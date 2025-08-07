5 thói quen "PHÁ THẬN" nhanh không kém gì nhịn tiểu hay lười uống nước, 2 cái đầu tiên hiếm ai ngờ đến

Thận là một trong những cơ quan sống còn trong cơ thể. Không chỉ đóng vai trò lọc máu, bài tiết chất thải, cân bằng khoáng chất và điều hòa huyết áp, thận còn sản xuất hormone cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể. Với nam giới, chức năng thận còn liên quan đến sinh lý, nhờ khả năng tạo ra hormone điều tiết lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục.

Thế nhưng, không ít người vô tình hủy hoại cơ quan quan trọng này chỉ vì những thói quen nhỏ nhặt tưởng như vô hại. Ngoài các hành vi đã quá quen thuộc như nhịn tiểu hay uống ít nước, các chuyên gia cảnh báo còn nhiều thói quen khác “âm thầm giết chết thận” theo thời gian. Dưới đây là 5 thói quen phá thận mà bạn có thể đang mắc phải hàng ngày, trong đó 2 thói quen đầu tiên rất phổ biến nhưng ít người nghĩ tới:

1. Thức khuya thường xuyên

Ảnh minh họa

Nhiều người cho rằng thức khuya chỉ ảnh hưởng tới não bộ và tim, tốc độ não hóa mà không hay biết nó còn âm thầm làm suy giảm chức năng thận. Khi cơ thể thiếu ngủ thường xuyên, hệ miễn dịch và môi trường nội bộ bị rối loạn, tạo điều kiện cho các tác nhân gây viêm nhiễm mà trong đó có viêm thận phát triển. Thức khuya cũng khiến thận không được nghỉ ngơi đúng đồng hồ sinh học và nhanh chóng suy giảm chức năng.

Không những thế, thức khuya còn làm tăng nguy cơ cao huyết áp, làmột trong những “sát thủ thầm lặng” gây suy thận mạn tính. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ tổn thương thận là hoàn toàn có thật.

2. Ngồi lâu, lười vận động

Nghe có vẻ không liên quan nhưng thật ra lối sống ít vận động, đặc biệt là ngồi lâu trong nhiều giờ liền, làm chậm quá trình tuần hoàn máu và cản trở khả năng đào thải chất độc của cơ thể. Điều này khiến rác thải và natri tích tụ lại, tạo áp lực lớn lên thận.

Ngoài ra, ngồi lâu còn ảnh hưởng đến việc bài tiết nước tiểu, làm giảm lưu lượng máu đến thận. Hậu quả có thể là tình trạng ứ mủ, ứ nước tại bể thận – một dạng viêm thận ngược dòng gây tổn thương cầu thận nghiêm trọng. Những người làm văn phòng, tài xế hoặc game thủ cần đặc biệt lưu ý nguy cơ này.

3. Ăn quá mặn

Thói quen ăn mặn có thể khiến thận "lao lực" mỗi ngày. Theo các chuyên gia, khoảng 95% lượng muối trong cơ thể được xử lý qua thận. Khi bạn nạp quá nhiều muối từ thực phẩm, thận phải làm việc cật lực để loại bỏ lượng natri dư thừa, từ đó dễ dẫn đến suy giảm chức năng.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, ăn mặn làm tăng huyết áp - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn tới bệnh thận mạn tính. Trong khi đó, người bị suy thận cũng khó kiểm soát natri, tạo thành vòng luẩn quẩn khiến huyết áp càng khó kiểm soát. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên giới hạn lượng muối dưới 5g/ngày để bảo vệ thận và tim mạch.

4. Uống nhiều rượu bia

Rượu bia không chỉ gây hại gan mà còn là “kẻ thù giấu mặt” của thận. Theo Quỹ Thận Quốc gia Hoa Kỳ (National Kidney Foundation), uống nhiều rượu bia thường xuyên có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, đặc biệt nếu kết hợp với hút thuốc.

Việc uống 5 ly trở lên trong một lần có thể khiến chức năng thận đột ngột suy giảm – gọi là tổn thương thận cấp tính. Khi đó, chất độc từ rượu tích tụ nhanh trong máu vượt quá khả năng lọc của thận, khiến hệ bài tiết rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Dù có thể phục hồi, nhưng tổn thương dạng này sẽ khiến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính tăng lên đáng kể. Ngoài ra, uống nhiều rượu bia còn làm tăng khả năng mắc các bệnh nền như tiểu đường type 2 và cao huyết áp. Cả hai đều là nguyên nhân chính dẫn tới suy thận.

5. Ăn uống nhiều thực phẩm siêu chế biến

Đây là thói quen hiện đại phổ biến nhưng ít người liên hệ tới sức khỏe thận. Các loại thực phẩm như mì ăn liền, xúc xích, khoai tây chiên, đồ ăn nhanh... thường chứa nhiều muối, dầu không lành mạnh, chất bảo quản và phụ gia hóa học... tất cả đều tạo thêm gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Ảnh minh họa

Chưa kể, nhiều thực phẩm đóng gói còn chứa photpho vô cơ - một dạng khoáng chất khiến thận làm việc mệt mỏi hơn. Dùng lâu ngày không chỉ gây tích tụ độc tố mà còn ảnh hưởng đến cân bằng canxi - photpho, gây loãng xương và tăng nguy cơ tổn thương thận.

Nguồn và ảnh: Sohu, QQ