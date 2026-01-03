Tần suất làm "chuyện ấy" bao nhiêu là bình thường? Câu trả lời của chuyên gia khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều cặp đôi từng ít nhất một lần tự hỏi liệu tần suất quan hệ của mình có "bình thường" hay không, nhất là khi so sánh với người khác hoặc với những con số được lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trị liệu tình dục, câu trả lời thực tế lại không nằm ở một con số cố định như nhiều người vẫn nghĩ.

"Chuyện ấy" bao nhiêu lần một tuần là phổ biến?

Theo một nghiên cứu công bố năm 2017 trên Archives of Sexual Behavior , người trưởng thành "yêu" trung bình khoảng 54 lần/năm, tương đương gần 1 lần/tuần. Với các cặp vợ chồng đã kết hôn, con số này cũng khá tương đồng, khoảng 51 lần/năm.

Tuy nhiên, tần suất này thay đổi rõ rệt theo độ tuổi. Những người ở độ tuổi 20 làm "chuyện ấy" khoảng 80 lần/năm, trong khi con số này giảm xuống còn khoảng 20 lần/năm ở nhóm ngoài 60 tuổi. Nghiên cứu này được khảo sát trên hơn 26.000 người trong giai đoạn 1989 - 2014.

Tần suất làm “chuyện ấy” có lẽ là điều thắc mắc của không ít cặp đôi (Ảnh: Getty).

Dù con số trung bình là một lần mỗi tuần, các chuyên gia cho rằng điều này không đồng nghĩa đó là tần suất phù hợp cho tất cả các mối quan hệ. Stefani Goerlich, nhà trị liệu tình dục người Mỹ, cho biết bà từng làm việc với những cặp đôi cho rằng "yêu" 1 lần/tuần là quá nhiều, trong khi nhiều cặp đôi khác lại thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Theo bà, mỗi cặp đôi cần tự xác định đâu là tần suất phù hợp với mình, và con số này hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian. Quan điểm này cũng được Christene Lozano, chuyên gia trị liệu hôn nhân và tình dục người Mỹ, đồng tình. Vị chuyên gia này cho rằng có những người vẫn cảm thấy thỏa mãn dù nhiều tháng không gần gũi. Bởi đối với họ, điều quan trọng không phải là số lần mà là ý nghĩa của đời sống gối chăn đối với cả hai.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng

Các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng "yêu" nhiều hơn không đồng nghĩa với việc các cặp đôi có mối quan hệ tốt hơn. Theo chuyên gia Goerlich, "chuyện ấy" là trải nghiệm đa chiều, chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tinh thần, thể chất và cảm xúc. Khi một trong những yếu tố này gặp vấn đề, đời sống chăn gối cũng dễ bị ảnh hưởng.

Những tác nhân như căng thẳng, thay đổi cơ thể do tuổi tác hoặc bệnh lý, lịch trình bận rộn vì con cái và công việc, hay việc thiếu giao tiếp cởi mở có thể làm giảm sự gần gũi giữa hai người. Chuyên gia Lozano cho biết các yếu tố này thường liên quan chặt chẽ với nhau, chẳng hạn hình ảnh cơ thể tiêu cực có thể khiến một người dần rút lui khỏi đời sống tình dục.

Làm gì khi không hài lòng với đời sống chăn gối?

Khi cảm thấy không hài lòng với tần suất hoặc chất lượng quan hệ, các chuyên gia khuyên nên tập trung cải thiện sự kết nối thay vì chỉ cố gắng tăng số lần. Việc giảm căng thẳng, hiểu rõ nhu cầu và cơ thể của bản thân, sẵn sàng thử điều mới, chú trọng đến sự thân mật trước khi vào phòng ngủ và giao tiếp cởi mở với bạn đời đều được xem là những yếu tố then chốt.

Ngoài ra, sự khác biệt về ham muốn là điều phổ biến trong các mối quan hệ. Việc tìm cách dung hòa, tôn trọng nhu cầu của nhau và luôn dựa trên sự đồng thuận được coi là nền tảng để duy trì đời sống tình dục lành mạnh.

Nguồn: Business Insider