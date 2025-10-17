Tối 17-10, giá vàng thế giới đang giảm rất nhanh

Lúc 19 giờ ngày 17-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.295 USD/ounce, giảm hàng chục USD so với buổi sáng. Nếu so với mốc đỉnh kỷ lục trong ngày, giá vàng đang mất tới khoảng 80 USD/ounce (tương đương khoảng 2,5 triệu đồng).

Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng thế giới, sau chuỗi tăng liên tiếp trong những ngày qua. Chỉ tính trong vài ngày, giá vàng đã tăng một mạch vùng 4.100 USD/ounce lên tới mốc đỉnh mọi thời đại ở vùng 4.375 USD/ounce.

Phải đến tối nay, giá vàng đang quay đầu giảm trước áp lực chốt lời mạnh mẽ của nhà đầu tư. Trong nhiều ngày qua, dù tăng không ngừng nhưng giá vàng cũng liên tục được cảnh báo có thể giảm trong ngắn hạn sau khi đã tăng quá nóng.

Giá vàng đang giảm nhanh trên thị trường quốc tế

Ở thị trường trong nước, tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh 150 triệu đồng/lượng mua vào, 152,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng nói, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC đang chưa ngừng tăng sốc khi một số cửa hàng nhỏ đẩy giá lên tới 172 triệu đồng/lượng mua vào, 177 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137 triệu đồng/lượng.

Từ mốc kỷ lục 4.375 USD/ounce, giá vàng đang giảm rất mạnh

Liên quan tới giá vàng trong nước, chiều nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã có văn bản gửi Thanh tra TP HCM, Công an TP HCM, Thuế TP HCM và các đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng. Theo đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đặc biệt trong những lúc thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi...

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn chưa có sự điều chỉnh khi thị trường trong nước đang đóng cửa



