Đa số đồ ăn hâm nóng lại vẫn ngon, nhưng 7 món này rất dễ “hóa độc”, thậm chí gây ung thư

Các món ăn đã nấu từ hôm trước thường được xem là “cứu tinh” cho những bữa trưa vội vã nơi công sở hay bữa tối đơn giản tại nhà. Chỉ cần vài phút trong lò vi sóng, bữa ăn có thể ngon không kém lúc mới nấu. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng an toàn khi hâm nóng lại.

Theo chuyên gia, một số món ăn nếu bảo quản hoặc hâm nóng không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Nguy cơ không chỉ nằm ở việc hâm nóng, mà còn phụ thuộc vào cách bảo quản, thời gian để ở nhiệt độ phòng và mức nhiệt khi làm nóng. Dưới đây là những loại thực phẩm cần đặc biệt thận trọng.

Khoai tây đã nấu chín

Khoai tây nấu chín nếu để nguội ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt khi bọc kín trong giấy bạc, có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh ngộ độc botulinum hình thành. Việc hâm nóng lại thường không đủ nhiệt để tiêu diệt độc tố. Nếu khoai tây không được làm lạnh ngay sau khi nấu, tốt nhất nên bỏ đi thay vì ăn lại.

Nấm

Nấm chứa protein dễ bị phân hủy bởi enzyme và vi khuẩn nếu bảo quản không đúng cách. Khi để ở nhiệt độ phòng quá lâu rồi hâm nóng lại, nấm có thể gây đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa. Nếu buộc phải hâm nóng, các chuyên gia khuyến nghị nấm phải được làm nóng đến ít nhất 72°C và chỉ ăn khi đã được bảo quản lạnh đúng cách.

Trứng

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trứng và món ăn có trứng không nên để ngoài tủ lạnh quá 2 giờ hoặc 1 giờ trong thời tiết nóng. Vi khuẩn Salmonella có thể phát triển rất nhanh và việc hâm nóng lại không đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn, đặc biệt nếu nhiệt không phân bố đều.

Hải sản

Hải sản cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu được đánh bắt và đông lạnh ngay, việc hâm nóng lại thường an toàn. Tuy nhiên, hải sản để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ hoặc 1 giờ khi trời nóng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao và việc hâm nóng lại có thể không tiêu diệt được hết vi khuẩn. Khi không rõ điều kiện bảo quản trước đó, tốt nhất không nên mạo hiểm hâm nóng và ăn hải sản.

Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina chứa nhiều nitrat. Khi hâm nóng lại, nitrat có thể chuyển thành nitrit và tiếp tục tạo thành nitrosamine - hợp chất có khả năng gây ung thư và ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển oxy của máu. Vì vậy, rau bina nên được ăn ngay sau khi nấu, không nên hâm nóng lại bằng lò vi sóng.

Thức ăn mang về từ tiệc

Các món ăn tiệc, đặc biệt là tiệc đứng tự chọn thường để ở nhiệt độ phòng nhiều giờ - môi trường lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Việc hâm nóng lại không đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. FDA khuyến cáo bỏ đi mọi thực phẩm dễ hỏng đã để ngoài nhiệt độ phòng quá 2 giờ (hoặc 1 giờ trong thời tiết nóng).

Thức ăn nhiều dầu mỡ

Dầu ăn có ngưỡng chịu nhiệt nhất định. Khi bị đun nóng lại, đặc biệt trong lò vi sóng, dầu có thể phân hủy và sinh ra khói, hợp chất độc hại cho cơ thể. Vì vậy không nên hâm nóng thức ăn nhiều dầu mỡ bằng lò vi sóng vì nhiệt độ cao có thể làm dầu bốc khói và tạo ra các chất độc hại. Nếu cần làm nóng thực phẩm nhiều dầu mỡ, nên dùng nhiệt độ thấp trong lò nướng, hoặc tốt nhất ăn ngay sau khi chiên.

Hâm nóng lại thức ăn có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, nhưng an toàn thực phẩm cần được đặt lên hàng đầu. Khi không chắc chắn về cách bảo quản, thời gian để ngoài môi trường hoặc mùi vị của món ăn, lựa chọn an toàn nhất vẫn là không làm nóng và ăn chúng.

