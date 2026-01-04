8 dấu hiệu bất thường ở mắt cảnh báo bệnh nghiêm trọng: Đặc biệt, dấu hiệu thứ 5 rất nhiều người chủ quan bỏ qua

Mắt không chỉ giúp con người nhìn thấy thế giới, mà còn được ví như "tấm gương" phản chiếu sức khỏe toàn thân. Đôi khi, những gì bạn nhận thấy không chỉ là "mờ mắt", mà còn là những tín hiệu cảnh báo sức khỏe tiềm ẩn . Nhiều người cho rằng mờ mắt, co giật mí mắt và khô mắt là những vấn đề nhỏ mà họ có thể bỏ qua. Nhưng bạn có biết rằng một số bất thường về mắt thực chất là dấu hiệu cảnh báo của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ? Bạn chỉ chưa nhận ra chúng mà thôi.

Ví dụ, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến phòng khám vì gần đây ông liên tục nhìn thấy những bóng đen lơ lửng trong tầm nhìn. Ban đầu, ông không coi trọng điều đó, nghĩ rằng đó chỉ là lão thị. Khi cuối cùng ông ấy đến bệnh viện để kiểm tra, hóa ra đó là bệnh võng mạc tiểu đường và dây thần kinh thị giác của ông ấy đã bắt đầu bị tổn thương. Thực tế, mắt ông ấy đã phát ra tín hiệu cầu cứu từ lâu , nhưng ông ấy quá chậm để nhận ra chúng.

Các vấn đề về mắt có thực sự chỉ liên quan đến thị lực? Những gì thoạt nhìn có vẻ là một bệnh về mắt đơn giản thực chất có thể liên quan đến hệ tim mạch, hệ miễn dịch, hoặc thậm chí là khối u. Vậy, bạn nên lo lắng về điều gì khi gặp phải tám bất thường về mắt này?

Dưới đây là 8 dấu hiệu bất thường ở mắt, nếu xuất hiện, tuyệt đối không nên coi thường.

1. Đột nhiên mờ đen trước mắt, như có màn che

Nhiều người từng trải qua cảm giác trước mắt bỗng tối sầm, nhìn không rõ trong vài giây đến vài phút, rồi tự hết. Phần lớn cho rằng đó chỉ là tụt huyết áp, thiếu ngủ hay đứng lên quá nhanh.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xảy ra lặp lại, kèm theo chóng mặt, nói khó, yếu tay chân, đây có thể là dấu hiệu của thiếu máu não thoáng qua - một dạng "đột quỵ nhỏ", cảnh báo nguy cơ đột quỵ thực sự trong tương lai gần.

2. Nhìn đèn có quầng sáng, kèm đau đầu, buồn nôn

Khi nhìn ánh đèn thấy xuất hiện vòng hào quang nhiều màu, đồng thời cảm giác đau nhức hốc mắt, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, rất có thể đó là biểu hiện của cơn tăng nhãn áp cấp.

Đây là tình trạng nguy hiểm, bởi áp lực trong mắt tăng đột ngột có thể gây tổn thương thần kinh thị giác không hồi phục, thậm chí dẫn đến mù lòa nếu không cấp cứu kịp thời.

3. Mí mắt sưng rõ sau khi ngủ dậy

Thỉnh thoảng thức dậy với đôi mắt hơi sưng là điều không hiếm, nhất là khi thiếu ngủ hoặc ăn mặn. Nhưng nếu mí mắt sưng nhiều, kéo dài, đặc biệt kèm theo phù chân, tiểu ít, cần nghĩ đến vấn đề về thận.

Do da mí mắt rất mỏng, tình trạng tích nước trong cơ thể thường biểu hiện sớm tại đây.

4. Lòng trắng mắt ngả vàng

Mắt trắng chuyển màu vàng nhạt hoặc vàng rõ là dấu hiệu điển hình của bilirubin tăng cao trong máu. Đây thường liên quan đến bệnh gan, tắc mật hoặc rối loạn chức năng gan.

Nhiều người chỉ chú ý khi da đã vàng rõ, nhưng thực tế, mắt thường "lên tiếng" sớm hơn.

5. Thị lực giảm đột ngột - dấu hiệu nguy hiểm nhất

Không phải nhìn mờ từ từ theo tuổi tác, mà là đột nhiên không nhìn rõ mặt người, không đọc được chữ, thậm chí chỉ còn phân biệt được sáng – tối.

Đây có thể là dấu hiệu của tắc động mạch trung tâm võng mạc hoặc viêm dây thần kinh thị giác. Những tình trạng này tiến triển rất nhanh, và chỉ cần chậm trễ vài giờ điều trị, thị lực có thể mất vĩnh viễn.

Đáng tiếc, nhiều người lại chần chừ vì nghĩ "nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi".

6. Sụp mí mắt một bên, tăng dần theo thời gian

Nếu mí mắt sụp xuống rõ rệt, đặc biệt chỉ xảy ra ở một bên, nặng hơn về chiều tối, đây có thể là dấu hiệu của nhược cơ - một bệnh lý tự miễn ảnh hưởng đến dẫn truyền thần kinh – cơ.

Ngoài sụp mí, người bệnh còn có thể mỏi mắt, nhìn đôi, yếu cơ toàn thân.

7. "Ruồi bay" kèm tia sáng lóe lên

Những chấm đen lơ lửng trước mắt thường bị xem là hiện tượng lành tính. Nhưng nếu "ruồi bay" xuất hiện dày đặc, đột ngột, kèm theo tia sáng chớp lóe, cần đặc biệt cảnh giác.

Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bong võng mạc, nhất là ở người cận thị nặng. Nếu võng mạc bong lan tới vùng hoàng điểm, nguy cơ mất thị lực là rất cao.

8. Mắt lồi bất thường

Mắt lồi dần ra phía trước, cảm giác cộm, khô mắt, nhìn không khép kín hoàn toàn có thể liên quan đến bệnh mắt do rối loạn tuyến giáp, đặc biệt là cường giáp.

Trong một số trường hợp hiếm hơn, mắt lồi còn có thể liên quan đến khối u trong hốc mắt hoặc trong sọ, tiến triển âm thầm và dễ bị bỏ qua.

Mắt - "cửa sổ" phản chiếu sức khỏe toàn thân

Mắt có hệ thống mạch máu và thần kinh cực kỳ nhạy cảm, nên nhiều rối loạn của tim mạch, thần kinh, nội tiết, miễn dịch đều có thể bộc lộ qua đây.

Vì vậy, khi mắt xuất hiện những thay đổi bất thường, đừng chỉ nghĩ đến chuyện mệt mỏi hay lão hóa.

Lời khuyên:

Không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt khi chưa rõ nguyên nhân

Không trì hoãn việc đi khám khi thị lực thay đổi đột ngột

Nên kiểm tra sức khỏe tổng quát nếu mắt có dấu hiệu bất thường kéo dài

Khám bác sĩ nhãn khoa hoặc chuyên khoa liên quan càng sớm càng tốt

Đôi khi, chỉ cần chú ý sớm đến đôi mắt, bạn đã có thể tránh được những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng về sau.