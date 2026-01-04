Người đàn ông 40 tuổi tử vong đột ngột vì tắm theo cách "vạn người mê"

Sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Liaoshen Evening News từng đưa tin, một người đàn ông 40 tuổi ở Thẩm Dương, Trung Quốc đã tắm nước lạnh sau khi chạy bộ buổi sáng dẫn đến đau tim. Anh ngã trong phòng tắm và không qua khỏi.

Điều đáng nói trước đó, người đàn ông được đánh giá có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, sau khi tắm, anh bắt đầu cảm thấy tức ngực dai dẳng. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ mình bị say nắng nên không đến bệnh viện. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, anh thấy tình trạng ngày càng nặng hơn, tức ngực. Khi nhập viện, bệnh nhân được xác định bị nhồi máu cơ tim và tử vong.

Tắm sai cách có thể gây hại cho cơ thể. Ảnh minh họa.

Các chuyên gia thường khuyến cáo mọi người tránh tiếp xúc lạnh đột ngột, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não.

Điểm danh những tác dụng phụ của việc tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh hay nước đá là liệu pháp trị liệu ngày càng phổ biến do những lợi ích tiềm tàng, đặc biệt là đối với các vận động viên. Tuy nhiên, thói quen này dù có nhiều lợi ích nhưng cũng ẩn chứa nhiều hạn chế.

- Mang lại cảm giác khó chịu: Tắm nước lạnh tất nhiên sẽ không thoải mái, bởi cơ thể sẽ phản xạ như thở hổn hển hoặc thậm chí là một cơn hoảng loạn xuất hiện trong thời gian ngắn khi mới bắt đầu tắm nước lạnh.

- Có thể kích ứng da và bỏng lạnh: Nếu cơ thể tiếp xúc với nước đá lạnh kéo dài có thể gây bỏng, tức là một vùng da bị đỏ và kích ứng cục bộ.

- Không tốt cho tim mạch: Nước lạnh làm co mạch máu, khiến tim bị căng thẳng tạm thời. Điều này có thể gây nguy hiểm cho những người mắc các bệnh về tim mạch như bệnh tim hoặc huyết áp cao.

- Nguy cơ hạ thân nhiệt: Ngâm lâu trong nước đá có thể dẫn đến nhiệt độ cơ thể thấp đến mức nguy hiểm, đặc biệt đe dọa tính mạng ở trẻ em và người già. Bên cạnh đó các rủi ro khác bao gồm ngất xỉu, chóng mặt và đau đầu, đặc biệt ở những người có bệnh lý từ trước.

Những sai lầm cần tránh khi tắm Nước quá nóng hoặc quá lạnh: Nhiệt độ nước nên gần với nhiệt độ cơ thể để tránh gây hại cho da và sức khỏe. Mức phù hợp là nước ấm khoảng 35–40°C. Tắm sau khi uống rượu: Tắm nước ấm làm tăng lưu lượng máu ngoại vi, giảm máu đến gan, khiến quá trình chuyển hóa rượu bị chậm lại. Ngoài ra, cảm giác chếnh choáng sau khi uống rượu còn làm tăng nguy cơ trượt ngã, tai nạn trong phòng tắm. Tắm ngay sau khi tập thể dục: Nước ấm khiến mạch máu ở cơ và da giãn nở, dồn máu ra ngoại vi, làm giảm lượng máu cung cấp cho tim và não, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Tắm ngay sau bữa ăn: Trong khoảng 1 giờ sau ăn, máu tập trung chủ yếu cho hệ tiêu hóa. Tắm lúc này có thể làm giảm máu đến tim, dễ gây thiếu máu cơ tim. Tắm quá lâu: Việc ngâm mình lâu trong bồn tắm làm nhịp tim và huyết áp tăng, gây áp lực lên tim. Thời gian tắm hợp lý là không quá 30 phút; với người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh tim mạch, tối đa 20 phút.

(Theo Vietnamnet, Lao Động)