân này có thể xuất hiện tình trạng hạch bạch huyết sưng to ở vùng cổ hoặc trong lồng ngực. U lympho Hodgkin có thể khởi phát ở nhiều vị trí trong cơ thể, nhưng hay gặp nhất là ở hạch vùng cổ, ngực hoặc nách”.

Vì sao đau sau khi uống rượu bia lại liên quan đến ung thư hạch?

Theo thông tin từ Very Well Health, khoảng một nửa bệnh nhân ung thư hạch có tình trạng hạch bạch huyết to, thường không đau khi chạm vào. Tuy nhiên, ở một số ít người mắc u lympho Hodgkin, các hạch này có thể đau rõ rệt sau khi uống rượu bia.

Hiện tượng này đã được ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước.

Đau sau khi uống rượu bia có thể liên quan đến ung thư hạch (Ảnh: Getty).

Very Well Health trích dẫn kết quả của một nghiên cứu năm 1966 cho thấy, trong các trường hợp đau sau khi uống rượu bia liên quan đến ung thư, u lympho Hodgkin chiếm khoảng 40%. Các nghiên cứu sau đó vào năm 1994 và 2013 tiếp tục ghi nhận mối liên hệ này, dù số lượng nghiên cứu vẫn còn hạn chế.

Giới khoa học chưa xác định chính xác cơ chế, nhưng một giả thuyết cho rằng rượu bia làm giãn mạch máu trong hạch, từ đó gây đau.

Những dấu hiệu khác của u lympho Hodgkin

U lympho Hodgkin là loại ung thư đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào ác tính xảy ra trong một hoặc nhiều hạch bạch huyết (Ảnh: Shutterstock).

Ngoài đau sau khi uống rượu bia, người mắc u lympho Hodgkin có thể gặp các triệu chứng khác như:

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Sốt cao kéo dài

Ngứa cổ

Đổ mồ hôi đêm nhiều

Nổi hạch không đau ở cổ, nách, bẹn. Các hạch này thường phát triển chậm, khiến bệnh có thể âm thầm tồn tại trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Các chuyên gia nhấn mạnh đau sau khi uống rượu bia là dấu hiệu hiếm của u lympho Hodgkin. Nhưng nếu hiện tượng này lặp lại, kèm theo các dấu hiệu khác kể trên, người bệnh không nên chủ quan. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ xác định liệu các triệu chứng chỉ là phản ứng lành tính của cơ thể hay dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng, từ đó tăng cơ hội phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm.