Năm 2026 được xác định là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện ngành y tế, khi nhiều chính sách mang tính nền tảng bắt đầu đi vào thực tiễn. Trong đó, chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe chủ động.

Theo dự kiến, trong giai đoạn đầu triển khai từ năm 2026, chương trình sẽ ưu tiên các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, gồm: người cao tuổi; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo và cận nghèo; người khuyết tật; trẻ em dưới 6 tuổi; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội khó khăn và các xã đảo.

Ai được khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026?

Theo bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về mức chi phí và danh mục khám đối với từng loại hình, từ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đến kiểm tra chuyên sâu. Việc xây dựng mức chi trả được tính toán trên cơ sở giá dịch vụ y tế hiện hành, đồng thời cân đối khả năng tham gia của ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và Quỹ Bảo hiểm y tế, nhằm bảo đảm tính khả thi và bền vững lâu dài.

Một điểm mới đáng chú ý là kết quả khám sức khỏe của người dân sẽ được cập nhật đồng bộ trên hệ thống VNeID và sổ sức khỏe điện tử. Cách làm này giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin sức khỏe cá nhân, đồng thời hạn chế tình trạng khám trùng lặp, tăng hiệu quả theo dõi và quản lý sức khỏe liên tục.

Gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành, bao gồm khám các chuyên khoa cơ bản như: tai – mũi – họng; răng – hàm – mặt; mắt; da liễu; hô hấp; nội tổng quát. Tùy theo nhóm tuổi và yếu tố nguy cơ, người dân còn được chỉ định thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm máu, sinh hóa, siêu âm, X-quang, điện tim…

Trước mắt, chương trình tập trung vào sàng lọc cơ bản, ưu tiên các bệnh lý phổ biến có thể phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Các kỹ thuật sàng lọc chuyên sâu, công nghệ cao sẽ được triển khai theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối của quỹ và năng lực hệ thống y tế.

Theo ước tính, chi phí khám trung bình khoảng 300.000 đồng/người. Với hơn 80 triệu người không thuộc nhóm lao động đã được doanh nghiệp chi trả khám sức khỏe theo quy định, tổng kinh phí dự kiến lên tới khoảng 25.000 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước sẽ không chi toàn bộ ngay trong năm 2026 mà triển khai theo lộ trình, đồng thời huy động linh hoạt nhiều nguồn lực xã hội để bảo đảm tính bền vững của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân.