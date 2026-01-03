Những lợi ích của vỏ chanh đối với sức khỏe

Loại bỏ vỏ chanh khi sử dụng là thói quen của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, đây là kho báu chứa đựng lượng vitamin và dưỡng chất cực kỳ dồi dào. Vậy việc giữ lại vỏ chanh sẽ mang đến những lợi ích bất ngờ nào cho sức khỏe của bạn?

Loại bỏ vỏ chanh khi sử dụng là thói quen của hầu hết mọi người (Ảnh: Getty Images)

Chứa các chất chống oxy hóa mạnh

Vỏ chanh rất giàu các chất chống oxy hóa quan trọng như vitamin C, D-limonene và flavonoid hesperidin. Những chất này có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý nhất định.

Nghiên cứu cho thấy vỏ của các loại quả thuộc họ cam quýt cung cấp nhiều chất chống oxy hóa hơn cả nước ép hay phần thịt quả. Đặc biệt, những bằng chứng sơ bộ về vỏ chanh cho thấy hoạt tính chống oxy hóa của chúng còn mạnh mẽ hơn so với vỏ quýt hoặc vỏ bưởi.

Cung cấp các dưỡng chất

Vỏ chanh chứa ít calo (chỉ khoảng 3 calo cho mỗi muỗng canh) nhưng chứa 1 gram chất xơ pectin – đây là một loại chất xơ quan trọng. Lớp vỏ của loại quả này cũng cung cấp 8 mg canxi, một lượng nhỏ kali và magiê, đáp ứng được khoảng 9% nhu cầu vitamin C hàng ngày.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ chanh có thể hỗ trợ sức khỏe răng miệng bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng – tác nhân chính gây ra sâu răng và viêm nướu.

Trong một nghiên cứu khác, chiết xuất vỏ chanh đã được chứng minh là có khả năng chống lại vi khuẩn Streptococcus mutans gây sâu răng. Điều này càng củng cố thêm bằng chứng cho thấy các thành phần khác của loại quả này cũng có thể mang lại những lợi ích tương tự cho sức khỏe răng miệng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Một số dưỡng chất và chất chống oxy hóa trong vỏ chanh có thể giúp làm giảm huyết áp cao, cholesterol cao và tình trạng béo phì - những yếu tố liên quan tới bệnh tim mạch. Những thanh thiếu niên bị thừa cân và béo phì khi sử dụng thực phẩm bổ sung chứa vỏ chanh đã giảm được huyết áp và mức cholesterol LDL.

Có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy vỏ chanh có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của các loại vi khuẩn và nấm gây hại. Hàm lượng chất kháng sinh và kháng nấm tự nhiên trong vỏ chanh có khả năng chống lại và làm giảm sự phát triển của các vi sinh vật trên da và trong cơ thể.

Kết hợp với giấm, vỏ chanh có thể được sử dụng để làm chất tẩy rửa đa năng tuyệt vời.