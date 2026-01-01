Sao Hollywood 60 tuổi sắc vóc và thần thái quyến rũ vượt thời gian nhờ 1 kiểu ăn không giống ai, phụ nữ trung niên lại bỏ qua

Bước sang tuổi 60, Elizabeth Hurley vẫn khiến truyền thông quốc tế và người hâm mộ không khỏi trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Trong những hình ảnh mới nhất tại bữa tiệc năm mới, nữ minh tinh người Anh khoác lên mình bộ váy gợi cảm, phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ chẳng khác nào một "Bond Girl" bước ra từ phim điện ảnh.

Không chạy theo trào lưu trẻ hóa quá đà, không cố che giấu tuổi tác, Elizabeth Hurley chọn cách xuất hiện đầy kiêu hãnh: Vóc dáng thon gọn, làn da săn chắc, nụ cười rạng rỡ và năng lượng sống tích cực. Ở tuổi mà nhiều phụ nữ bắt đầu lo lắng vì cân nặng, da chảy xệ, mệt mỏi và bệnh nền, Elizabeth lại trở thành minh chứng sống cho việc nếu biết sống đúng cách, tuổi 60 vẫn có thể là độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ.

Điều đáng nói là, vẻ đẹp ấy không đến từ những bí quyết phức tạp hay đắt đỏ, mà bắt đầu từ một thói quen cực kỳ đơn giản nhưng rất ít người duy trì đủ lâu.

Chăm đọc nhãn thực phẩm trước ăn: Điều rất hiếm phụ nữ làm vì bản thân

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Elizabeth Hurley luôn nhấn mạnh một nguyên tắc ăn uống mà cô theo đuổi suốt hàng chục năm: Hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn.

Cô từng chia sẻ với The Sydney Morning Herald: "Tôi luôn quan sát những gì tôi ăn. Tôi chưa bao giờ muốn ăn thực phẩm chế biến. Ngay từ tuổi thiếu niên, tôi luôn nhìn vào nhãn trên thực phẩm".

Nghe qua tưởng như rất đơn giản, nhưng thực tế đây là một thói quen đòi hỏi kỷ luật và sự tỉnh táo lâu dài. Đọc nhãn thực phẩm không chỉ giúp Elizabeth kiểm soát lượng đường, muối, chất béo xấu nạp vào cơ thể, mà còn giúp cô tránh xa các chất bảo quản, phụ gia, hương liệu nhân tạo - những "kẻ thù thầm lặng" của làn da và quá trình lão hóa.

Từ góc độ sức khỏe, thực phẩm chế biến sẵn có liên quan mật thiết đến viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa, tăng cân, lão hóa da sớm và nhiều bệnh lý tuổi trung niên. Việc đọc nhãn và chủ động loại bỏ những sản phẩm không cần thiết chính là cách Elizabeth bảo vệ cơ thể mình mỗi ngày. âm thầm nhưng bền bỉ.

Ngoài ra, mỹ nhân 60 tuổi còn có những thói quen khác đáng học hỏi

Chế độ ăn đơn giản, sạch sẽ: Ít nhưng chất lượng

Không theo đuổi các chế độ ăn kiêng hà khắc, Elizabeth Hurley trung thành với thực đơn đơn giản, gần với tự nhiên. Cô ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, protein lành mạnh, các món ăn nấu tại nhà và hạn chế tối đa đồ ăn công nghiệp.

Điều thú vị là, Elizabeth không quá ám ảnh với việc ăn kiêng. Cô không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay chất béo, mà chọn ăn đủ, ăn sạch và ăn có ý thức. Chính sự cân bằng này giúp cơ thể duy trì năng lượng, vóc dáng săn chắc và tinh thần thoải mái, yếu tố cực kỳ quan trọng với phụ nữ sau 50 tuổi.

Vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn

Elizabeth Hurley không phải là tín đồ phòng gym cường độ cao. Thay vào đó, cô duy trì những hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, các bài tập kéo giãn và vận động trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ góc nhìn y học, vận động vừa phải nhưng đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn, duy trì khối cơ, giảm nguy cơ loãng xương và giữ cho làn da hồng hào tự nhiên. Đây cũng là lý do vì sao vóc dáng của Elizabeth ở tuổi 60 vẫn gọn gàng, săn chắc mà không tạo cảm giác gầy gò hay mệt mỏi.

Ngủ đủ, yêu bản thân và giữ tinh thần tích cực

Elizabeth Hurley luôn thể hiện hình ảnh một người phụ nữ yêu đời, hài hước, không tự gây áp lực về tuổi tác hay ngoại hình.

Ngủ đủ giấc, giữ lịch sinh hoạt ổn định, biết tận hưởng cuộc sống và trân trọng từng giai đoạn của cơ thể. Những điều này giúp nội tiết ổn định hơn, làn da ít stress và quá trình lão hóa diễn ra chậm lại.