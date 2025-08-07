Người đàn ông bất ngờ bị suy thận: Bác sĩ nói thẳng "do uống thứ này suốt 1 năm"

Bệnh nhân Lâm Hạo 67 tuổi, ở Chiết Giang, Trung Quốc có tiền sử mắc bệnh tiểu đường 20 năm, vẫn luôn dùng thuốc điều trị đều đặn.

Tuy nhiên, 6 tháng trước, ông Lâm thường xuyên cảm thấy kiệt sức, chỉ đi bộ một đoạn ngắn cũng bắt đầu hụt hơi. Ông Lâm cũng đi tiểu đêm thường xuyên hơn, mỗi đêm ông đi vệ sinh khoảng 6-7 lần. Nghĩ rằng đây là bệnh tuổi già nên ông không quá bận tâm. Thấy ông Lâm có biểu hiện bất thường kéo dài nên con trai ông rất lo lắng, gần đây đã đưa ông đến bệnh viện địa phương khám.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện địa phương cho thấy nồng độ creatinin máu của ông Lâm cao hơn bình thường. Bác sĩ cho biết tình trạng này có thể là do bệnh tiểu đường gây ảnh hưởng tới chức năng thận.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tái khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nồng độ creatinin máu của ông Lâm vẫn tiếp tục tăng cao. Bệnh viện địa phương đề nghị gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên để kiểm tra.

Tại Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, bác sĩ Hứa Dĩnh, Trưởng khoa Thận học đã tiến hành kiểm tra chuyên sâu cho ông Lâm. Kết quả cho thấy ông Lâm bị tổn thương ống thận nghiêm trọng và suy thận độ 1.

Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ)

Tổn thương thận nghiêm trọng do uống 1 thứ

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện một năm trước, ông Lâm đã mua “bột tam thất” trên mạng về sử dụng. Theo ông Lâm, loại bột này được quảng cáo là có thể "chữa bách bệnh", “cải thiện tuần hoàn máu”, giúp “điều trị bệnh tim mạch, tiểu đường” và “đặc biệt có lợi cho người cao tuổi”.

Sau 2 tháng uống nước pha với “bột tam thất”, ông Lâm đã có một số triệu chứng bất thường nhưng vẫn kiên trì uống với hy vọng “cải thiện sức khỏe”.

Kết quả kiểm nghiệm tại bệnh viện cho thấy loại “bột tam thất” mà ông Lâm sử dụng có hàm lượng chu sa (một khoáng vật chứa lượng lớn thuỷ ngân) và axit aristolochic cao. Đây là hai chất có thể gây hại cho thận.

Xác định được nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ lên phương án điều trị cho ông Lâm.

“Sau 1 thời gian điều trị, nồng độ creatinin trong máu của ông Lâm đã giảm dần. Tuy nhiên, do bệnh nhân đã uống loại bột trên suốt 1 năm nên chức năng ống thận và thận bị tổn thương nghiêm trọng, khó có thể phục hồi hoàn toàn”, bác sĩ Lộ Dĩnh Dĩnh, chuyên khoa Thận học của bệnh viện chia sẻ.

Theo chuyên gia, may mắn bệnh nhân đã phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Hiện, bệnh nhân Lâm đã được xuất viện và điều trị ngoại trú bằng thuốc.

"Bột tam thất" mà ông Lâm sử dụng có chứa một số chất gây hại cho thận.

Nguy cơ khi dùng "thuốc" trôi nổi

Bác sĩ Đỗ Cửu Phong, phó trưởng khoa Y học cổ truyền của bệnh viện, nhắc nhở các loại “thuốc bổ”, “thực phẩm chức năng”, “sản phẩm từ thảo dược” bán trôi nổi trên mạng và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có nguy cơ tồn dư các hoá chất độc hại với cơ thể, gây ảnh hưởng tới chức năng thận. Do đó, người dân cần thận trọng khi chọn mua sản phẩm.

Theo chuyên gia, mọi người chỉ nên mua các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở uy tín. Ngoài ra, trước khi sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn để đảm bảo an toàn.