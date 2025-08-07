5 “thủ phạm” khiến cận thị, loạn thị trẻ hóa ngày càng nhanh, nhiều người “gặp” mỗi ngày mà không biết

Phải thừa nhận rằng tốc độ gia tăng số lượng và trẻ hóa của các tật khúc xạ hiện nay rất đáng báo động, không chỉ ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới. WHO từng đưa ra cảnh báo rằng nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, dự kiến đến năm 2050, hơn một nửa dân số thế giới sẽ mắc tật khúc xạ. Trong đó cận thị chiếm đa số và gần 1 tỷ người sẽ cận thị nặng.

Tại Việt Nam, theo khảo sát của Bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (công bố tháng 10/2024), tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ tại Hà Nội là 51% (trong đó cận thị chiếm 37,5%), và tại TP. Hồ Chí Minh lên tới 75,6% (trong đó cận thị chiếm 52,7%). Ước tính cả nước có khoảng 3 triệu trẻ em từ 6-18 tuổi mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính, trong đó tới 2/3 bị cận thị. Tỷ lệ trẻ em mắc cận thị ở khu vực thành thị cao gấp đôi so với nông thôn và con số này vẫn đang tiếp tục tăng mỗi năm.

Vậy lý do cận thị, loạn thị ngày càng trẻ hoá và tăng nhanh là gì, có cách nào khắc phục không? Câu trả lời nằm trong chính những thói quen hàng ngày chúng ta làm một cách vô tư mà chưa lường trước hậu quả với đôi mắt dưới đây:

Diệt cỏ phải nhổ tận gốc, chữa bệnh phải đi từ nguyên nhân. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào 5 "thủ phạm" chính đang khiến đôi mắt ngày càng suy yếu và tránh chúng càng xa càng tốt. Ngay cả khi đã trót phải "kết thân" với kính cận hay lens cận, bạn vẫn có thể tìm lại đôi mắt sáng bằng các phương pháp mổ cận. Nhưng cần nhớ rằng, đôi mắt sáng chỉ sáng mãi nếu bạn thay đổi lối sống, không một lần nữa mắc phải 5 thói quen sai lầm trên.