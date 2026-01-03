Đôi mắt không chỉ là cơ quan thị giác mà còn là "màn hình hiển thị" phản chiếu sức khỏe của toàn bộ hệ thống mạch máu, dây thần kinh và nội tiết. Nhiều người thường tặc lưỡi bỏ qua khi thấy mắt mờ, khô hay sưng vì cho rằng đó là chuyện vặt. Tuy nhiên, những tín hiệu "kêu cứu" từ mắt đôi khi chính là dấu hiệu cảnh báo sớm các căn bệnh tử thần đang âm thầm tàn phá cơ thể từ bên trong.

Dưới đây là 8 bất thường ở mắt bạn tuyệt đối không được coi nhẹ:

1. Mất thị lực hoặc mờ mắt thoáng qua

Nếu bạn đột ngột thấy tối sầm mặt mũi trong vài phút, kèm theo chóng mặt hoặc nói ngọng, đừng chỉ nghĩ do hạ đường huyết. Đây có thể là cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA), hay còn gọi là "đột quỵ nhẹ". Mắt là nơi có mạch máu rất nhỏ và nhạy cảm, khi mạch máu não bị tắc nghẽn, mắt sẽ là cơ quan đầu tiên phát tín hiệu báo động đỏ về một trận đột quy thực sự sắp xảy ra.

2. Nhìn thấy quầng sáng cầu vồng quanh đèn

Hiện tượng thấy quầng sáng đa sắc quanh các bóng đèn thường là triệu chứng điển hình của bệnh tăng nhãn áp cấp tính. Áp lực nội nhãn tăng cao gây phù giác mạc và biến dạng thị giác. Nếu đi kèm đau đầu, buồn nôn mà không điều trị kịp thời trong 24 đến 48 giờ, bạn có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

3. Mí mắt sưng húp vào buổi sáng

Nếu tình trạng mí mắt sưng nặng xảy ra thường xuyên và đối xứng hai bên, kèm theo phù nề nhẹ ở chân, bạn cần kiểm tra chức năng thận ngay. Vùng da quanh mắt mỏng nhất cơ thể, nên khi thận suy giảm khả năng đào thải, nước sẽ tích tụ tại đây đầu tiên thay vì chỉ do uống quá nhiều nước tối hôm trước.

4. Lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng

Màu vàng nhạt ở củng mạc (lòng trắng) là dấu hiệu cho thấy nồng độ bilirubin trong máu tăng cao. Đây là tín hiệu cảnh báo trực tiếp về các bệnh lý nguy hiểm như viêm gan, xơ gan hoặc tắc nghẽn đường mật. Đừng đợi đến khi mắt vàng đậm mới đi khám vì lúc đó tổn thương gan đã rất nghiêm trọng.

5. Thị lực suy giảm đột ngột

Khác với sự mờ đi dần dần do tuổi tác, việc thức dậy và không thể nhìn rõ khuôn mặt người đối diện là tình trạng cấp cứu. Đây có thể là dấu hiệu của tắc nghẽn động mạch võng mạc trung tâm hoặc viêm dây thần kinh thị giác. Chỉ cần chậm trễ vài giờ, các tế bào võng mạc sẽ chết dần do thiếu máu, dẫn đến mù lòa không thể hồi phục.

6. Sụp mí mắt bất thường

Nếu một bên mí mắt sụp xuống nhanh chóng, khiến việc mở mắt khó khăn (đặc biệt là vào cuối ngày), đây có thể là dấu hiệu của bệnh nhược cơ. Căn bệnh thần kinh cơ này thường biểu hiện sớm nhất ở cơ mí mắt, báo hiệu sự suy yếu của hệ thống miễn dịch đang tấn công chính các khối cơ trong cơ thể.

7. Xuất hiện nhiều đốm đen và tia sáng lóe lên

Việc đột nhiên thấy "ruồi bay" dày đặc kèm theo các tia sáng lóe lên như tia chớp trong bóng tối là dấu hiệu báo trước của bong võng mạc. Đặc biệt với người cận thị nặng, võng mạc rất mỏng và dễ rách. Nếu không được can thiệp, võng mạc sẽ tách rời khỏi điểm vàng, gây mất thị lực vĩnh viễn.

8. Nhãn cầu lồi ra bất thường

Khi soi gương thấy một hoặc hai bên mắt lồi hơn hẳn bình thường, bạn nên nghi ngờ mắc bệnh tuyến giáp (cường giáp). Phản ứng miễn dịch khiến mô mỡ sau nhãn cầu phát triển mạnh, đẩy mắt ra ngoài. Trong một số trường hợp hiếm gặp, lồi mắt còn có thể do khối u nội sọ chèn ép dây thần kinh thị giác gây ra.

Để bảo vệ sức khỏe toàn diện, bạn nên xây dựng lối sống khoa học bằng cách hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và nghỉ ngơi hợp lý. Việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết sẽ giúp bảo vệ hệ thống mạch máu nuôi dưỡng mắt. Đặc biệt, hãy thực hiện thói quen khám sức khỏe định kỳ và tầm soát thị lực để kịp thời phát hiện những biến đổi âm thầm từ sâu bên trong cơ thể.

