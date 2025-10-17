Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện tài khoản “ngủ đông” suốt 3 năm bỗng giao dịch hơn 369 tỷ đồng: Cảnh sát lập tức vào cuộc phanh phui nguồn gốc số tiền phạm pháp

Tháng 11/2017, cảnh sát thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã phá thành công một vụ án liên quan đến đường dây rửa tiền đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 200 tỷ NDT (hơn 739.000 tỷ đồng). Vụ án chấn động này được phanh phui nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận chống rửa tiền của ngân hàng và cơ quan công an địa phương.

Dấu vết từ một giao dịch khả nghi

Vụ việc bắt đầu khi Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan phát hiện một tài khoản có dấu hiệu bất thường. Chủ tài khoản họ Chung đã mở tài khoản này từ năm 2011. Trong 2 năm đầu, tài khoản trên chỉ nhận tiền chuyển từ vài cá nhân cố định, sau đó hoàn toàn “ngủ yên” suốt 3 năm, chỉ phát sinh các khoản phí dịch vụ nhỏ.

Tuy nhiên từ năm 2016, tài khoản này bỗng hoạt động dồn dập. Mỗi ngày đều có các khoản tiền lớn chuyển vào rồi nhanh chóng bị rút sạch tại quầy của ngân hàng ở những thành phố khác. Chỉ riêng năm 2016, tài khoản này đã thực hiện 121 giao dịch với tổng giá trị hơn 100 triệu NDT (hơn 369 tỷ đồng).

Ông Lý Văn Hoa, Giám đốc Trung tâm Chống rửa tiền của Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan, cho biết: “Tài khoản này có lượng giao dịch lớn và tốc độ luân chuyển cực nhanh, không có số dư duy trì. Điều này hoàn toàn khác với thói quen giao dịch của khách hàng thông thường.”

Nhận thấy sự bất thường, Trung tâm Chống rửa tiền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Thiều Quan xác định tài khoản này có dấu hiệu khả nghi nên đã nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ việc cho cảnh sát.

Qua điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện đường dây rửa tiền này có quy mô lớn, vận hành tinh vi, liên quan tới một nghi phạm họ Ngô. Tất cả bí mật hoạt động của người này được lưu trong 3 chiếc điện thoại di động, trong đó 2 chiếc dùng để liên lạc công việc.

Khi lực lượng chức năng ập đến nơi ở của Ngô tại thành phố Chu Hải và tra hỏi, hắn khẳng định chỉ có một điện thoại. Tuy nhiên, qua quan sát, cảnh sát phát hiện 1 thiết bị đang rung nhẹ ở gần ban công. Sau khi lục soát, họ tìm thấy 2 chiếc điện thoại bị giấu trong hốc của máy điều hòa.

Trung úy Lưu Phương, Phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế Công an huyện Ông Nguyên, Thiều Quan, cho biết: “2 chiếc điện thoại này chứa toàn bộ thông tin liên lạc giữa đối tượng họ Ngô và những kẻ rút tiền, bao gồm cả lịch trình giao dịch mỗi ngày.”

Trong dữ liệu, cảnh sát thấy rõ cách thức hoạt động của nhóm đối tượng. Theo đó, Ngô chỉ đạo thuộc hạ tên “Phi Long” gửi số tài khoản nhận tiền cho khách và yêu cầu họ chuyển NDT để đổi lấy ngoại tệ hoặc token trong các sòng bạc ở nước ngoài. Chỉ trong 2 ngày gần nhất, lượng giao dịch thực hiện qua 2 điện thoại này đã lên tới hơn 8 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng).

Từ các chứng cứ thu được, đối tượng họ Ngô đã phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai ra những đồng phạm khác.

2 đường dây rửa tiền bị phát giác

Từ lời khai của Ngô, cảnh sát địa phương đã mở rộng chuyên án, đồng loạt ra quân tại Thiều Quan, Chu Hải và Mậu Danh, phá hủy 2 đường dây rửa tiền, bắt giữ 7 nghi phạm. Số tài khoản liên quan lên tới vụ án được xác định lên tới hơn 10.000, trong đó có 148 tài khoản giả mạo do nhóm này kiểm soát.

Nghi phạm khác họ La cũng đã bị bắt quả tang khi đang rút tiền tại ngân hàng. Người này khai nhiệm vụ của mình là nhận chỉ thị từ cấp trên, thực hiện việc rút tiền mặt phục vụ khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ.

Ông Trần Tranh Minh, Phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế Công an Thiều Quan, nói: “Chúng chia thành từng nhóm 2–3 người, lái xe đi rút tiền tại nhiều chi nhánh ngân hàng mỗi ngày. Có hôm, chúng rút sạch tiền mặt của cả một điểm giao dịch khiến ngân hàng không còn tiền chi trả.”

Cũng theo phía cảnh sát, để thực hiện hành vi rửa tiền trót lọt, nhóm tội phạm trên đã mua hoặc đánh cắp thông tin của người khác rồi dùng danh tính này để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Việc này nhằm tránh sự kiểm soát của hệ thống tài chính.

“Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật Trung Quốc, mà còn gây rối loạn trật tự tài chính và đe dọa an ninh tiền tệ quốc gia,” ông Trần nhấn mạnh.

